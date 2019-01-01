На что следует обратить внимание во время празднования Щедрого вечера.

Праздники, которые отмечаются не одно столетия, неизбежно со временем обрастают народными обрядами, приметами и поверьями. Кто-то придает им огромное значение, кто-то - предпочитает игнорировать. Но вычеркнуть их из истории, культуры и быта просто невозможно. Старый Новый год - светлый праздник, который сопровождает нашу страну задолго до принятия григорианского календарь и Нового года с 31-го декабря на 1-ое января. Ivona расскажет, с какими приметами связан этот праздник и как привлечь в дом удачу на Щедрый вечер.

Старый Новый год: ТОП-10 главных примет праздника pinterest.com

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1. За праздничным столом непременно должны быть мужчины. Встречать Старый Новый год лишь в женской компании - плохая примета. По поверьям в дом первым должен зайти мужчина - это принесет счастье и удачу всем присутствующим на весь последующий год.

2. На Старый Новый год ни в коем случае нельзя прогонять посевальщиков. Их по обычаю одаривают едой и сладостями, а вот давать им денег нельзя - считается, что так можно лишиться финансового благополучия на целый год.

3. Чтобы оградит дом от бед и несчастий хозяин должен обойти по часовой стрелке все комнаты с тремя зажженными церковными свечами в руках. При этом необходимо креститься и просить покоя и семейного благополучия.

Старый Новый год: ТОП-10 главных примет праздника pinterest.com

4. Также хозяин утром 14 января должен взять в руки топор и трижды постучать им по порогу дома, приговаривая: “Жизнь, здоровье, хлеб“. Таким образом он защитит дом от злых духов и призовет материальное благополучие для своей семьи.

5. Запретным на Старый Новый год является число 13. Не стоит упоминать о нем в разговоре, а в счете лучше упускать его, чтобы не навлечь на себя нечистую силу.

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6. С особой осторожностью необходимо на Старый Новый год относиться к деньгам: постарайтесь в праздничные дни не давать никому в долг и не пересчитывать мелкие деньги, иначе придется вам весь год считать гроши и страдать от финансовых неудач.

7. Нельзя в канун Старого Нового года и во время праздника выносить мусор - считается, что таким образом вы собственноручно “выбрасываете“ счастье из дома.

Старый Новый год: ТОП-10 главных примет праздника pinterest.com

8. Произнося тосты за праздничным столом, старайтесь не произносить частицу “не“, чтобы не спугнуть удачу и благополучие.

9. На праздничном столе не должно быть рыбы или птицы - чтобы счастье не “уплыло“ или “улетело“ от вас. Также стоит отказаться от раков: как они пятятся назад, так и былые проблемы могут вновь вернуться и принести в дом несчастье.

10. Не зря Старый Новый год еще называют Щедрым вечером: праздничный стол должен быть непременно богатым и обильным, с мясными блюдами, щедрой кутьей, варениками и узваром.

Старый Новый год: ТОП-10 главных примет праздника pinterest.com

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Погодные приметы на Старый Новый год

В полночь хозяева должны выйти и стряхнуть с плодовых деревьев выпавший снег - к богатому урожаю.

Если солнце в этот день поднимется высоко, следует ожидать крайне удачный и счастливый год.

Ветки деревьев покрыты на Старый Новый год к инею - будет много меда.

Если новогодняя ночь окажется звездной, стоит ожидать обильный урожай ягод и фруктов.

Не стоит огорчаться из-за вьюги на Старый Новый год - непогода принесет с собой богатый урожай орехов.

Тихая звездная ночь является предвестником морозов и жаркого лета.

Погода на Старый Новый год окажется сухой и холодной - верный признак того, что грибов в этом году будет крайне мало.

Старый Новый год: ТОП-10 главных примет праздника pinterest.com

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