Не успели закончиться зимние праздники, как наступает время подготовки к не менее большим и значимым торжествам.

Новогодние праздники уже почти позади и пришло время готовиться к другим, не менее веселым и важным праздникам. Большинство украинцев до сих пор чтят и следуют традициям предков, передавая их из поколения в поколение. Не за горами Масленица и Пасха. Об этих праздниках знает чуть ли не каждый, а вот что и к чему, как и что делать - малоизвестно. Чтобы в этот раз не ошибиться ни с датой, ни с подготовкой, предлагаем узнать о них больше. О том, когда будет Масленица и Пасха в 2020 году, какая история и традиции этих праздников, расскажет Ivona.

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Масленица 2020

В 2020 году на территории Украины ее будут отмечать в период с 24 февраля по 1 марта включительно. Каждый год дата начала Масленичной недели меняется. Ее нужно вычислять следующим образом: от даты Пасхи нужно отнять 48 дней Великого Поста и еще 7 дней самой Масленицы, ведь во время празднования всю неделю можно и даже нужно есть непостные продукты.

Масленица и Пасха 2020: даты, история и традиции праздников pinterest.com

История у праздника не менее красива, нежели он сам. Еще до того, как на украинские земли пришла христианская вера, славяне праздновали день весеннего солнцестояния и верили, что именно во время Масленичных дней природа начинает новый цикл жизни. Они проводили некие ритуалы, которые церковь позже назвала языческими. Но из года в год люди адаптировали эти ритуалы под церковные каноны и вскоре гонения прекратились и церковь приняла этот праздник. Сегодня его можно праздновать без боязни прогневить Бога. Главное запомнить, что как только неделя Масленицы закончилась, начинается Великий пост. Тогда уже нужно отдать должное церкви и поститься пред великим праздником Воскресенья Христового.

Итак, Масленица длится 7 дней, каждый из которых имеет свое значение.

Понедельник - встреча масленицы. Это первый день в который принято доделывать все развлечения (качели, снежные города и т.д.), которые начали возводить накануне и готовиться к празднику. А вот в домах каждая хозяйка должна напечь очень много блинов. Это нужно для того, чтобы одну их часть непременно отдать на улице всем нуждающимся, нищим, бедным людям, которые действительно необходима помощь. А вот второй частью было принято угощать всех гостей, которые наведывались в понедельник в дом. Кстати, отказываться от такого угощения нельзя. Считалось, что отказавшись от блина хозяйки дома, человек демонстрирует таким образом свое неуважение к ней.

Масленица и Пасха 2020: даты, история и традиции праздников pinterest.com

Вторник - заигрыш. Еще с давних времен женихи ждали этого дня, чтобы оправить сватов к любимой. В принципе, отсюда и название дня. А все остальные продолжали веселиться и печь блины.

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Среда - тещины блины. В этот день все женщины, которые успели выдать свою дочь замуж, приглашали в гости ее вместе с супругом и угощали вкусными блинами. Кстати, именно по поведению и отношению тещи к зятю в этот день и судили, насколько гармоничные отношения между супругом дочери и ее матерью.

Четверг - разгул. Вот уж когда можно отвести душу на Масленицу, так это во время разгула. Ведь именно в этот день принято было гулять и как можно веселее и шумнее. А молодежь, которая до этого строила снежные замки, могла вдоволь поиграть в командные игры, например, покорения крепости противника.

Пятница - тещины вечера. А вот в этот день мама приходила в гости к дочке и ее зятю. И уже здесь все происходило наоборот: по тому, как зять относился к маме жены, судили о его отношению к ней в общем.

Масленица и Пасха 2020: даты, история и традиции праздников pinterest.com

Суббота - золовкины посиделки. Если в семье мужа есть сестра, то жена непременно должна была ее пригласить и всех остальных родственников тоже. А если нет сестры у мужа, то приглашались просто все родственники в дом и весело проводили вечер.

Воскресенье - проводы Масленицы. В этот день было принято сжигать чучело масленицы и просить друг у друга прощения. Именно таким образом можно было очиститься от грехов и плохих мыслей.

А уже с понедельника, сразу после проводов Масленицы, наступал Великий пост. Он длится 48 дней и заканчивается на праздник Пасху.

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Пасха 2020

В 2020 году Пасха или Воскресенье Христово, наступит 19 апреля. Это очень важный праздник в христианском мире. Ведь именно в этот день Сын Божий воскрес из мертвых и вознесся на небо к Отцу Своему. Именно это событие рассказывает и показывает всему миру, что Иисус смог победить смерть.

Масленица и Пасха 2020: даты, история и традиции праздников pinterest.com

К такому важному событию не готовятся за день или два. Подготовка к празднованию воскресения Христового идет не одну неделю и внимание нужно уделять всему, каждой детали. В первую очередь стоит помнить, что перед Пасхой необходимо придерживаться поста, особенно в первую и последнюю недели. Для того чтобы понимать, что можно кушать, а что нет, уже многие специалисты даже разработали специальное меню на все дни поста. Это все нужно для того, чтобы очистить свое тело, свой разум и дух чтобы достойно встретить Пасху.

Сразу после того, как в церкви прошла праздничная служба, все выходят на улицу и становятся вокруг храма для того, чтобы батюшка окропил праздничные куличи, яйца и другие продукты, которые принесли с собой верующие. Как только корзинка с продуктами окропилась, принято всем говорить “Христос воскрес!“, а в ответ - “Воистину Воскрес“.

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Конечно, необходимо непременно пойти на праздничное служение в церковь. А еще хозяйки самостоятельно должны испечь праздничный хлеб - кулич. В него по традиции добавляют изюм, цукаты и другие вкусности, а сверху готовый кулич поливают смесью из белка и сахара. И да, не забываем и о том, что нужно раскрасить яйца!

Масленица и Пасха 2020: даты, история и традиции праздников pinterest.com

Традиций празднования этих праздников очень много и их придерживались целыми веками. Теперь, зная, что, когда и к чему, вы тоже сможете продолжить их и рассказать своим детям. Время до подготовки к празднику еще полно и поэтому можно все тщательно продумать и не переживать, что что-то пойдет не так.

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