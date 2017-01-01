Почему мы отмечаем Старый Новый год и откуда берут начало традиции этого праздника?

Праздник Старого Нового года может ввести некоторых иностранцев в замешательство - как же так получилось, что славянские народы отмечают не один, а целых два Новых года? Немного ясности в разрешение этого вопроса внесет Ivona.

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Почему мы отмечаем Старый Новый год?

До 1918 года мы жили по юлианскому календарю, согласно которому Новый год наступал после Рождества и праздничного поста. С принятием григорианского календаря новогодняя дата сместилась на ночь с 31 декабря на 1 января, а Новый год по старому стилю (13-14 января) стал совпадать с Днем святого Василия и получил название Старого Нового года или Щедрого вечера.

Несмотря на то, что праздник этот отмечается уже больше столетия, в Украине он не носит статус официального, поэтому если он выпадает на будни, выходным не является. Отмечают Старый Новый год 14 января с соблюдением старых новогодних традиций.

Старый Новый год: дата, история, символы праздника pinterest.com

Для верующих людей Новый год по старому стилю не является вторым праздником, 31 декабря и 1 января приходятся на период рождественского поста, во время которого громкие торжества с обильными возлияниями запрещены. Поэтому 14 января (через неделю после окончания поста) они могут позволить себе накрыть богатый стол и шумно отметить наступление Нового года в кругу семьи.

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Символика Старого Нового года

Старый Новый год - символ начала весны, плодородия и достатка. Поэтому праздничный стол всегда стараются сделать обильным, с большим количеством мясных блюд. Считается, что этот праздник никто не должен встречать в одиночку, а каждая мелочь имеет символическое значение.

Так богатый стол является предвестником урожайного года и финансового успеха. Большое количество гостей мужского пола принесут в дом удачу, праздничные песни и танцы снабдят хозяев дома хорошими эмоциями и добрым нравом на весь последующий год.

Старый Новый год: дата, история, символы праздника pinterest.com

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Старый Новый год в других странах

Примечательно, что Старый Новый год отмечают не только на Территории Украины. Такая традиция существует в Сербии, Черногории и Северной Македонии. Путаница в датах празднования Нового года из-за перехода с юлианского на григорианский календарь возникла и в Швейцарии - несмотря на то, что он происходил еще в XVII-XVIII веках, некоторые немецкоязычные кантоны также отмечают два Новых года - по старому и по новому стилю.

Старый Новый год: дата, история, символы праздника pinterest.com

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