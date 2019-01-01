9 вещей, которых следует избегать в праздничные рождественские дни.

Что нельзя делать 7 января на Рождество pinterest.com

С проведением Рождества связано множество обрядов, которые соблюдаются уже не одну сотню лет. Знания о том, что можно и что нельзя делать в эти праздничные дни передаются из поколения в поколение и соблюдаются практически неукоснительно. О главных запретах на Рождество расскажет Ivona.

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1. Сочельник и Рождество - светлые праздники, связанные с рождением Иисуса Христа. Поэтому одним из главных запретов в эти дни является запрет на ругань, ссоры и сквернословие.

2. Нельзя в эти дни также заниматься уборкой по дому (все праздничные приготовления необходимо завершить до шестого января).

3. На Рождество в церкви не проводятся поминальные службы, не стоит в этот день ходить на кладбища.

Что нельзя делать 7 января на Рождество pinterest.com

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4. Запрещены в эти дни также охота, рыбалка и употребление мяса в пищу. Рождество выпадает на период поста, поэтому на праздничном столе должны быть исключительно постные блюда (их непременно должно быть 12, по количеству апостолов Иисуса Христа).

5. Сочельник и Рождество необходимо встречать в новой праздничной или свежевыстиранной одежде, желательно также избегать темных оттенков.

6. Праздничный ужин нужно проводить непременно в кругу семьи, в эти дни не рекомендуется надолго уезжать из дома, иначе, по поверьям, человек весь год будет скитаться и мытарствовать в одиночестве.

Что нельзя делать 7 января на Рождество pinterest.com

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7. Нельзя на Сочельник и Рождество отказывать нуждающимся и страждущим в помощи или подаянии.

8. Если к вам пришли колядующие, ни в коем случае нельзя их прогонять, не пускать в дом или запрещать им петь праздничные гимны.

9. Нельзя пить воду. Праздничный ужин рекомендуется запивать исключительно узваром (можно также употреблять чай или кофе). Постарайтесь также исключить употребление алкогольных напитков (стоит не забывать правила Рождественского поста).

Что нельзя делать 7 января на Рождество pinterest.com

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