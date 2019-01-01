Поздравления с Новым годом 2020 Белой Крысы

Как красиво поздравить друзей и близких с наступающим Новым годом.

Несмотря на то, что на улице нет снега, новогоднее настроение уже начало витать в воздухе. Все с нетерпением жду ту самую заветную ночь Нового года. Одни для того, чтобы загадать желание, другие – чтобы получить подарок. Запах мандаринок уже успел плотно заполнить все квартиры и дома, а шампанское постепенно закупается. В этом году все хотят подготовиться как можно лучше, чтобы расположить Крысу к себе и тем самым обеспечить благополучие и достаток на весь следующий год. А для того, чтобы поздравление прошло на высшем уровне, необходимо подготовиться. О том как можно красиво поздравить родных и близких с Новым годом, расскажет Ivona.

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Как праздновать - это уже дело каждого. Можно собраться с друзьями и устроить шумную вечеринку до утра, можно дома в кругу семьи. Так или иначе, Белой Металлической Крысе понравится и тот, и иной вариант и она не будет против новогоднего веселья.

Поздравления с Новым годом Белой Крысы pinterest.com

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2020-ый пусть станет годом счастья,

Любовь, надежда, вера пусть будут в нем у власти,

Пусть будет много смеха, душевного порыва,

Стремлений и свершений, и море позитива.

2020-ый пусть все мечты исполнит,

И добротой, и лаской пускай сердца наполнит,

Раздаст пусть по заслугам успехи и удачи,

Здоровьем и достатком пусть наградит, в придачу.

Пусть праздник Новогодний подарит вдохновение,

И сделает отличным пусть ваше настроение,

Пусть закружит вас счастье веселым хороводом,

А я вас поздравляю с прекрасным Новым годом!

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Сегодня я хочу поздравить всех присутствующих здесь с Новым годом Белой Металлической Крысы. Не понаслышке мы знаем, что от этого животного можно ждать всего чего угодно. И поэтому, чтобы нивелировать все плохое, что она нам подготовила, давайте будем бить по всему плохому своим позитивным взглядом на ситуацию, нападать на нее при помощи юмора, и отбивать все нападки Крысы хорошим настроением! Тогда даже такой нравственный зверь, как Крыса, снизойдет, станет добрее и превратит этот год в сказку, в которой сбываются все мечты!

Поздравления с Новым годом Белой Крысы pinterest.com

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В этот теплый и необычный для новогоднего времени день, я хочу все же поздравить всех тех, кто собрался за этим столом с Новым годом. Хочу пожелать вам столько удачи, сколько семечек в гранате, столько любви, сколько звезд на небе, столько силы, сколько в стволе секвойи. Пусть всегда рядом с вами будут только хорошие люди. Пусть никогда не коснется вас беда. И, конечно, пусть здоровье никогда не подводит и только крепчает, как растущий дуб.

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Бой курантов нам сообщил о том, что наступил такой долгожданный Новый год. Он предвещает достаток, здоровье, богатство и дает энергии и силы для движения только вперед. Хочется пожелать, пусть новый год поможет осуществлению всех желаний, оправдаются ожидания, пусть будет просто гора здоровья, множество улыбок и положительных сюрпризов, а также силы для того, чтобы достигать намеченных целей. С Новым 2020 годом!

Поздравления с Новым годом Белой Крысы pinterest.com

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В год 2020-ый

Пусть растут успех с зарплатой,

Остается рядом радость

И любви взаимной сладость,

Снег идет, заботы тают,

Птицы счастья прилетают,

Исполняются желанья,

И приносят толк старанья,

Жизнь искрится позитивом,

Вдохновением игривым,

Светит солнце с небосвода

В честь отличнейшего года!

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Хочется пожелать, чтобы с первых дней января и до последних дней декабря 2020 года вас окутала настоящая сказка. Пусть все это время будет максимально наполнено положительными эмоциями. Пусть на вашем пути рядом будет понимание близких, их любовь, поддержка и вера в ваши силы и в вас. Пусть все цели станут реальными и в конце года будет о чем вспомнить и поблагодарить Крысу. С Новым годом!

Поздравления с Новым годом Белой Крысы pinterest.com

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С годом Крысы шустрой, быстрой,

Мудрой, хитрой и смешной!

Пусть же праздничные искры

Будни все затмят собой!

Чтоб шампанское - рекою,

Чтоб лавиной - громкий смех,

Чтобы целый год с тобою

Были счастье и успех!

***

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Я поздравляю вас с Новым 2020 годом! В эту ночь хочу пожелать вам: пусть от радости и счастья глаза сверкают, как на елочке огоньки, пусть в душе надолго поселиться веселье и радость, пусть вас окутает удача, как нежно окутывает дом запах хвои от новогодней елки. Пусть у вас всегда будет отличное настроение, не только на праздники, но и в будние дни. Пусть этот год станет просто волшебным. С праздником!

Поздравления с Новым годом Белой Крысы pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие фильмы посмотреть для создания романтического новогоднего настроения.

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