Как католики встречают рождение Иисуса - праздничный стол, традиция делиться облатком и пустое место для того, кто может прийти .

Рождественский Сочельник у католиков: Традиции и интересные детали pinterest.com

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Завтра, 24 декабря, христиане западного обряда будут праздновать преддверие Рождества Христова - у католиков будет Сочельник. Чем отличается вечер накануне Рождества в католической традиции от обряда православных, а также какие интересные обычаи есть у католиков - читайте дальше в материале.

На столе стоит 12 блюд

Католики, как и православные, ставят на стол в Сочельник 12 блюд. В каждой стране набор блюд разный. В Польше, например, на столе в Сочельник обязательно должен быть борщ с ушками - вываренный отвар из овощей, в который бросают “клецки“ с грибной начинкой, также поляки ставят на стол жареную рыбу, преимущественно карпа. Обязательным атрибутом на столе в Сочельник у католиков являются облатки - постные спрессованные хлебцы, которые также используют в Святой Мессе. Облатки символизируют Иисуса Христа, а кроме того, мир и достаток. У католиков есть традиция преломлять облатку - делить ее с ближним, желая всех благ, божьего благословения и достатка на целый год.

Садиться за стол с первой звездой

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За стол все семейство садится с первой звездой, которая ознаменовала рождение Иисуса в Вифлееме. Сначала отец семейства читает отрывок из Евангелия и поют рождественскую колядку. После отец семейства преломляет облатку - и все отламывают от нее кусочки по кругу. В давние времена существовала традиция оставлять крошки облатки и бросать их в колодец, чтобы очистить воду. Также иногда облатки оставляют для усопших родственников.

За столом обязательно остается пустое место

За столом в Сочельник католики обязательно оставляют пустое место для того, кто может неожиданно прийти. Считается, что традиция посвящена скитанию Иосифа с Марией, которая должна была вот-вот родить Младенца - в Вифлееме, когда никто не пускал Святое Семейство на постой. Так, в преддверие Праздника Рождества все верующие оставляют место для усталого путника, который, возможно, захочет зайти и вкусить ужин. Также считается, что место за столом - для самого Иисуса.

После ужина католики отправляются в храм на праздничную Службу.

Ранее мы писали о значении символов Рождества.

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