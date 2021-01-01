Обряды, приметы и предания, которые важно соблюдать каждой девушке в праздничный день.

6 вещей, которые должна сделать каждая женщина на День Андрея pinterest.com

Вместе с первыми морозами в окно стучат первые зимние праздники. Например, День Святого Андрея Первозванного, которого нетерпением ждут незамужние девушки. Ведь именно вечером на Андрея можно гадать на своего суженого. А что женщинам еще обязательно стоит сделать в этот день, расскажет Ivona.

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Очень популярны на территории Украины “Андріївські вечорниці“: группа молодых девушек собирается у кого-то дома, где они вместе проводят праздничные ритуалы. Смысл всех этих действий один: узнать, кто же станет их суженым и как скоро девушки встретят его.

6 вещей, которые должна сделать каждая женщина на День Андрея pinterest.com

Правда за всем этими гаданиями девушки и женщины нередко забывают, что в первую очередь День Андрея - церковный праздник и существуют определенные нюансы, которые не стоит упускать из виду. Рассмотрим каждый из них более подробно:

Обязательно нужно сходить в церковь

Незамужним девушкам следует помолиться о суженом, а матерям за своих детей, ведь именно 13 декабря Святой Андрей Первозванный слышит все молитвы об их здравии. Так зачем же упускать свой шанс?

Читай также: День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы Накрыть постный праздничный стол

День Андрея Первозванного - это первый праздник в цикле рождественских торжеств. Поэтому, чтобы уважить Святого, необходимо подготовить праздничный стол из постных блюд и угостить торжественным ужином своих близких.

6 вещей, которые должна сделать каждая женщина на День Андрея pinterest.com

Покровитель моряков

Кроме того, что мамам стоит молиться в этот день за здоровье деток, так и морякам не стоит упускать такой возможности и просить Святого Андрея о покровительстве и помощи в плавании, защите от шторма и о попутном ветре. Вместе с ними в церкви молятся и их супруги.

Испечь традиционный пирог

В этот день можно узнать, что приготовил семье наступающий год. Делают это при помощи приготовления традиционного макового или яблочного пирога. Как только хозяйка достанет его из духовки, стоит посмотреть внимательно: если пирог вышел пышным и воздушным - будет благополучие и достаток в семье, а если нет - стоит ждать испытаний на прочность.

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В былые времена День Андрея Первозванного старались отметить в каждом доме. Отмечая этот праздник, семья показывает свое уважение Святому Андрею и он, в благодарность, дарит дому счастье, мир и благополучие. Поэтому женщине нужно взять все семейство в свои руки и организовать уютный домашний праздник. Достаток на весь год еще никому не помешал!

6 вещей, которые должна сделать каждая женщина на День Андрея pinterest.com

Гадания

Да, их из виду упускать также не стоит. Все незамужние девушки в этот день могут погадать на своего суженого, и Андрей Первозванный непременно раскроет тайну и укажет верный путь для встречи с ним. Поэтому, всем кто не обзавелся заветным колечком на безымянном пальце правой руки, нужно подыскать подходящий ритуал и спросить у судьбы, где же он, тот самый.

День Святого Андрея Первозванного, в первую очередь, церковный, древний и очень символический праздник. Не стоит слишком легкомысленно относиться к нему. Этот день может стать настоящим семейным праздником, который с нетерпением ждут каждый год.

6 вещей, которые должна сделать каждая женщина на День Андрея pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на День Андрея Первозванного.

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