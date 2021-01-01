Михайлов день: приметы
Михайлов день является одним из самых древних христианских праздников, .
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21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот церковный праздник принято называть Михайлов день. Михаил – самый главный архангел, он защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.
Отметим, что это большой праздник перед длинным Рождественским постом.
Приметы на Михайлов день:
- Ясный день на Михаила – к зимним трескучим морозам;
- Если утром появился иней – зима будет снежной;
- утренний туман на Михаила предвещает оттепель;
- ранний рассвет – к ранней стуже;
- мокрый снег в этот день обещает дождливую весну;
- если слышать в Михайлов день церковные колокола – к беде;
- чтобы хороший сон на Михаила сбылся, его не нужно никому рассказывать;
- много желудей на дубе – зима обещает быть мягкой и теплой;
- если услышать колокола в этот день, то придет беда в дом.
Что нельзя делать на Михайлов день:
- не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся;
- нельзя выполнять тяжелую работу;
- ссориться и повышать голос нельзя;
- мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть.
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