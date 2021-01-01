Михайлов день является одним из самых древних христианских праздников, .

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21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот церковный праздник принято называть Михайлов день. Михаил – самый главный архангел, он защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.

Отметим, что это большой праздник перед длинным Рождественским постом.



Приметы на Михайлов день:

Ясный день на Михаила – к зимним трескучим морозам;

Если утром появился иней – зима будет снежной;

утренний туман на Михаила предвещает оттепель;

ранний рассвет – к ранней стуже;

мокрый снег в этот день обещает дождливую весну;

если слышать в Михайлов день церковные колокола – к беде;

чтобы хороший сон на Михаила сбылся, его не нужно никому рассказывать;

много желудей на дубе – зима обещает быть мягкой и теплой;

если услышать колокола в этот день, то придет беда в дом.

Михайлов день: приметы pinterest

не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся;

нельзя выполнять тяжелую работу;

ссориться и повышать голос нельзя;

мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть.

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