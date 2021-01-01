Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Михайлов день: приметы

Комментариев: 0
Михайлов день является одним из самых древних христианских праздников, .
Михайлов день: приметы
Михайлов день: приметы
Depositphotos.com

Читай также: День Святого Николая: Приметы, традиции, обычаи

21 ноября  отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот церковный праздник принято называть Михайлов день. Михаил – самый главный архангел, он защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.

Отметим, что это большой праздник перед длинным Рождественским постом. 

Приметы на Михайлов день:

  • Ясный день на Михаила – к зимним трескучим морозам;
  • Если утром появился иней – зима будет снежной;
  • утренний туман на Михаила предвещает оттепель;
  • ранний рассвет  – к ранней стуже;
  • мокрый снег в этот день обещает дождливую весну;
  • если слышать в Михайлов день церковные колокола – к беде;
  • чтобы хороший сон на Михаила сбылся, его не нужно никому рассказывать;
  • много желудей на дубе – зима обещает быть мягкой и теплой;
  • если услышать колокола в этот день, то придет беда в дом.

Михайлов день: приметы
Михайлов день: приметы
pinterest

Что нельзя делать на Михайлов день:

  • не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся;
  • нельзя выполнять тяжелую работу;
  • ссориться и повышать голос нельзя;
  • мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Михайлов день, 21 ноября
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь