Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
В августе 2020 православные отмечают три христианских праздника, приуроченных к сбору урожая: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Ivona расскажет, что следует знать об этих праздниках.
Когда отмечается Медовый спас
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14 августа 2020 года в первый день Успенского поста отмечается Медовый спас. В народе этот праздник еще называют Маковей, Маковый спас, Спас на воде, Медовый праздник.
Медовым Спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. По традиции разрешалось есть освященный церковью мед. В этот день было принято печь медовые пряники, готовить блины с маком и медом, делать пироги с маком.
Раньше считалось, что со Спаса начинаются проводы лета. И после Медового Спаса уже не купались.
Поговорки и приметы Медового Спаса
- Если идет дождь, целый год не будет лесных пожаров;
- На Маковея лето кончается, осень начинается;
- Какой будет погода на Маковея, таким будет следующий год;
- В Первый спас любой бабий грех простится;
- На Первый спас и нищий медку попробует;
- На Маковея вдовам помогай - слабому помощь, а тебе счастье;
- У Первого спаса всего в запасе: и дождь, и солнце, и ветер;
- После Первого спаса в реку не заходят;
- Ласточки три раза улетают - на три спаса.
Когда отмечается Яблочный Спас
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19 августа 2020 года православные отмечают Яблочный спас. В этот день принять поминать ушедших близких.
Согласно народным приметам Яблочный спас символизирует наступление осени.
В этот день принято освящать яблоки в церкви и готовить пироги. Раньше освященные яблоки раздавали родным, близким, неимущим, в качестве поминального угощения.
Поговорки и приметы Яблочного Спаса
- Какой второй Спас, такой и январь;
- Каков день на Второго Спаса, таков и Покров;
- Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую зиму;
- В этот день провожают закат солнца в поле с песнями.
- Встреча осени - Осенины;
- На второй Спас освящают яблоки и мед;
- На второй Спас и нищий яблочко съест;
- До второго спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов;
- Кто когда хочет (улететь), а журавль к Спасу;
- Когда ешь первое яблочко, “что надумано - сбудется, что сбудется - не минуется“;
- Пришёл Спас - всему час;
- Пришёл второй Спас, бери рукавицы про запас;
- На второй Спас бери голицы про запас;
- Со второго спаса засевай озимые;
- Если сев ржи придется во время полуночного (северного) ветра, то - по примете - рожь выйдет крепче и крупнее зерном;
- Если при посеве ржи пойдет дождик мелкий, как бисер, то это Бог об урожае весть подает; а если пойдет ливень, то лучше и не продолжать сева, а скорее поворачивать оглобли домой.
Когда отмечается Ореховый Спас
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29 августа 2020 года отмечается Ореховый Спас. В народе этот праздник еще известен как Хлебный спас, Посевы, Спас на холстах.
Раньше говорили “в достатке хлеба у нас, Третий Спас хлеба припас“. В этот день было принято печь пироги из нового урожая. А также готовили блюда из орехов.
Согласно отлету птиц узнавали, какой будет осень. Если аисты готовились к отлету за неделю до Орехового спаса - зима будет ранней и холодной, а весна теплой. Если же аисты улетали после Спаса, то стоит готовиться к теплой осени, поздней зиме и холодной весне.
Поговорки и приметы Орехового Спаса:
- Третий Спас хлеба припас.
- Хорош Третий Спас - зимой будет квас.
- Урожай на орехи - урожай хлеба на будущий год.
- Урожая на орехи двух лет сряду не бывает.
- Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.
- Отлет ласточек.
- Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса.
- Во что Евдокеи, в то и третий Спас.
- Первый Спас - на воде стоят; второй Спас - яблоки едят; третий Спас - на зеленых горах холсты продают.
- До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять.
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