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Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции

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Спасы - это православные христианские праздники, которые посвящены Иисусу Христу.
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
pinterest.com

В августе 2020 православные отмечают три христианских праздника, приуроченных к сбору урожая: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Ivona расскажет, что следует знать об этих праздниках. 

Когда отмечается Медовый спас

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14 августа 2020 года  в первый день Успенского поста отмечается Медовый спас. В народе этот праздник еще называют Маковей, Маковый спас, Спас на воде, Медовый праздник.

Медовым Спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. По традиции разрешалось есть освященный церковью мед. В этот день было принято печь медовые пряники, готовить блины с маком и медом, делать пироги с маком.

Раньше считалось, что со Спаса начинаются проводы лета. И после Медового Спаса уже не купались.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
pinterest.com

Поговорки и приметы Медового Спаса

  • Если идет дождь, целый год не будет лесных пожаров;
  • На Маковея лето кончается, осень начинается;
  • Какой будет погода на Маковея, таким будет следующий год;
  • В Первый спас любой бабий грех простится;
  • На Первый спас и нищий медку попробует;
  • На Маковея вдовам помогай - слабому помощь, а тебе счастье;
  • У Первого спаса всего в запасе: и дождь, и солнце, и ветер;
  • После Первого спаса в реку не заходят;
  • Ласточки три раза улетают - на три спаса.

Когда отмечается Яблочный Спас

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19 августа 2020 года православные отмечают Яблочный спас. В этот день принять поминать ушедших близких.

Согласно народным приметам Яблочный спас символизирует наступление осени.
В этот день принято освящать яблоки в церкви и готовить пироги. Раньше освященные яблоки раздавали родным, близким, неимущим, в качестве поминального угощения.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
pinterest.com

Поговорки и приметы Яблочного Спаса

  • Какой второй Спас, такой и январь;
  • Каков день на Второго Спаса, таков и Покров;
  • Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую зиму;
  • В этот день провожают закат солнца в поле с песнями.
  • Встреча осени - Осенины;
  • На второй Спас освящают яблоки и мед;
  • На второй Спас и нищий яблочко съест;
  • До второго спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов;
  • Кто когда хочет (улететь), а журавль к Спасу;
  • Когда ешь первое яблочко, “что надумано - сбудется, что сбудется - не минуется“;
  • Пришёл Спас - всему час;
  • Пришёл второй Спас, бери рукавицы про запас;
  • На второй Спас бери голицы про запас;
  • Со второго спаса засевай озимые;
  • Если сев ржи придется во время полуночного (северного) ветра, то - по примете - рожь выйдет крепче и крупнее зерном;
  • Если при посеве ржи пойдет дождик мелкий, как бисер, то это Бог об урожае весть подает; а если пойдет ливень, то лучше и не продолжать сева, а скорее поворачивать оглобли домой.

Когда отмечается Ореховый Спас

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29 августа  2020 года отмечается Ореховый Спас. В народе этот праздник еще известен как Хлебный спас, Посевы, Спас на холстах.

Раньше говорили “в достатке хлеба у нас, Третий Спас хлеба припас“. В этот день было принято печь пироги из нового урожая. А также готовили блюда из орехов.

Согласно отлету птиц узнавали, какой будет осень. Если аисты готовились к отлету за неделю до Орехового спаса - зима будет ранней и холодной, а весна теплой. Если же аисты улетали после Спаса, то стоит готовиться к теплой осени, поздней зиме и холодной весне.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции
pinterest.com

Поговорки и приметы Орехового Спаса:

  • Третий Спас хлеба припас.
  • Хорош Третий Спас - зимой будет квас.
  • Урожай на орехи - урожай хлеба на будущий год.
  • Урожая на орехи двух лет сряду не бывает.
  • Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.
  • Отлет ласточек.
  • Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса.
  • Во что Евдокеи, в то и третий Спас.
  • Первый Спас - на воде стоят; второй Спас - яблоки едят; третий Спас - на зеленых горах холсты продают.
  • До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять.

​Ранее мы рассказывали, когда, согласно лунному календарю, можно стричься в августе 2020.

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Теги: спас, Яблочный Спас, Медовый Спас, Ореховый Спас
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Источник: ivona)bigmir.net

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