Спасы - это православные христианские праздники, которые посвящены Иисусу Христу.

В августе 2020 православные отмечают три христианских праздника, приуроченных к сбору урожая: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Ivona расскажет, что следует знать об этих праздниках.

Когда отмечается Медовый спас

Читай также: Одесский кинофестиваль пройдет в онлайн формате: Представили постер события

14 августа 2020 года в первый день Успенского поста отмечается Медовый спас. В народе этот праздник еще называют Маковей, Маковый спас, Спас на воде, Медовый праздник.

Медовым Спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. По традиции разрешалось есть освященный церковью мед. В этот день было принято печь медовые пряники, готовить блины с маком и медом, делать пироги с маком.

Раньше считалось, что со Спаса начинаются проводы лета. И после Медового Спаса уже не купались.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции pinterest.com

Поговорки и приметы Медового Спаса

Если идет дождь, целый год не будет лесных пожаров;

На Маковея лето кончается, осень начинается;

Какой будет погода на Маковея, таким будет следующий год;

В Первый спас любой бабий грех простится;

На Первый спас и нищий медку попробует;

На Маковея вдовам помогай - слабому помощь, а тебе счастье;

У Первого спаса всего в запасе: и дождь, и солнце, и ветер;

После Первого спаса в реку не заходят;

Ласточки три раза улетают - на три спаса.

Когда отмечается Яблочный Спас

Читай также: ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых

19 августа 2020 года православные отмечают Яблочный спас. В этот день принять поминать ушедших близких.

Согласно народным приметам Яблочный спас символизирует наступление осени.

В этот день принято освящать яблоки в церкви и готовить пироги. Раньше освященные яблоки раздавали родным, близким, неимущим, в качестве поминального угощения.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции pinterest.com

Поговорки и приметы Яблочного Спаса

Какой второй Спас, такой и январь;

Каков день на Второго Спаса, таков и Покров;

Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую зиму;

В этот день провожают закат солнца в поле с песнями.

Встреча осени - Осенины;

На второй Спас освящают яблоки и мед;

На второй Спас и нищий яблочко съест;

До второго спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов;

Кто когда хочет (улететь), а журавль к Спасу;

Когда ешь первое яблочко, “что надумано - сбудется, что сбудется - не минуется“;

Пришёл Спас - всему час;

Пришёл второй Спас, бери рукавицы про запас;

На второй Спас бери голицы про запас;

Со второго спаса засевай озимые;

Если сев ржи придется во время полуночного (северного) ветра, то - по примете - рожь выйдет крепче и крупнее зерном;

Если при посеве ржи пойдет дождик мелкий, как бисер, то это Бог об урожае весть подает; а если пойдет ливень, то лучше и не продолжать сева, а скорее поворачивать оглобли домой.

Когда отмечается Ореховый Спас

Читай также: Уникальная комета NEOWISE: когда и где посмотреть?

29 августа 2020 года отмечается Ореховый Спас. В народе этот праздник еще известен как Хлебный спас, Посевы, Спас на холстах.

Раньше говорили “в достатке хлеба у нас, Третий Спас хлеба припас“. В этот день было принято печь пироги из нового урожая. А также готовили блюда из орехов.

Согласно отлету птиц узнавали, какой будет осень. Если аисты готовились к отлету за неделю до Орехового спаса - зима будет ранней и холодной, а весна теплой. Если же аисты улетали после Спаса, то стоит готовиться к теплой осени, поздней зиме и холодной весне.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата и традиции pinterest.com

Поговорки и приметы Орехового Спаса:

Третий Спас хлеба припас.

Хорош Третий Спас - зимой будет квас.

Урожай на орехи - урожай хлеба на будущий год.

Урожая на орехи двух лет сряду не бывает.

Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

Отлет ласточек.

Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса.

Во что Евдокеи, в то и третий Спас.

Первый Спас - на воде стоят; второй Спас - яблоки едят; третий Спас - на зеленых горах холсты продают.

До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять.

​Ранее мы рассказывали, когда, согласно лунному календарю, можно стричься в августе 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.