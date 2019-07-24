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День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника

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Что можно и нельзя делать 24 июля и как толковать в этот день вещие сны.
День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
pinterest.com

24 июля по православному календарю верующие отмечают День равноапостольной княгини Ольги, которая при крещении в Константинополе получила имя Елена. Княгиня Ольга сделала многое для развития христианства на Руси. Она занималась культурной просветительской деятельностью, при ее правлении начали появляться первые храмы, княгиня считалась покровительницей обездоленных, вдов и незамужних девушек. Ольг и Елен поздравляют в этот день с именинами. Чем еще примечателен это день, какие приметы следует соблюдать в День Ольги и Елены, расскажет Ivona.

Что просить у Святой Ольги?

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Традиционно в этот день, 24 июля, в церкви проходит праздничная служба. Женщины, которые отмечают именины в этот день, должны поставить свечку своей святой покровительнице и молиться ей о собственном благополучии и здравии, а также о благах для своих близких.

День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
pinterest.com

Также 24 июля обращаются к Святой Ольге за утешением вдовы и матери погибших сыновей.

Люди, утратившие веру и сошедшие с истинного пути, могут помолиться Святой Ольге, прося о смирении и разрешении внутренних конфликтов.

Незамужние девушки также считают княгиню свое покровительницей и молят Святую Ольгу о скором замужестве.

Приметы на День Ольги и Елены

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24 июля припадает на период сбора урожая, поэтому не стоит проводить этот день в праздности. Также День Ольги и Елены припадает на сезон летних гроз, поэтому много внимания уделялось тому, какой же будет погода.

День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
pinterest.com

Яркое теплое солнце на 24 июля сулило хороший урожай, проливной дождь - богатые уловы рыбы.

Если в этот день сильно шумят голуби и вороны, стоит ждать хорошей погоды еще как минимум неделю.

Что нельзя делать в День Ольги и Елены?

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    ругаться. Не только ссориться с близкими, а даже про себя: гневаться, проклинать судьбу, впадать в апатию и уныние.
  • планировать свадьбу. Несмотря на то, что княгиня Ольга была сильной женщиной и считается, среди прочего, покровительницей незамужних, ее личная жизнь была весьма несчастливой. Лучше посвятите этот день самопознанию и благим мыслям.
  • брать взаймы. Это касается не только денег, но и предметов быта, еды, одежды.
  • стирать.

День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
pinterest.com

Значение снов в День Ольги и Елены

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Сны, увиденные в ночь на День Ольги и Елены, и в ночь после, считаются вещими.

Если вы во сне наряжаете елку, то жизнь ваша будет яркой и долгой.

Если во сне вам снится зонт (как вы его открываете, бежите под ним по улице) - следует ожидать проливных дождей.

Зажигать во сне факел и нести его в руке - к скорой победе над врагом.

Стирать в День Ольги и Елены нельзя, а вот гладить во сне вещи - благое знамение. Такой сон сулит скорое свидание.

Грязь под длинными неухоженными ногтями видеть, конечно, неприятно, однако во сне они принесут вам богатство.

День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
День Ольги и Елены: Приметы и традиции праздника
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, у кого еще именины 24 июля.

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Теги: праздник, православные праздники, именины, традиции, приметы, толкование снов, день Ольги
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Источник: ivona.bigmir.net

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