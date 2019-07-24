Поздравления и открытки с Днем Ольги и Елены
24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, во святом крещении Елены, первой правительницей на Руси принявшей христианство и благодаря которой православная вера получила поддержку и развитие на территории Киевской Руси. Ivona подготовила подборку поздравлений в День Ольги и Елены.
Поздравления с Днем Ольги и Елены 24 июля 2020
***
Прекрасное имя Ольга
Ты гордо по жизни несешь.
И словно княгиня достойно,
И скромно себя ты ведешь.
Желаю тебе в этот праздник,
Такой оставаться всегда,
И как бы судьба не ломала,
В душе пусть царит доброта.
***
Оленька, красавица,
С праздником тебя!
Пусть всегда все ладится
И, не торопя,
Льется жизнь счастливая,
Полная чудес!
Ты живи, красивая,
Вот сейчас и здесь.
Пусть любовь опутает
Сердце лишь теплом,
И добро окутает
Твой прекрасный дом!
***
Хочу в день Ольги пожелать
Цвести, любить, творить, мечтать,
Быть всех добрей, мудрей и краше,
И всем дарить улыбку вашу!
Пусть ангел оградит от туч,
И каждый день пусть солнца луч
С небес вам дарит яркий свет,
Согреет и спасет от бед!
***
Желаю, чтоб ангел хранил от напастей.
И в жизни давалась удача легко.
А каждый денек озарялся бы счастьем.
Беда и заботы ушли далеко.
Тебя неспроста, видно, Олей назвали.
Ты очень упряма, но тем и сильна.
В День Ольги желаю уйти от печали.
И пить свою радость до самого дна!
***
Пусть Ольга принесет святая
Мудрость, силы и везение!
Пусть сбудется мечта любая
С Божьего благословения!
Тебе желаю счастья много,
Любви взаимной и достатка,
Всего лишь доброго, благого
И в жизни лада и порядка!
***
Сегодня, в этот день чудесный,
Тебя спешим поздравить мы.
Желаем, чтобы неизбежно
Сбывались все твои мечты.
Елена, милая, родная,
Пусть для тебя цветут сады
И сердце счастьем наполняют.
Цвети, живи, дыши, люби!
***
Блестящая, лунная, светлая,
Елена прекрасная ты,
Пусть дарят большими букетами
Любимые сердцу цветы.
Желаю, чтоб праздник твой радостный
Улыбкой тебя озарил,
Чтоб были мгновения сладостны
Сияющих в небе светил.
***
Премудрая наша, прекрасная!
Позволь пожелать мне, любя:
Пускай же всегда будет ясною
Погода в дому у тебя.
Желаю дружить со Вселенной,
Быть самою яркой звездой.
Пусть все исполняется, Лена.
Без страха иди за Мечтой.
***
Леночка, пускай твои глаза
От радости сияют, словно солнце!
Пусть сердце твое верит в чудеса,
Пускай тебе удача улыбнется!
Желаю ярких красок, светлых дней,
Карьеры пожелать хочу блестящей,
Чтоб стала твоя жизнь еще светлей,
Любви тебе большой и настоящей!
***
С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
Ты ему помогай - улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом - не сомневайся!
***
Поздравляю тебя, Елена! Твое имя означает “избранная“, поэтому я желаю тебе всегда быть избранной для счастья, для любви, для удачи. Милая Леночка, пусть в твоей жизни будет много увлечений, улыбок, идей, побед и хороших людей. Оставайся всегда изумительной, неповторимой и прекрасной!
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Елена, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, стремления к лучшему и большему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Ты прекрасна и удивительна. Всего тебе наилучшего!
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Поздравляю с Днем Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!
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Сердечно поздравляю с Днем Ольги и от души желаю доброго возмездия за все земные и усердные труды, светлого блага жизни и целеустремлённости к своим мечтам. Пусть близкие и друзья всегда будут рядом, Оленька, пусть с каждым днём к тебе приходит радость, вдохновение и счастье.
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Поздравляю с Днем Ольги и от души желаю красоты, достойного внимания, очарования, нежности, силы духа, грации тела и надежды сердца. И пусть свет каждого дня ведёт тебя к истокам радости, счастья и доброты.
Ранее мы рассказывал о приметах и традициях Дня Ольги и Елены.
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