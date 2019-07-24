24 июля Ольги и Елены отмечают именины.

Поздравления и открытки с Днем Ольги и Елены pinterest.com

24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, во святом крещении Елены, первой правительницей на Руси принявшей христианство и благодаря которой православная вера получила поддержку и развитие на территории Киевской Руси. Ivona подготовила подборку поздравлений в День Ольги и Елены.

Поздравления с Днем Ольги и Елены 24 июля 2020

***

Прекрасное имя Ольга

Ты гордо по жизни несешь.

И словно княгиня достойно,

И скромно себя ты ведешь.

Желаю тебе в этот праздник,

Такой оставаться всегда,

И как бы судьба не ломала,

В душе пусть царит доброта.

***

Оленька, красавица,

С праздником тебя!

Пусть всегда все ладится

И, не торопя,

Льется жизнь счастливая,

Полная чудес!

Ты живи, красивая,

Вот сейчас и здесь.

Пусть любовь опутает

Сердце лишь теплом,

И добро окутает

Твой прекрасный дом!

***

Хочу в день Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть всех добрей, мудрей и краше,

И всем дарить улыбку вашу!

Пусть ангел оградит от туч,

И каждый день пусть солнца луч

С небес вам дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!

***

Желаю, чтоб ангел хранил от напастей.

И в жизни давалась удача легко.

А каждый денек озарялся бы счастьем.

Беда и заботы ушли далеко.

Тебя неспроста, видно, Олей назвали.

Ты очень упряма, но тем и сильна.

В День Ольги желаю уйти от печали.

И пить свою радость до самого дна!

***

Пусть Ольга принесет святая

Мудрость, силы и везение!

Пусть сбудется мечта любая

С Божьего благословения!

Тебе желаю счастья много,

Любви взаимной и достатка,

Всего лишь доброго, благого

И в жизни лада и порядка!

***

Сегодня, в этот день чудесный,

Тебя спешим поздравить мы.

Желаем, чтобы неизбежно

Сбывались все твои мечты.

Елена, милая, родная,

Пусть для тебя цветут сады

И сердце счастьем наполняют.

Цвети, живи, дыши, люби!

***

Блестящая, лунная, светлая,

Елена прекрасная ты,

Пусть дарят большими букетами

Любимые сердцу цветы.

Желаю, чтоб праздник твой радостный

Улыбкой тебя озарил,

Чтоб были мгновения сладостны

Сияющих в небе светил.

***

Премудрая наша, прекрасная!

Позволь пожелать мне, любя:

Пускай же всегда будет ясною

Погода в дому у тебя.

Желаю дружить со Вселенной,

Быть самою яркой звездой.

Пусть все исполняется, Лена.

Без страха иди за Мечтой.

***

Леночка, пускай твои глаза

От радости сияют, словно солнце!

Пусть сердце твое верит в чудеса,

Пускай тебе удача улыбнется!

Желаю ярких красок, светлых дней,

Карьеры пожелать хочу блестящей,

Чтоб стала твоя жизнь еще светлей,

Любви тебе большой и настоящей!

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай - улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом - не сомневайся!

***

Поздравляю тебя, Елена! Твое имя означает “избранная“, поэтому я желаю тебе всегда быть избранной для счастья, для любви, для удачи. Милая Леночка, пусть в твоей жизни будет много увлечений, улыбок, идей, побед и хороших людей. Оставайся всегда изумительной, неповторимой и прекрасной!



***

Елена, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, стремления к лучшему и большему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Ты прекрасна и удивительна. Всего тебе наилучшего!

***

Поздравляю с Днем Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!



***

Сердечно поздравляю с Днем Ольги и от души желаю доброго возмездия за все земные и усердные труды, светлого блага жизни и целеустремлённости к своим мечтам. Пусть близкие и друзья всегда будут рядом, Оленька, пусть с каждым днём к тебе приходит радость, вдохновение и счастье.

***

Поздравляю с Днем Ольги и от души желаю красоты, достойного внимания, очарования, нежности, силы духа, грации тела и надежды сердца. И пусть свет каждого дня ведёт тебя к истокам радости, счастья и доброты.





Ранее мы рассказывал о приметах и традициях Дня Ольги и Елены.

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