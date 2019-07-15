Что отмечают в Украине 24 августа и почему этот праздник так важен?

День независимости Украины - один из главных национальных праздников страны. Уже более 20-ти лет (с 1994 года) его отмечают 24 августа по всей Украине. Какие исторические предпосылки привели к появлению этого праздника, как его отмечают украинцы и чем знаменита Украина, расскажет Ivona.

Поздравляем украинцев с праздником Независимости!

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История праздника Дня независимости Украины

Украина, как отдельное независимое государство, существует с 1991 года, после того, как 24 августа на внеочередной сессии Верховного Совета Украинской ССР Актом провозглашения независимости Украины было объявлено о создании государства Украина. Именно с этого дня и начинает свой отсчет современная история Украины.

День независимости Украины 2020: история праздника и интересные факты pinterest.com

Однако, для достижения этой благой цели, украинское государство прошло длинный и извилистый путь. Началом этого пути принято считать создание в 9 веке Киевского государства. Оно благополучно просуществовало вплоть до 17 века, когда под действием различных общественно политичных факторов распалось на множество отдельных княжеств и на смену ему пришло Казацко-Гетманское государство. Впрочем, его век был недолгим. Начиная с 18 века и вплоть до двадцатого, украинского государства, как отдельного и независимого, не существовало.

День независимости Украины 2020: история праздника и интересные факты pinterest.com

Создание собственной страны, отдельной политической силы, признанной государствами-соседями и уважаемой во всем мире - вот что является предметом национальной гордости украинцев. Ежегодно, 24 августа, они отмечают этот день, как день свободы, день национальной гордости и отдают свою дань любви родной страны.

Традиции праздника Дня независимости Украины

День независимости Украины с помпой отмечают по всей стране. Во всех городах проводятся торжественные мероприятия, посвященные истории страны и ее достижениям. На главных площадях устраивают концерты, ярмарки, конкурсы, парады в национальных костюмах, тематические лекции и выставки.

День независимости Украины 2020: история праздника и интересные факты pinterest.com

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Выходные дни на День независимости Украины в 2020 году

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, украинцы в августе 2020 года будут иметь три выходных дня в подряд. Начались длинные выходные в субботу 22 августа и продлятся до непосредственно в День независимости, понедельника, 24 августа.

День независимости Украины 2020: история праздника и интересные факты pinterest.com

Интересные факты об Украине

Даже те, кто не силен в географии и едва ли с полной уверенностью смогут показать на карте собственную страну (не говоря уже о городе), знают о существовании страны под названием Украина. Чем же известна наша страна? Что делает ее такой удивительной и запоминающейся? Вот самые яркие факты об Украине:

1. Площадь Украины составляет 603 628 кв. км, что делает ее самым большим государством в Европе.

2. Известная и популярная во всем мире рождественская песня “Carol of the Bells“ - украинская народная песня, записанная украинским композитором Николаем Леонтовичем.

День независимости Украины 2020: история праздника и интересные факты pinterest.com

3. Украинский поет и художник Тарас Григорьевич Шевченко - один из самых известных украинцев в мире. По всему земному шару ему установлено 1384 памятника, что приблизительно в четыре раза больше, чем количество монументов, возведенных Александру Сергеевичу Пушкину (всего около 300).

4. На территории Украины находится около 11% всего мирового запаса марганцевой руды.

5. Украина - одна из самых образованных стран мира. По количеству граждан, имеющих высшее образование, она занимает 4 место.

6. Лишь шесть монастырей в мире имеют статус лавры. Трое из них находятся на территории Украины: Киево-Печерская, Свято-Успенская и Святогорская Свято-Успенская.

7. Станция метро “Арсенальная“ в городе Киев - самая глубокая в мире - 105 метров.

День независимости Украины 2020: история праздника и интересные факты pinterest.com

Ранее мы делились красивыми поздравлениями на День независимости Украины.