День молодежи 2021: лучшие поздравления
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День молодежи в Украине отмечают в последнее воскресенье июня. В 2021 году праздник выпал на 27 июня. Ivona подготовила подборку лучших поздравлений с Днем молодежи.
Поздравления с Днем молодежи 2021:
***
День молодежи наступает,
А это праздник ведь для тех,
В чьих душах молодость играет —
Не важно, сколько тебе лет.
Ведь часто в жизни так бывает,
Что старичок танцует рэп,
А паренек в углу вздыхает,
Как будто ему сотня лет.
Так что, ребята, не старейте
Вы, главное, внутри себя.
И грусть свою быстрей развейте,
И не смотрите на года!
***
Ты живешь, пока ты молод,
И горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
На нос нацепить пенсне.
День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.
***
У тебя сегодня яркий праздник.
Молодежи день — он для тебя!
Оставайся ты всегда прекрасной,
Оставайся бодрой навсегда.
Будь по жизни только энергичной,
Чтоб вокруг тебя — всегда друзья,
Чтоб не стала жизнь твоя обычной.
Не грусти, родная, никогда!
Ты сегодня очень молодая,
И тебя в дальнейшем много ждёт.
Ты живи всегда, не унывая,
И тогда любовь тебя найдёт!
***
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Как хорошо быть молодым,
Везде, всегда дорога.
Бежишь по мокрым мостовым,
До старости так долго.
С днём молодёжи, мой дружок,
Сегодня поздравляю.
Огромных я тебе дорог
И радости желаю.
Добраться до вершин стремись.
Для этого учись,
Стремление — это хорошо,
Стремление — это жизнь!
***
С Днём молодёжи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живёт любовь в любом сезоне,
И белый ангел за плечом!
***
В молодости всё прекрасно:
Днём сияет солнце ясно,
Манит по ночам луна,
И в душе всегда весна.
Молодость эгоистична,
Безнадёжно романтична.
Беззаботная пора
И гулянья до утра,
Хочется всё время лета —
Молодость в любовь одета.
Пусть гуляют молодые!
Их денёчки золотые
Растворятся, словно дым...
Пусть сейчас живётся им
Без печали и забот
Каждый следующий год!
***
Быть молодым — безумно круто,
Открыты сотни вам дорог,
Желаю новые маршруты,
Чтоб отыскать любой сам мог!
Пусть все мечты осуществятся,
Любите, верьте и мечтайте!
Желаю чаще улыбаться,
От счастья радостно сияйте!
***
Молодость – бесценное время, когда закладывается прочный фундамент будущего, на котором предстоит строить счастье для себя и родных. В День молодежи я поздравляю тебя и желаю ценить каждое мгновение, бережно хранить лучшие воспоминания и мечтая о большем радоваться всему хорошему, что есть в нашей жизни!
***
С Днем молодежи! Я поздравляю тебя и желаю, чтобы эта молодая пора длилась подольше, ведь именно сейчас самое время для веселья и приключений! Но пусть голова не кружится слишком сильно и всегда будет впереди видно будущее, к которому нужно стремиться!
***
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Что пожелать в День молодежи, когда самое главное у тебя уже есть? Это здоровье, молодость и легкость. Пожелаю любви, счастья, а также благосостояния и растущих доходов — они никогда не будут лишними. А без любви и счастья все материальное теряет свой смысл. Пусть ничто не помешает наслаждаться этими чувствами.
***
Молодость – это прекрасный этап в жизни каждого человека. Именно в такие моменты можно веселиться до упада, радоваться каждому незабываемому моменту, открывать для себя новые тайны и не задумываться ни о чем. Так пусть и в этот теплый летний день не затмят твою жизнь никакие невзгоды. С Днем Молодежи!
***
Поздравления искренне ты прими от души, будь счастлив, весел, не печалься судьбе. Побеждай все невзгоды с улыбкой в устах, любовь не скрывай ты от всех никогда. Постарайся все чаще открывать ты сердца, пусть молодость бьет ключом у тебя. В этот день пожелаем успехов, море улыбок и радостных лиц. С Днем молодежи!
***
День молодёжи – самый замечательный праздник. Сколько новых открытий и достижений у вас впереди. Примите искренние поздравления и пожелания всего наилучшего в этот день. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопутствует вам. Пусть нотки грусти никогда не прокрадутся в ваши души. Веселитесь, радуйтесь, ведь вы молоды. Будьте всегда энергичными и уверенными в себе. Желаем вам по жизни прекрасных друзей. Пусть никогда не тревожат печали, а только удача ждёт впереди. Будьте оптимистами по жизни.
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