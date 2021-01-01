Дата праздника уникальна для каждого года.

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День молодежи в Украине отмечают в последнее воскресенье июня. В 2021 году праздник выпал на 27 июня. Ivona подготовила подборку лучших поздравлений с Днем молодежи.

Поздравления с Днем молодежи 2021:

***

День молодежи наступает,

А это праздник ведь для тех,

В чьих душах молодость играет —

Не важно, сколько тебе лет.

Ведь часто в жизни так бывает,

Что старичок танцует рэп,

А паренек в углу вздыхает,

Как будто ему сотня лет.



Так что, ребята, не старейте

Вы, главное, внутри себя.

И грусть свою быстрей развейте,

И не смотрите на года!



День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

***Ты живешь, пока ты молод,И горит огонь в душе.Возраст в паспорте не повод,На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.



День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

***У тебя сегодня яркий праздник.Молодежи день — он для тебя!Оставайся ты всегда прекрасной,Оставайся бодрой навсегда.

Будь по жизни только энергичной,

Чтоб вокруг тебя — всегда друзья,

Чтоб не стала жизнь твоя обычной.

Не грусти, родная, никогда!



Ты сегодня очень молодая,

И тебя в дальнейшем много ждёт.

Ты живи всегда, не унывая,

И тогда любовь тебя найдёт!



День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

***

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Как хорошо быть молодым,

Везде, всегда дорога.

Бежишь по мокрым мостовым,

До старости так долго.



С днём молодёжи, мой дружок,

Сегодня поздравляю.

Огромных я тебе дорог

И радости желаю.



Добраться до вершин стремись.

Для этого учись,

Стремление — это хорошо,

Стремление — это жизнь!



День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

***С Днём молодёжи поздравляю!Пусть юность ходит по пятам,Приносит радости без края,И дарит веру в чудеса.Пускай горит на горизонтеМечта волшебным огоньком,Живёт любовь в любом сезоне,И белый ангел за плечом!***В молодости всё прекрасно:Днём сияет солнце ясно,Манит по ночам луна,И в душе всегда весна.Молодость эгоистична,Безнадёжно романтична.Беззаботная пораИ гулянья до утра,Хочется всё время лета —Молодость в любовь одета.Пусть гуляют молодые!Их денёчки золотыеРастворятся, словно дым...Пусть сейчас живётся имБез печали и заботКаждый следующий год!

***

Быть молодым — безумно круто,

Открыты сотни вам дорог,

Желаю новые маршруты,

Чтоб отыскать любой сам мог!



Пусть все мечты осуществятся,

Любите, верьте и мечтайте!

Желаю чаще улыбаться,

От счастья радостно сияйте!



День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

***Молодость – бесценное время, когда закладывается прочный фундамент будущего, на котором предстоит строить счастье для себя и родных. В День молодежи я поздравляю тебя и желаю ценить каждое мгновение, бережно хранить лучшие воспоминания и мечтая о большем радоваться всему хорошему, что есть в нашей жизни!***С Днем молодежи! Я поздравляю тебя и желаю, чтобы эта молодая пора длилась подольше, ведь именно сейчас самое время для веселья и приключений! Но пусть голова не кружится слишком сильно и всегда будет впереди видно будущее, к которому нужно стремиться!***

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Что пожелать в День молодежи, когда самое главное у тебя уже есть? Это здоровье, молодость и легкость. Пожелаю любви, счастья, а также благосостояния и растущих доходов — они никогда не будут лишними. А без любви и счастья все материальное теряет свой смысл. Пусть ничто не помешает наслаждаться этими чувствами.



День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

День молодежи 2021: лучшие поздравления Pinterest.com

***Молодость – это прекрасный этап в жизни каждого человека. Именно в такие моменты можно веселиться до упада, радоваться каждому незабываемому моменту, открывать для себя новые тайны и не задумываться ни о чем. Так пусть и в этот теплый летний день не затмят твою жизнь никакие невзгоды. С Днем Молодежи!***Поздравления искренне ты прими от души, будь счастлив, весел, не печалься судьбе. Побеждай все невзгоды с улыбкой в устах, любовь не скрывай ты от всех никогда. Постарайся все чаще открывать ты сердца, пусть молодость бьет ключом у тебя. В этот день пожелаем успехов, море улыбок и радостных лиц. С Днем молодежи!***День молодёжи – самый замечательный праздник. Сколько новых открытий и достижений у вас впереди. Примите искренние поздравления и пожелания всего наилучшего в этот день. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопутствует вам. Пусть нотки грусти никогда не прокрадутся в ваши души. Веселитесь, радуйтесь, ведь вы молоды. Будьте всегда энергичными и уверенными в себе. Желаем вам по жизни прекрасных друзей. Пусть никогда не тревожат печали, а только удача ждёт впереди. Будьте оптимистами по жизни.

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