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День отца 2020: поздравления для любимого папы

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День отца — это международный праздник, который отмечают одновременно по всему миру, традиционно — в третье воскресенье июня.
День отца 2020: поздравления для любимого папы
День отца 2020: поздравления для любимого папы
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День отца – новый праздник в Украине. В 2020 году он отмечается 21 июня, вместе с другим значимым праздником – Днем медика. Ivona подготовила подборку поздравлений для самого важного мужчины в жизни - папы. 

День отца 2020: история праздника

День отца был  основан в Соединенных Штатах Америки женщиной по имени Сонора Смарт. Кроме нее, в семье было еще пятеро детей. После рождения шестого ребенка, мать Соноры умерла и отец, Уильям Джексон Смарт, взял на себя все заботы о детях. Он сделал все возможное, чтобы его дети не были лишены заботы, понимания и любви, которую может дать только родной человек.

Дети выросли, каждый пошел своим путем, и Сонора вышла замуж. Когда в 1909 году Сонора посетила церковную службу, посвященную Дню матери, она вспомнила свое детство и подумала об отце, на чьи плечи легли все заботы о детях. О том, как достойно отец справился с этой нелегкой задачей.

Сонора пошла в городской совет своего города и предложила учредить новый праздник -День отца. Идею одобрили местные власти. Было решено провести надлежащие празднования в день рождения Уильяма Смарта - 5 июня. Однако времени на его подготовку не хватило, и праздник перенесли на 19-е июня. Вскоре эту идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966-м году, тогда же и была определена общенациональная дата праздника - третье воскресенье июня.

День отца празднуют в США, Великобритании, Нидерландах, Франции, Китае и других странах.

День отца 2020: поздравления для любимого папы
День отца 2020: поздравления для любимого папы
pinterest

День отца 2020: Когда празднуют в Украине

В 2019 году Кабмин одобрил проект указа президента и  утвердил новый официальный праздник – День отца, который отныне будет отмечаться в нашей стране на государственном уровне. В этом 2020 году День отца празднуют 21 июня. 

День отца 2020: поздравления

***
​С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: “Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя“.

Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.

***
Сегодня день Отца, я знаю.
Тебя сегодня, папа, поздравляю.
И не уйдет улыбка пусть с лица.
У папы нашего — мужчины, храбреца.

И пусть здоровье будет у тебя отменным.
Дела пусть ладятся, успехов непременно.
И всё пусть будет просто хорошо.
И больше радости тебе ещё.

День отца 2020: поздравления для любимого папы
День отца 2020: поздравления для любимого папы
pinterest

***
Ты для меня всегда опора,
Любимый самый папа мой.
Тебя люблю я даже в спорах,
И вот сегодня праздник твой.

Пусть дарит жизнь тебе улыбки,
Пусть все исполнятся мечты.
Пусть даже делая ошибки,
Всегда счастливым будешь ты!

***
С Днем отца! Так искренне, так нежно
Поздравляю, папочка, тебя!
Обожаю и люблю безбрежно,
Восхищаюсь я тобой, любя!

Небо пусть тебя оберегает,
На земле стой прочно много лет,
В мире папы разные бывают,
Но, поверь, тебя прекрасней нет!

***
Получай ты удовольствие огромное,
А везенье пусть не будет скромное.
С днём отца тебя я поздравляю,
Капитала пополнения тебе желаю.
Пусть капает успех твой точечно,
Чтоб ничего не было обесточено.

День отца 2020: поздравления для любимого папы
День отца 2020: поздравления для любимого папы
pinterest

***
Любимый папа! Поздравляю
Тебя сегодня с Днем отца!
Здоровья я тебе желаю,
Чтобы ты весел был всегда!
Чтобы печали и невзгоды
Все обходили стороной!
И чтоб всегда была погода
Прекрасной, солнечной такой!

***
Папочка мой любимый, родной мой человечек, в этот прекрасный день – День отца я хочу пожелать тебе всего самого главного в жизни: здоровья, любви, счастья! Пусть осуществятся все твои мечты, ведь ты еще совсем не старый и вполне можешь мечтать! Еще раз хочется пожелать крепкого здоровья, энергии, сил, а также счастья любви и всех благ!

***
Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

***
Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

***
Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим “семейно-профессиональным“ днём и желаю крепкого здоровья, много улыбок и тёплых солнечных дней!

Ранее мы писали, что 21 июня в Украине можно будет наблюдать солнечное затмение.

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Теги: День отца, поздравления, поздравления с днем папы
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