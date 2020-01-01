День отца — это международный праздник, который отмечают одновременно по всему миру, традиционно — в третье воскресенье июня.

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День отца – новый праздник в Украине. В 2020 году он отмечается 21 июня, вместе с другим значимым праздником – Днем медика. Ivona подготовила подборку поздравлений для самого важного мужчины в жизни - папы.

День отца 2020: история праздника

День отца был основан в Соединенных Штатах Америки женщиной по имени Сонора Смарт. Кроме нее, в семье было еще пятеро детей. После рождения шестого ребенка, мать Соноры умерла и отец, Уильям Джексон Смарт, взял на себя все заботы о детях. Он сделал все возможное, чтобы его дети не были лишены заботы, понимания и любви, которую может дать только родной человек.

Дети выросли, каждый пошел своим путем, и Сонора вышла замуж. Когда в 1909 году Сонора посетила церковную службу, посвященную Дню матери, она вспомнила свое детство и подумала об отце, на чьи плечи легли все заботы о детях. О том, как достойно отец справился с этой нелегкой задачей.

Сонора пошла в городской совет своего города и предложила учредить новый праздник -День отца. Идею одобрили местные власти. Было решено провести надлежащие празднования в день рождения Уильяма Смарта - 5 июня. Однако времени на его подготовку не хватило, и праздник перенесли на 19-е июня. Вскоре эту идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966-м году, тогда же и была определена общенациональная дата праздника - третье воскресенье июня.

День отца празднуют в США, Великобритании, Нидерландах, Франции, Китае и других странах.



День отца 2020: поздравления для любимого папы pinterest

День отца 2020: Когда празднуют в Украине

В 2019 году Кабмин одобрил проект указа президента и утвердил новый официальный праздник – День отца, который отныне будет отмечаться в нашей стране на государственном уровне. В этом 2020 году День отца празднуют 21 июня.

День отца 2020: поздравления

***

​С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: “Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя“.



Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.



В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

***

Сегодня день Отца, я знаю.

Тебя сегодня, папа, поздравляю.

И не уйдет улыбка пусть с лица.

У папы нашего — мужчины, храбреца.

И пусть здоровье будет у тебя отменным.

Дела пусть ладятся, успехов непременно.

И всё пусть будет просто хорошо.

И больше радости тебе ещё.



День отца 2020: поздравления для любимого папы pinterest

***

Ты для меня всегда опора,

Любимый самый папа мой.

Тебя люблю я даже в спорах,

И вот сегодня праздник твой.



Пусть дарит жизнь тебе улыбки,

Пусть все исполнятся мечты.

Пусть даже делая ошибки,

Всегда счастливым будешь ты!



***

С Днем отца! Так искренне, так нежно

Поздравляю, папочка, тебя!

Обожаю и люблю безбрежно,

Восхищаюсь я тобой, любя!

Небо пусть тебя оберегает,

На земле стой прочно много лет,

В мире папы разные бывают,

Но, поверь, тебя прекрасней нет!

***

Получай ты удовольствие огромное,

А везенье пусть не будет скромное.

С днём отца тебя я поздравляю,

Капитала пополнения тебе желаю.

Пусть капает успех твой точечно,

Чтоб ничего не было обесточено.



День отца 2020: поздравления для любимого папы pinterest

***Любимый папа! ПоздравляюТебя сегодня с Днем отца!Здоровья я тебе желаю,Чтобы ты весел был всегда!Чтобы печали и невзгодыВсе обходили стороной!И чтоб всегда была погодаПрекрасной, солнечной такой!***Папочка мой любимый, родной мой человечек, в этот прекрасный день – День отца я хочу пожелать тебе всего самого главного в жизни: здоровья, любви, счастья! Пусть осуществятся все твои мечты, ведь ты еще совсем не старый и вполне можешь мечтать! Еще раз хочется пожелать крепкого здоровья, энергии, сил, а также счастья любви и всех благ!***Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

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Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!



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Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим “семейно-профессиональным“ днём и желаю крепкого здоровья, много улыбок и тёплых солнечных дней!

Ранее мы писали, что 21 июня в Украине можно будет наблюдать солнечное затмение.