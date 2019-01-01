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Праздничное меню на Троицу

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Как накрыть праздничный стол на Пятидесятницу? Лучшие рецепты!
Праздничное меню на Троицу 2019
Праздничное меню на Троицу 2019
pinterest.com

Вопрос “Что же такого приготовить, чтобы было вкусно и не пришлось стоять долго у плиты?“ рано или поздно застает врасплох каждую хозяйку. Собрали для вас блюда, которые украсят

Традиции

Троица отмечается на 50-ый день после Пасхи. В 2021 году этот праздник выпал на 21 июня. Троица завершает цикл весенних церковных праздников (Масленица, Благовещение, Пасха) и знаменует наступление лета.

Христиане в этот день украшают свои жилища цветами и травами. Традиционно готовят блюда из яиц, мяса, птицы и рыбы, обильно сдобренные зеленью, а также блины, всевозможную выпечку и кутью.

Ivona делится с вами рецептами блюд, которые можно включить в меню праздничного стола на Троицу.

Блинный пирог с мясом и грибами

  • молоко (или вода) - 1 литр
  • яйца - 3 шт
  • подсолнечное масло - 1 стакан
  • соль - ½ чайной ложки
  • 2-3 ложки сахара
  • Мука - 4 стакана
  • Для начинки: 2 луковицы, 500 г отварного мяса (на ваш вкус), 500 шампиньонов

Блюдо очень простое в приготовлении:

  1. сделайте тесто для блинов и испеките их.
  2. Отварное мясо пропустите через мясорубку, добавьте в него одну мелко нарезанную луковицу, поджаренную до золотистого цвета, перемешайте.
  3. В мясо добавьте жаренные на масле с луком грибы, тщательно смешайте ингредиенты.
  4. Готовую начинку выкладывайте слоями на блины в таком порядке: сначала блин, потом - начинка. Блюдо можно подавать горячим со сметаной, или холодным в качестве закуски.
    Праздничное меню на Троицу 2019
    Праздничное меню на Троицу 2019
    pinterest.com

Оладьи с зеленым луком

Ароматные пышные оладьи станут настоящим хитом вашего праздничного стола.

  • Кефир - 200 мл
  • Мука - 200 г
  • Яйца - 2 шт
  • Сода - ½ чайной ложки
  • Зеленый лук - 1 средний пучок
  • Соль - ½ чайной ложки
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Венчиком или вилкой взбить яйца, затем влить кефир и щепотку соли.
  2. Просеять муку и соду, всыпать во взбитые яйца, смешать.
  3. Мешать можно не слишком тщательно, в тесте должны оставаться небольшие комочки. Зеленый лук вымыть, просушить от влаги и мелко нарезать.
  4. Добавить его в тесто для оладий и перемешать. Обжаривать оладьи нужно на горячей сковороде с растительным маслом до появления золотистой корочки.
  5. Формировать их проще всего столовой ложкой (так оладушки будут все одного размера), переворачивать лишь тогда, когда на поверхности начнут появляться пузырьки.
  6. Подавать оладьи с зеленым луком стоит со сметаной. В нее можно добавить укроп и измельченный прессом чеснок.
    Праздничное меню на Троицу 2019
    Праздничное меню на Троицу 2019
    pinterest.com

Печеночный рулет

  • Куриная печень - 500 г
  • Лук - 2 шт (среднего размера)
  • Морковь - 2 шт (среднего размера)
  • Растительное масло - 3 ст. ложки
  • Сливочное масло - 200 г
  • Соль
  • Перец

Приготовление:

  1. Для того чтобы пече
  2. нь была мягкой и не жилистой, ее необходимо сначала ошпарить и очистить от пленок. Затем печень нужно мелко нарезать и обжарить на растительном масле. На том же масле нужно пожарить измельченные лук и морковь и все три ингредиента еще горячими пропустить через мясорубку.
  3. Расстелите на рабочей поверхности пищевую пленку и выложите на нее весь фарш, когда он немного остынет.
  4. Слой должен быть не толще 1 см. Сверху намажьте размягченным сливочным маслом. Скрутите рулетик, не забудьте отделять его в процессе от пленки.
  5. Готовый рулет обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник на 2 часа.
  6. Перед подачей его необходимо нарезать ломтиками.

Горячий салат из фасоли

  • Шампиньоны консервированные - 1 банка
  • Белая фасоль в собственном соку (или томате) - 1 банка
  • Красная фасоль в собственном соку (или томате) - 1 банка
  • Кукуруза консервированная - 1 банка
  • Болгарский перец - 3 шт
  • Лук - 1 шт
  • Зелень - 1 пучок (средний)
  • Растительное масло - 50 г

Приготовление:

  1. Этот салат может служить отличной закуской или отдельным горячим блюдом.
  2. Для его приготовления понадобится измельчить лук и зелень, нарезать грибы и перец пластинками или соломкой (на ваш вкус).
  3. Затем лук необходимо обжарить до золотистого цвета. В него добавить грибы и жарить еще 4-6 минут, за грибами добавьте промытую фасоль, кукурузу и болгарский перец.
  4. Жарьте еще 3-4 минуты, затем выключайте плиту, в салат добавляйте зелень, накрывайте крышкой.
  5. Ему нужно настояться около 10 минут, затем его можно подавать прямо в сковороде или пересыпать в красивый салатник.
    Праздничное меню на Троицу 2019
    Праздничное меню на Троицу 2019
    pinterest.com

Вальдорфский салат

  • Майонез - 100 г
  • Сметана - 100 г
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Лимонный сок - 2 ст. ложки
  • Зеленые яблоки - 2 шт
  • Корень сельдерея - 400 г
  • Красный виноград - 100 г
  • Грецкие орехи - 20 г
  • Соль
  • Перец (черный молотый)

Приготовление:

  1. Приготовление рекомендуем начать соуса. Для него вам необходимо смешать майонез, сметану и лимонный сок.
  2. Делать это лучше всего в глубокой посудине венчиком. Затем следует очистить от кожуры яблоки и сельдерей, сельдерей натереть на терке, из яблока вырезать сердцевину и нарезать некрупной соломкой.
  3. Затем смешиваем все ингредиенты, соус, разрезанные пополам виноградины, орехи,  добавляем соль и перец по вкусу.
  4. Салат получится свежим, с ореховой ноткой и яблочной кислинкой.

Пирог “Цветаева“

  • Яблоко - 4 шт
  • Мука - ½ стакана + 3 ст. ложки
  • Сахар - 160 г
  • Сливочное масло - 120 г
  • Ванилин (или ванильный сахар) - 1 пакетик
  • Сметана - 1/2 стакана
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • Яйцо – 1 шт

Приготовление:

  1. Полтора стакана муки необходимо просеять, всыпать в нее соду, сахар и ванилин. Туда же нужно добавить порезанное кусочками масло.
  2. Получившуюся смесь необходимо растереть в крошку, собрать ее горкой. В горке сделайте углубление и влейте в него половину стакана сметаны. Смешайте тесто и положите его в холодильник на 30 мин.
  3. За это время можно приготовить начинку. Яйцо нужно растереть с сахаром, в него добавить оставшуюся муку и сметану и все тщательно перемешать.
  4. Яблоки необходимо помыть, очистить от семян и кожуры и нарежьте пластинками средней толщины.
  5. Тесто нужно раскатать, переложить его в форму и сделать бортики. Равномерно выложите ломтики яблок и залейте их кремом так, чтобы он покрывал кусочки полностью.
  6. Пирог нужно ставить в предварительно прогретую духовку и выпекать 45 мин.

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Теги: праздники, Троица, Пятидесятница, праздничное блюдо, праздничное меню, праздничный стол
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Источник: Ivona.bigmir.net

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