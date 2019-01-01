Праздничное меню на Троицу
Вопрос “Что же такого приготовить, чтобы было вкусно и не пришлось стоять долго у плиты?“ рано или поздно застает врасплох каждую хозяйку. Собрали для вас блюда, которые украсят
Традиции
Троица отмечается на 50-ый день после Пасхи. В 2021 году этот праздник выпал на 21 июня. Троица завершает цикл весенних церковных праздников (Масленица, Благовещение, Пасха) и знаменует наступление лета.
Христиане в этот день украшают свои жилища цветами и травами. Традиционно готовят блюда из яиц, мяса, птицы и рыбы, обильно сдобренные зеленью, а также блины, всевозможную выпечку и кутью.
Ivona делится с вами рецептами блюд, которые можно включить в меню праздничного стола на Троицу.
Блинный пирог с мясом и грибами
- молоко (или вода) - 1 литр
- яйца - 3 шт
- подсолнечное масло - 1 стакан
- соль - ½ чайной ложки
- 2-3 ложки сахара
- Мука - 4 стакана
- Для начинки: 2 луковицы, 500 г отварного мяса (на ваш вкус), 500 шампиньонов
Блюдо очень простое в приготовлении:
- сделайте тесто для блинов и испеките их.
- Отварное мясо пропустите через мясорубку, добавьте в него одну мелко нарезанную луковицу, поджаренную до золотистого цвета, перемешайте.
- В мясо добавьте жаренные на масле с луком грибы, тщательно смешайте ингредиенты.
- Готовую начинку выкладывайте слоями на блины в таком порядке: сначала блин, потом - начинка. Блюдо можно подавать горячим со сметаной, или холодным в качестве закуски.
Оладьи с зеленым луком
Ароматные пышные оладьи станут настоящим хитом вашего праздничного стола.
- Кефир - 200 мл
- Мука - 200 г
- Яйца - 2 шт
- Сода - ½ чайной ложки
- Зеленый лук - 1 средний пучок
- Соль - ½ чайной ложки
- Растительное масло
Приготовление:
- Венчиком или вилкой взбить яйца, затем влить кефир и щепотку соли.
- Просеять муку и соду, всыпать во взбитые яйца, смешать.
- Мешать можно не слишком тщательно, в тесте должны оставаться небольшие комочки. Зеленый лук вымыть, просушить от влаги и мелко нарезать.
- Добавить его в тесто для оладий и перемешать. Обжаривать оладьи нужно на горячей сковороде с растительным маслом до появления золотистой корочки.
- Формировать их проще всего столовой ложкой (так оладушки будут все одного размера), переворачивать лишь тогда, когда на поверхности начнут появляться пузырьки.
- Подавать оладьи с зеленым луком стоит со сметаной. В нее можно добавить укроп и измельченный прессом чеснок.
Печеночный рулет
- Куриная печень - 500 г
- Лук - 2 шт (среднего размера)
- Морковь - 2 шт (среднего размера)
- Растительное масло - 3 ст. ложки
- Сливочное масло - 200 г
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Для того чтобы пече
- нь была мягкой и не жилистой, ее необходимо сначала ошпарить и очистить от пленок. Затем печень нужно мелко нарезать и обжарить на растительном масле. На том же масле нужно пожарить измельченные лук и морковь и все три ингредиента еще горячими пропустить через мясорубку.
- Расстелите на рабочей поверхности пищевую пленку и выложите на нее весь фарш, когда он немного остынет.
- Слой должен быть не толще 1 см. Сверху намажьте размягченным сливочным маслом. Скрутите рулетик, не забудьте отделять его в процессе от пленки.
- Готовый рулет обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник на 2 часа.
- Перед подачей его необходимо нарезать ломтиками.
Горячий салат из фасоли
- Шампиньоны консервированные - 1 банка
- Белая фасоль в собственном соку (или томате) - 1 банка
- Красная фасоль в собственном соку (или томате) - 1 банка
- Кукуруза консервированная - 1 банка
- Болгарский перец - 3 шт
- Лук - 1 шт
- Зелень - 1 пучок (средний)
- Растительное масло - 50 г
Приготовление:
- Этот салат может служить отличной закуской или отдельным горячим блюдом.
- Для его приготовления понадобится измельчить лук и зелень, нарезать грибы и перец пластинками или соломкой (на ваш вкус).
- Затем лук необходимо обжарить до золотистого цвета. В него добавить грибы и жарить еще 4-6 минут, за грибами добавьте промытую фасоль, кукурузу и болгарский перец.
- Жарьте еще 3-4 минуты, затем выключайте плиту, в салат добавляйте зелень, накрывайте крышкой.
- Ему нужно настояться около 10 минут, затем его можно подавать прямо в сковороде или пересыпать в красивый салатник.
Вальдорфский салат
- Майонез - 100 г
- Сметана - 100 г
- Сахар - 1 ч. ложка
- Лимонный сок - 2 ст. ложки
- Зеленые яблоки - 2 шт
- Корень сельдерея - 400 г
- Красный виноград - 100 г
- Грецкие орехи - 20 г
- Соль
- Перец (черный молотый)
Приготовление:
- Приготовление рекомендуем начать соуса. Для него вам необходимо смешать майонез, сметану и лимонный сок.
- Делать это лучше всего в глубокой посудине венчиком. Затем следует очистить от кожуры яблоки и сельдерей, сельдерей натереть на терке, из яблока вырезать сердцевину и нарезать некрупной соломкой.
- Затем смешиваем все ингредиенты, соус, разрезанные пополам виноградины, орехи, добавляем соль и перец по вкусу.
- Салат получится свежим, с ореховой ноткой и яблочной кислинкой.
Пирог “Цветаева“
- Яблоко - 4 шт
- Мука - ½ стакана + 3 ст. ложки
- Сахар - 160 г
- Сливочное масло - 120 г
- Ванилин (или ванильный сахар) - 1 пакетик
- Сметана - 1/2 стакана
- Разрыхлитель - 1 ч. ложка
- Яйцо – 1 шт
Приготовление:
- Полтора стакана муки необходимо просеять, всыпать в нее соду, сахар и ванилин. Туда же нужно добавить порезанное кусочками масло.
- Получившуюся смесь необходимо растереть в крошку, собрать ее горкой. В горке сделайте углубление и влейте в него половину стакана сметаны. Смешайте тесто и положите его в холодильник на 30 мин.
- За это время можно приготовить начинку. Яйцо нужно растереть с сахаром, в него добавить оставшуюся муку и сметану и все тщательно перемешать.
- Яблоки необходимо помыть, очистить от семян и кожуры и нарежьте пластинками средней толщины.
- Тесто нужно раскатать, переложить его в форму и сделать бортики. Равномерно выложите ломтики яблок и залейте их кремом так, чтобы он покрывал кусочки полностью.
- Пирог нужно ставить в предварительно прогретую духовку и выпекать 45 мин.
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