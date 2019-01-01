Как накрыть праздничный стол на Пятидесятницу? Лучшие рецепты!

Вопрос “Что же такого приготовить, чтобы было вкусно и не пришлось стоять долго у плиты?“ рано или поздно застает врасплох каждую хозяйку. Собрали для вас блюда, которые украсят

Традиции

Троица отмечается на 50-ый день после Пасхи. В 2021 году этот праздник выпал на 21 июня. Троица завершает цикл весенних церковных праздников (Масленица, Благовещение, Пасха) и знаменует наступление лета.

Христиане в этот день украшают свои жилища цветами и травами. Традиционно готовят блюда из яиц, мяса, птицы и рыбы, обильно сдобренные зеленью, а также блины, всевозможную выпечку и кутью.

Ivona делится с вами рецептами блюд, которые можно включить в меню праздничного стола на Троицу.

Блинный пирог с мясом и грибами

молоко (или вода) - 1 литр

яйца - 3 шт

подсолнечное масло - 1 стакан

соль - ½ чайной ложки

2-3 ложки сахара

Мука - 4 стакана

Для начинки: 2 луковицы, 500 г отварного мяса (на ваш вкус), 500 шампиньонов

Блюдо очень простое в приготовлении:

сделайте тесто для блинов и испеките их. Отварное мясо пропустите через мясорубку, добавьте в него одну мелко нарезанную луковицу, поджаренную до золотистого цвета, перемешайте. В мясо добавьте жаренные на масле с луком грибы, тщательно смешайте ингредиенты. Готовую начинку выкладывайте слоями на блины в таком порядке: сначала блин, потом - начинка. Блюдо можно подавать горячим со сметаной, или холодным в качестве закуски. Праздничное меню на Троицу 2019 pinterest.com

Оладьи с зеленым луком

Ароматные пышные оладьи станут настоящим хитом вашего праздничного стола.

Кефир - 200 мл

Мука - 200 г

Яйца - 2 шт

Сода - ½ чайной ложки

Зеленый лук - 1 средний пучок

Соль - ½ чайной ложки

Растительное масло

Приготовление:

Венчиком или вилкой взбить яйца, затем влить кефир и щепотку соли. Просеять муку и соду, всыпать во взбитые яйца, смешать. Мешать можно не слишком тщательно, в тесте должны оставаться небольшие комочки. Зеленый лук вымыть, просушить от влаги и мелко нарезать. Добавить его в тесто для оладий и перемешать. Обжаривать оладьи нужно на горячей сковороде с растительным маслом до появления золотистой корочки. Формировать их проще всего столовой ложкой (так оладушки будут все одного размера), переворачивать лишь тогда, когда на поверхности начнут появляться пузырьки. Подавать оладьи с зеленым луком стоит со сметаной. В нее можно добавить укроп и измельченный прессом чеснок. Праздничное меню на Троицу 2019 pinterest.com

Печеночный рулет

Куриная печень - 500 г

Лук - 2 шт (среднего размера)

Морковь - 2 шт (среднего размера)

Растительное масло - 3 ст. ложки

Сливочное масло - 200 г

Соль

Перец

Приготовление:

Для того чтобы пече нь была мягкой и не жилистой, ее необходимо сначала ошпарить и очистить от пленок. Затем печень нужно мелко нарезать и обжарить на растительном масле. На том же масле нужно пожарить измельченные лук и морковь и все три ингредиента еще горячими пропустить через мясорубку. Расстелите на рабочей поверхности пищевую пленку и выложите на нее весь фарш, когда он немного остынет. Слой должен быть не толще 1 см. Сверху намажьте размягченным сливочным маслом. Скрутите рулетик, не забудьте отделять его в процессе от пленки. Готовый рулет обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник на 2 часа. Перед подачей его необходимо нарезать ломтиками.

Горячий салат из фасоли

Шампиньоны консервированные - 1 банка

Белая фасоль в собственном соку (или томате) - 1 банка

Красная фасоль в собственном соку (или томате) - 1 банка

Кукуруза консервированная - 1 банка

Болгарский перец - 3 шт

Лук - 1 шт

Зелень - 1 пучок (средний)

Растительное масло - 50 г

Приготовление:

Этот салат может служить отличной закуской или отдельным горячим блюдом. Для его приготовления понадобится измельчить лук и зелень, нарезать грибы и перец пластинками или соломкой (на ваш вкус). Затем лук необходимо обжарить до золотистого цвета. В него добавить грибы и жарить еще 4-6 минут, за грибами добавьте промытую фасоль, кукурузу и болгарский перец. Жарьте еще 3-4 минуты, затем выключайте плиту, в салат добавляйте зелень, накрывайте крышкой. Ему нужно настояться около 10 минут, затем его можно подавать прямо в сковороде или пересыпать в красивый салатник. Праздничное меню на Троицу 2019 pinterest.com

Вальдорфский салат

Майонез - 100 г

Сметана - 100 г

Сахар - 1 ч. ложка

Лимонный сок - 2 ст. ложки

Зеленые яблоки - 2 шт

Корень сельдерея - 400 г

Красный виноград - 100 г

Грецкие орехи - 20 г

Соль

Перец (черный молотый)

Приготовление:

Приготовление рекомендуем начать соуса. Для него вам необходимо смешать майонез, сметану и лимонный сок. Делать это лучше всего в глубокой посудине венчиком. Затем следует очистить от кожуры яблоки и сельдерей, сельдерей натереть на терке, из яблока вырезать сердцевину и нарезать некрупной соломкой. Затем смешиваем все ингредиенты, соус, разрезанные пополам виноградины, орехи, добавляем соль и перец по вкусу. Салат получится свежим, с ореховой ноткой и яблочной кислинкой.

Пирог “Цветаева“

Яблоко - 4 шт

Мука - ½ стакана + 3 ст. ложки

Сахар - 160 г

Сливочное масло - 120 г

Ванилин (или ванильный сахар) - 1 пакетик

Сметана - 1/2 стакана

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Яйцо – 1 шт

Приготовление:

Полтора стакана муки необходимо просеять, всыпать в нее соду, сахар и ванилин. Туда же нужно добавить порезанное кусочками масло. Получившуюся смесь необходимо растереть в крошку, собрать ее горкой. В горке сделайте углубление и влейте в него половину стакана сметаны. Смешайте тесто и положите его в холодильник на 30 мин. За это время можно приготовить начинку. Яйцо нужно растереть с сахаром, в него добавить оставшуюся муку и сметану и все тщательно перемешать. Яблоки необходимо помыть, очистить от семян и кожуры и нарежьте пластинками средней толщины. Тесто нужно раскатать, переложить его в форму и сделать бортики. Равномерно выложите ломтики яблок и залейте их кремом так, чтобы он покрывал кусочки полностью. Пирог нужно ставить в предварительно прогретую духовку и выпекать 45 мин.

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