Традиции Петрова поста 2021: что можно и нельзя есть
Петров пост еще известен как Апостольский или Петрова. Это один из четырех многодневных годовых постов. Он начинается через неделю после Троицы и может длиться от 8 до 42 дней, продолжительность зависит от пасхального цикла. Пост заканчивается в день память Петра и Павла.
Когда Петров пост в 2021?
В 2021 году пост длится 14 дней. Он начнется 28 июня и закончится 11 июля.
Петров пост: что можно есть?
Основа постного стола - блюда из зелени (щи, окрошка), крупы, ягоды. В понедельник нужно есть горячую еду без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресение допускается рыба, в среду и пятницу - сухоядения (хлеб, вода, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты).
Петров пост: что нельзя есть?
В этот период стоит отказаться от продуктов животного происхождения (мясо и яйца). Исключить продукты быстрого приготовления, то есть фаст-фуд, кондитерские изделия и выпечку. Важно понимать, что пост - это не диета, которая поможет улучшить фигуру. Здесь также идет речь о духовности.
Мало отказаться от мяса, нужно акцентировать внимание на молитве и добрых делах. Ведь пост - это очищение духовное.
Петров пост: что нельзя делать?
- Во время Петрова поста нельзя венчаться и крестить детей
- Нельзя заниматься рукоделием
- Не нужно гадать
- Не стоит давать день в долг
- Не рекомендуется в период Петрова поста стричься
Приметы
- Если в первый день поста идет дождь, то урожай будет отменным. Три дождя за один день - год обещает быть богатым на радостные события.
- Кукушка, переставшая подавать голос за неделю до поста, сулит позднюю теплую зиму.
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