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Традиции Петрова поста 2021: что можно и нельзя есть

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Согласно церковным канонам Петров пост начинается через неделю после праздника Троицы.
Петров пост 2021: что следует знать?
Петров пост 2021: что следует знать?
pinterest.com

Петров пост еще известен как Апостольский или Петрова. Это один из четырех многодневных годовых постов. Он начинается через неделю после Троицы и может длиться от 8 до 42 дней, продолжительность зависит от пасхального цикла. Пост заканчивается  в день память Петра и Павла. 

Когда Петров пост в 2021?

В 2021 году пост длится  14 дней. Он начнется 28 июня и закончится 11 июля.

Петров пост: что можно есть?

Основа постного стола - блюда из зелени (щи, окрошка), крупы, ягоды. В понедельник нужно есть горячую еду без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресение  допускается рыба, в среду и пятницу - сухоядения (хлеб, вода, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты).

Петров пост 2021: что следует знать?
Петров пост 2021: что следует знать?
pinterest.com

Петров пост: что нельзя есть?

В этот период стоит отказаться от продуктов животного происхождения (мясо и яйца). Исключить продукты быстрого приготовления, то есть фаст-фуд, кондитерские изделия и выпечку. Важно понимать, что пост - это не диета, которая поможет улучшить фигуру. Здесь также идет речь о духовности.

Мало отказаться от мяса, нужно акцентировать внимание на молитве и добрых делах. Ведь пост - это очищение духовное.

Петров пост: что нельзя делать?

  • Во время Петрова поста нельзя венчаться и крестить детей
  • Нельзя заниматься рукоделием
  • Не нужно гадать
  • Не стоит давать день в долг
  • Не рекомендуется в период Петрова поста стричься

Петров пост 2021: что следует знать?
Петров пост 2021: что следует знать?
pinterest.com

Приметы

  • Если в первый день поста идет дождь, то урожай будет отменным. Три дождя за один день - год обещает быть богатым на радостные события.
  • Кукушка, переставшая подавать голос за неделю до поста, сулит позднюю теплую зиму.

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Теги: петров пост, календарь питания, приметы, запреты
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