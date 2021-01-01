Традиции Петрова поста 2021: что можно и нельзя есть

Согласно церковным канонам Петров пост начинается через неделю после праздника Троицы.

Петров пост еще известен как Апостольский или Петрова. Это один из четырех многодневных годовых постов. Он начинается через неделю после Троицы и может длиться от 8 до 42 дней, продолжительность зависит от пасхального цикла. Пост заканчивается в день память Петра и Павла.

Когда Петров пост в 2021?

В 2021 году пост длится 14 дней. Он начнется 28 июня и закончится 11 июля.

Петров пост: что можно есть?

Основа постного стола - блюда из зелени (щи, окрошка), крупы, ягоды. В понедельник нужно есть горячую еду без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресение допускается рыба, в среду и пятницу - сухоядения (хлеб, вода, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты).

Петров пост 2021: что следует знать? pinterest.com

Петров пост: что нельзя есть?

В этот период стоит отказаться от продуктов животного происхождения (мясо и яйца). Исключить продукты быстрого приготовления, то есть фаст-фуд, кондитерские изделия и выпечку. Важно понимать, что пост - это не диета, которая поможет улучшить фигуру. Здесь также идет речь о духовности.

Мало отказаться от мяса, нужно акцентировать внимание на молитве и добрых делах. Ведь пост - это очищение духовное.

Петров пост: что нельзя делать?

Во время Петрова поста нельзя венчаться и крестить детей

Нельзя заниматься рукоделием

Не нужно гадать

Не стоит давать день в долг

Не рекомендуется в период Петрова поста стричься

Петров пост 2021: что следует знать? pinterest.com

Приметы

Если в первый день поста идет дождь, то урожай будет отменным. Три дождя за один день - год обещает быть богатым на радостные события.

Кукушка, переставшая подавать голос за неделю до поста, сулит позднюю теплую зиму.

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