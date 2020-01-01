Согласно церковным канонам Петров пост начинается через неделю после праздника Троицы.

Петров пост еще известен как Апостольский или Петрова. Это один из четырех многодневных годовых постов. Он начинается через неделю после Троицы и может длиться от 8 до 42 дней, продолжительность зависит от пасхального цикла. Пост заканчивается 12 июля, в день память Петра и Павла. Об особенностях Петрова поста в 2020 году расскажет Ivona.

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Когда Петров пост в 2020?



В 2020 году пост длится 27 дней. Он начнется 15 июня и закончится 11 июля.

Петров пост: что есть?

Основа постного стола - блюда из зелени (щи, окрошка), крупы, ягоды. В понедельник нужно есть горячую еду без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресение допускается рыба, в среду и пятницу - сухоядения (хлеб, вода, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты).

Петров пост 2020: что следует знать? pinterest.com

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Петров пост: что нельзя есть?

В этот период стоит отказаться от продуктов животного происхождения (мясо и яйца). Исключить продукты быстрого приготовления, то есть фаст-фуд, кондитерские изделия и выпечку. Важно понимать, что пост - это не диета, которая поможет улучшить фигуру. Здесь также идет речь о духовности. Мало отказаться от мяса, нужно акцентировать внимание на молитве и добрых делах. Ведь пост - это очищение духовное.

Петров пост: что нельзя делать?

Во время Петрова поста нельзя венчаться и крестить детей

Нельзя заниматься рукоделием

Не нужно гадать

Не стоит давать день в долг

Не рекомендуется в период Петрова поста стричься

Петров пост 2020: что следует знать? pinterest.com

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Петров пост: приметы

Если в первый день поста идет дождь, то урожай будет отменным. Три дождя за один день - год обещает быть богатым на радостные события.

Кукушка, переставшая подавать голос за неделю до поста, сулит позднюю теплую зиму.

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