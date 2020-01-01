Этот праздник знаменует конец Петрова поста.

День Петра и Павла: История и традиции праздника pinterest.com

12 июля православные христиане отмечают день Петра и Павла, которые также известен как и Петров день. Этот праздник многие рыбаки называют “своим“. Считается, что апостол Петр - покровитель рыбного промысла. О главных традициях, обрядах, а также истории происхождения праздника, посвященного апостолам Петру и Павлу, расскажет Ivona.

День Петра и Павла: История праздника

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Апостол Петр был учеником Христа, создателем христианской церкви и первым папой Римским.

Как гласят легенды, в 67 года Петр принял мученическую смерть при римском императоре Нероне - яром противнике христианства.

Апостол Павел никогда не видел Христа, и что привело его в Рим, когда завершилась земная жизнь Петра не известно. По легенде Павел был арестован как христианин, подвергнут пытка по приказу Нерона.

Петр и Павел проповедовали христианскую веру во многих странах и привели к ней множество людей. Согласно церковному преданию, они умерли мученической смертью с разницей в год в один и тот же день. Поэтому день памяти Петра и Павла празднуют вместе.



День Петра и Павла: История и традиции праздника pinterest.com

Святые Петр и Павел: В чем помогают?

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В этот день нужно сходить в церковь и выстоять службу. Принято апостолам ставить свечи и молиться им за себя и близких. У Петра и Павла можно просить о помощи в новых делах, о преодолении трудностей, а рыбаки просят хорошего улова.

Как празднуют день Петра и Павла?

В этот день семья собирается вместе, на праздничный стол подают рыбные блюда.

Крестным в этот день нужно навестить всех своих крестников и крестниц, угостить их пирогами, и вместе с кумовьями собраться на ужин.

День Петра и Павла: Что нельзя делать?

Убирать, стирать,гладить

Ругаться

Нельзя злоупотреблять спиртными напитками

Венчаться.

День Петра и Павла: История и традиции праздника pinterest.com

Приметы на Петра и Павла

Читай также: Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение Если праздник выпал на среду, год хорошим будет.

Если праздник выпал на среду, год хорошим будет. Если на Петра один дождь, урожай неплохой, два - хороший, а три - богатый.

Как идет на Петра дождь, так будет гнить картофель.

Как на Петров день жара, так Рождество мороз.

Петровки холодные - год голодный.

Кто в ночь на Петра и Павла не будет спать, тот счастливым и здоровым весь год будет.

Если кукушка будет куковать после 12 июля, то напророчит позднюю зиму и несчастье.

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники нас ожидают в июле 2020.

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