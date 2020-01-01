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День Петра и Павла: История и традиции праздника

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Этот праздник знаменует конец Петрова поста.
День Петра и Павла: История и традиции праздника
День Петра и Павла: История и традиции праздника
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12 июля православные христиане отмечают день Петра и Павла, которые также известен как и Петров день. Этот праздник многие рыбаки называют “своим“. Считается, что апостол Петр - покровитель рыбного промысла. О главных традициях, обрядах, а также истории происхождения праздника, посвященного апостолам Петру и Павлу, расскажет Ivona.

День Петра и Павла: История праздника

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Апостол Петр был учеником Христа, создателем христианской церкви и первым папой Римским.
Как гласят  легенды, в 67 года Петр принял мученическую смерть при римском императоре Нероне - яром противнике христианства. 

Апостол Павел никогда не видел Христа, и что привело его в Рим, когда завершилась земная жизнь Петра не известно. По легенде Павел был арестован как христианин, подвергнут пытка по приказу Нерона.

Петр и Павел проповедовали христианскую веру во многих странах и привели к ней множество людей. Согласно церковному преданию, они умерли мученической смертью с разницей в год в один и тот же день. Поэтому день памяти Петра и Павла празднуют вместе.

День Петра и Павла: История и традиции праздника
День Петра и Павла: История и традиции праздника
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Святые Петр и Павел: В чем помогают?

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В этот день нужно сходить в церковь и выстоять службу. Принято апостолам ставить свечи и молиться им за себя и близких. У Петра и Павла можно просить о помощи в новых делах, о преодолении трудностей, а рыбаки просят хорошего улова.

Как празднуют день Петра и Павла?

В этот день семья собирается вместе, на праздничный стол подают рыбные блюда.
Крестным в этот день нужно навестить всех своих крестников и крестниц, угостить их пирогами, и вместе с кумовьями собраться на ужин.

День Петра и Павла: Что нельзя делать?

  • Убирать, стирать,гладить
  • Ругаться
  • Нельзя злоупотреблять спиртными напитками
  • Венчаться.

День Петра и Павла: История и традиции праздника
День Петра и Павла: История и традиции праздника
pinterest.com

Приметы на Петра и Павла

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    Если праздник выпал на среду, год хорошим будет.
  • Если на Петра один дождь, урожай неплохой, два - хороший, а три - богатый.
  • Как идет на Петра дождь, так будет гнить картофель.
  • Как на Петров день жара, так Рождество мороз.
  • Петровки холодные - год голодный.
  • Кто в ночь на Петра и Павла не будет спать, тот счастливым и здоровым весь год будет.
  • Если кукушка будет куковать после 12 июля, то напророчит позднюю зиму и несчастье. 

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники нас ожидают в июле 2020.

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Теги: день Петра и Павла, Петров день
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Источник: ivona.bigmir.net
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