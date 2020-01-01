Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
В этом году Вербное воскресенье отмечается 12 апреля. В этот день у верующих принято хлопать друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья. Ivona подготовила подборку лучших поздравлений с Вербным воскресенье.
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В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.
***
Сегодня, в воскресенье вербное,
Пусть расцветает все вокруг!
Так будьте же друг другу верными,
А рядом будет старый друг,
Пусть отведет Господь все горести,
И жизнь удачу вам сулит!
Пусть все дела идут по совести,
И солнце мир ваш осветит!
***
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На вербе снова белый пух
Он в небеса возносит дух!
А в мир приносит поздравленья,
Надежду, веру, утешенье
И ощущение тепла.
Дорога будет пусть светла,
И Ангел рядышком с тобой
Войдет в дом твой.
Любовь пускай не угасает
И Бог тебя оберегает!
***
Тебя я с вербным воскресеньем
Спешу поздравить от души,
Желаю от забот спасенье
Найти под вербою в тиши.
Желаю, чтобы праздник этот
Лишь вдохновение дарил,
Чтоб воцарилось в сердце лето,
Чтоб все ненастья победил!
***
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С чудесным Вербным Воскресеньем!
К нам светлый праздник в дом идет.
Пусть по Господнему веленью
Царит любовь, печаль пройдет.
Не нужно больше нам несчастий!
Верба спасет от вечных бед.
Ведь с верой просто, в одночасье
От зла простынет даже след.
Желаю в праздник всем здоровья,
Не падать духом, не стареть.
Пусть окружит вас мир любовью -
Не победить невзгодам впредь!
***
Щекочет вербою пушистой
Сердца сегодня нам весна,
И праздник веры, светлый, чистый
Пусть принесет тебе сполна
Душевных радостных мгновений,
Любви восторженной взрывной,
Безумно ярких впечатлений,
Мечтаний тех, что за собой
Влекут, усталость прогоняя,
И побуждают жить, творить.
Так из земного тебе рая
Сто лет Творца благодарить!
***
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Греют очень ласково
Солнышка лучи.
Воскресенье Вербное
В дом скорей впусти!
Праздник этот светлый
Ждали целый год.
Пусть здоровье, радость
Ангел принесет.
Вербы ветку нежную
В доме сохрани,
Загадай желания -
Сбудутся они!
***
Пусть подарит всем мир и спасение
От обиды, печали и зла,
Праздник Вербного Воскресенья,
Праздник веры, надежды, добра!
Пожелаю всем добрых улыбок,
Мира в доме, уюта, тепла.
Чтоб не делали в жизни ошибок,
Чтобы славными были дела!
***
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Пусть с нежной веточкой вербы
Придет уют в ваш светлый дом,
Будьте счастливы, добры,
Пусть жизнь наполнится теплом!
Желаю сотни ясных дней,
Любви, здоровья и удачи,
Только хороших новостей
И много денежек в придачу!
***
В Вербный день тепла желаю,
Счастья много и добра.
От души вас поздравляю,
Пусть наладятся дела!
Пусть Господь оберегает,
От невзгод вас сохранит,
И весна, что вдохновляет,
Будет вечно в сердце жить!
Ранее мы рассказывали о главных погодных приметах на Пасху.
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