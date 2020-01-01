Вербное воскресенье нужно провести в кругу близких, в приятной и спокойной атмосфере.

В этом году Вербное воскресенье отмечается 12 апреля. В этот день у верующих принято хлопать друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья. Ivona подготовила подборку лучших поздравлений с Вербным воскресенье.

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В Вербное святое воскресенье

Светлых чувств вам, счастья, доброты.

Пусть ненужные развеются сомненья,

Будет полон мир любви и красоты.

Пусть даст Бог свое благословение

На свершенье вашей трепетной мечты.



***

Сегодня, в воскресенье вербное,

Пусть расцветает все вокруг!

Так будьте же друг другу верными,

А рядом будет старый друг,



Пусть отведет Господь все горести,

И жизнь удачу вам сулит!

Пусть все дела идут по совести,

И солнце мир ваш осветит!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах pinterest.com

***

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На вербе снова белый пух

Он в небеса возносит дух!

А в мир приносит поздравленья,

Надежду, веру, утешенье

И ощущение тепла.

Дорога будет пусть светла,

И Ангел рядышком с тобой

Войдет в дом твой.

Любовь пускай не угасает

И Бог тебя оберегает!



***

Тебя я с вербным воскресеньем

Спешу поздравить от души,

Желаю от забот спасенье

Найти под вербою в тиши.

Желаю, чтобы праздник этот

Лишь вдохновение дарил,

Чтоб воцарилось в сердце лето,

Чтоб все ненастья победил!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах pinterest.com

***

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С чудесным Вербным Воскресеньем!

К нам светлый праздник в дом идет.

Пусть по Господнему веленью

Царит любовь, печаль пройдет.



Не нужно больше нам несчастий!

Верба спасет от вечных бед.

Ведь с верой просто, в одночасье

От зла простынет даже след.



Желаю в праздник всем здоровья,

Не падать духом, не стареть.

Пусть окружит вас мир любовью -

Не победить невзгодам впредь!



***

Щекочет вербою пушистой

Сердца сегодня нам весна,

И праздник веры, светлый, чистый

Пусть принесет тебе сполна



Душевных радостных мгновений,

Любви восторженной взрывной,

Безумно ярких впечатлений,

Мечтаний тех, что за собой



Влекут, усталость прогоняя,

И побуждают жить, творить.

Так из земного тебе рая

Сто лет Творца благодарить!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах pinterest.com

***

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Греют очень ласково

Солнышка лучи.

Воскресенье Вербное

В дом скорей впусти!

Праздник этот светлый

Ждали целый год.

Пусть здоровье, радость

Ангел принесет.

Вербы ветку нежную

В доме сохрани,

Загадай желания -

Сбудутся они!

***

Пусть подарит всем мир и спасение

От обиды, печали и зла,

Праздник Вербного Воскресенья,

Праздник веры, надежды, добра!



Пожелаю всем добрых улыбок,

Мира в доме, уюта, тепла.

Чтоб не делали в жизни ошибок,

Чтобы славными были дела!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах pinterest.com

***

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Пусть с нежной веточкой вербы

Придет уют в ваш светлый дом,

Будьте счастливы, добры,

Пусть жизнь наполнится теплом!

Желаю сотни ясных дней,

Любви, здоровья и удачи,

Только хороших новостей

И много денежек в придачу!

***

В Вербный день тепла желаю,

Счастья много и добра.

От души вас поздравляю,

Пусть наладятся дела!

Пусть Господь оберегает,

От невзгод вас сохранит,

И весна, что вдохновляет,

Будет вечно в сердце жить!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах pinterest.com

Ранее мы рассказывали о главных погодных приметах на Пасху.

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