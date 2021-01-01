С Днем матери: красивые поздравления в стихах и прозе

Традиционно День матери отмечается во второе воскресенья мая.

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В 2021 году День матери празднуют 9 мая. Это очень трогательный праздник. Для каждого человека мама – это самый важный человек. Только мама может подобрать слова, чтобы после очередной неудачи подбодрить, для нее мы остаемся самыми лучшими на свете, даже если совершаем ошибки. Мама прощает, когда нет времени позвонить и приехать, но она ждет. Она хранит подарки, сделанные в садике и с улыбкой вспоминает наши детские мечты и выходки. И сколько бы нам не было лет, рядом с мамой мы остаемся детьми. Очень важно в День матери найти время и поздравить самого близкого человека.

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Поздравляю самую любимую, дорогую, лучшую мамочку. Спасибо тебе родная за подаренную жизнь, за правильное воспитание, за безграничную любовь и понимание, за то, что ты без остатка посвятила себя мне. Я желаю тебе, чтобы все счастье мира лежало у твоих ног. Я хочу, чтобы ты никогда не грустила, не печалилась и не тревожилась понапрасну. Я хочу, чтобы твои глаза и сердце всегда улыбались. С днем мамы!

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Милая, родная, любимая! Я хочу остановить время, чтобы оно не трогало твои волосы сединой, чтобы не касалось твоих теплых глаз морщинками, чтобы тяжестью многолетней работы не висло на твоих мягких руках. Я хочу, чтобы ты никогда не болела, чтобы твое сердце не терзали тревоги и заботы, чтобы ты испытывала только радость и счастье. А еще я хочу, чтобы та безграничная любовь, которой ты меня научила и одарила, передались и моим детям. С днем матери!



Поздравления с Днем матери depositphotos.com

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Мой самый близкий и родной человек, поздравляю тебя с днем матери! Благодаря твоей любви и воспитанию я стала той, кем я сейчас являюсь, спасибо тебе за это! Пускай небеса подарят тебе много хороших, теплых дней, здоровья и радости. Пусть ниточка, связывающая наши сердца, с годами становится все крепче и надежней, будет поддержкой в трудные минуты. Люблю тебя, дорогая мамочка!

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Мамочка, твоя дочь поздравляет тебя с Днём матери. Родная моя, милая, хорошая, любимая, я тебе желаю свершения всех твоих надежд и ожиданий, большого счастья в душе и искренней радости, мира в доме и понимания, чудесного настроения и весёлых праздников.

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Милая и дорогая моя мамочка! Ты подарила мне жизнь, украшенную твоей нежной любовью, заботой и лаской. Рядом с тобой мне всегда легко, сразу растворяются все проблемы. Я поздравляю тебя с днем матери и желаю, чтобы все твои дни были, словно жемчужинки: красивы, ярки, оригинальны и приносили только счастье и наслаждение.

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Никакие сокровища мира не заменят ту материнскую любовь, которую ты мне дарила долгими и бессонными ночами сидя у моей кровати; ничто не сравнится с нежностью твоего голоса, когда ты читала мне сказки перед сном; ничто не напомнит теплоты твоих рук, когда ты вытирала мне слёзы первой любви. Мамочка, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником, пожелать от всего сердца радости, улыбок, добра и благополучия, а также здоровья на много-много лет вперёд.



Поздравления с Днем матери pinterest

Я в день матери поздравитьТебя, милая, спешу.Пусть почетное призваниеБудет только по плечу.Пускай здоровы будут дети,Гордилась ими, чтоб всегда.Пускай поможет в мире сложномМолитва им всегда твоя.Пусть дарит радость материнство,Священней миссии ведь нет.Я счастья в этот день желаюТебе на много-много лет.

***

Поздравляю, мамочка родная.

О тебе, когда мне трудно, вспоминаю.

Защитишь всегда меня от бед,

Дашь мне на любой вопрос ответ.

Радости желаю много-много,

А случись беда — не унывать.

В речке жизни, быстрой и глубокой,

Омутов, водоворотов избегать.

Красоты в делах и окружении!

Радости, искрящего веселья!

Успехов и почаще слышать поздравления!

Поздравления с Днем матери pinterest

***

Тебя важнее нет на свете,

Ты — радость, нежность, доброта.

Ты каждый миг за нас в ответе.

Ты — мама, вот ведь в чём дела.

И я сегодня поздравляю

Тебя, родная, от души.

Без тебя жизнь не представляю.

Ты, мам, здоровье береги.

Храни в душе тепло и радость,

Верь, что всё будет хорошо,

И никогда болезнь и старость

Пусть не стучат в твое окно.

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Улыбка пусть не исчезает

С твоего светлого лица.

Пусть всё, чего душа желает,

Конечно, будет у тебя.

***

Так много хочется сказать,

Что в двух словах не описать.

Спасибо, мамочка моя,

За то, что любишь ты меня.

За все бессонные те ночи

Хочу сказать спасибо очень.

За то, что ты меня ждала,

Что волновалась, не спала.

За все мечты, что ты дарила.

За то, что страхи отводила.

За то, что мы с тобой семья,

Тебе скажу спасибо я.

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