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День смеха 1 апреля: История и традиции "праздника дурака"

Комментариев: 2
Откуда взялся праздник 1 апреля и как его отмечают в разных странах.

День смеха 1 апреля: История и традиции
День смеха 1 апреля: История и традиции "праздника дурака"
depositphotos.com

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1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха, или “День дурака“. С самого утра принято разыгрывать знакомых и даже посторонних людей, подшучивая над ними или даря подарки “с приколом“. Существуют даже традиционные первоапрельские розыгрыши - такие, как наклейка с надписью “стукни меня“ или несъедобное  пирожное “с сюрпризом“.

  • История праздника

Откуда растут ноги у такого веселого праздника? Оказывается, его появление связывают еще с эпохой Древнего Рима. Там 1 апреля, сразу же после весеннего равноденствия, отмечали праздник в честь божества смеха Кизиза. Празднование проводили с разными шуточными обманами.

Забавы эти, которые мы каждый год устраиваем в честь Смеха, всегда имеют какие-либо выдумки. Мы единственные из всех народов, которые умилостивляют забавами, весельем и шутками божество, которое называется Смехом, - отмечал писатель Апулей.

depositphotos.com

Причиной шалостей и веселых проделок была и сама природа – люди старались задобрить весенние капризы погоды шутками и розыгрышами.

Также корни первоапрельского праздника можно усмотреть в Древней Индии, где 31 марта отмечали день шуток. А вот в первый день апреля - тут отмечали день рождения богини Ситы. В этот праздник устраивали представления, в которых индийцы шутя обманывали друг друга - считалось, что так можно снискать расположение богини.

Об обычае обманывать друг друга 1 апреля, чтобы боги были благосклонны, рассказывают и исландские саги. Считается, что такой обычай придумали сами асы (боги). 

depositphotos.com

  • Европейская традиция, что такое “апрельская рыба“

В Европе традиция первоапрельских шуток появилась в XVI веке. Во Франции в 1564 году  Карл IX издал указ, которым Новый год с 1 апреля переносился на 1 января. А над людьми, которые по старинке отмечали приход нового года в апреле - подшучивали и дразнили. Также в то время забавные проделки стали называть “апрельской рыбой“ - по предположению, из-за положения Солнца в созвездии Рыб. Есть также версия, по которой названием праздник обязан нелепым случаем с неаполитанским королем Монтерем. Так по рассказам, по случаю прекращения землетрясения ему преподнесли рыбу. Через год правитель потребовал такую же. Точно такой найти не смогли, однако искусный повар приготовил другую - точь в точь как прошлогоднюю. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже развеселился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши.

depositphotos.com

Также, считается, что дурацкие подарки называли “рыбами“, потому что они ловили кого-то на крючок.

В XVIII веке праздник получил широкое распространение - англичане, шотландцы и французы привезли его в свои американские колонии. Там, кроме традиционных шуток, “прижились бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.

depositphotos.com

  • Как отмечают в разных странах

В Шотландии День Дураков отмечают два дня кряду. Того над кем подшутили 1 апреля - называют “разиней“. Второй же день называют День Хвоста (Taily Day) - и шутят по большей части над “низом спины“. Так, очень популярным является розыгрыш, когда на стул подкладывают подушку, издающую неприличные звуки. Также повсюду можно увидеть.картинки, плакаты и значки с надписью “Дай мне пинка“ - это практически девиз Дня Хвоста.
В Великобритании принято разыгрывать друг друга только по утрам. 

depositphotos.com

Во Франции кондитеры выставляют 1 апреля в витрине огромных шоколадных рыб. Французская детвора клеит к спинам знакомых бумажных рыбок.

В Германии существует обычай посылать кого-нибудь, чаще всего детей, за тем, чего нельзя достать. Эта шутка называется in den Aprill schicken – “посылать кого-то в апрель“ (обманывать).

depositphotos.com

  • Шутки к 1 апреля в Америке

Самые популярные популярными шутки у американских детей и подростков - бросить на дорогу привязанный бумажник или приколоть кому-то на спину бумажку с надписью “Пни меня“. Взрослые также любят пошутить, так хозяйка может подать на стол шоколадные пирожные, внутри которых сплошная вата или торт, начиненный тряпками.

  • Праздник в Украине

В Украину этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII ст. Его также называли еще лживым днем или Марией-лгуньей – народным прозвищем святой Марии Египетской, которому по старому стилю вспоминали 1 апреля.

Ранее мы публиковали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье.  

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Теги: 1 апреля, праздник
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Sdream    01.04.2019, 10:22
Оценка:  0
Sdream
У нас в стране дураков - в чем еще я раз убедился увидев предварительные результаты голосования, именно в этот день и надо было устраивать подсчет голосов. Самое то.
гость  (аноним)  01.04.2019, 05:21
Оценка:  +1
гость
пeтрушка у нас дyрак это знает в рaде каждый ишaк
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