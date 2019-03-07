Начало поста и чистый понедельник: что нужно знать

Чистый понедельник — это первый день Великого поста, время прощания с Масленицей.

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Чистый понедельник – это начало Великого поста. Каждый год дата разная и зависит от других церковных праздников. В этом году Чистый понедельник выпал на 15 марта 2021 года.

Также в народе этот праздник известен, как Жилявый понедельник, Тужилки по Масленице, Горбатый понедельник, Полоскозуб.

С давних времен считалось, что в этот день происходит очищение от грехов.



У православных верующих в Чистый понедельник начинается самый долгий и строгий пост. В этот день в храмах прекращается служение литургии. На протяжении четырех дней идут чтения канона Андрея Критского.

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Считается, что Чистый понедельник – это время, когда каждый человек при помощи молитв и воздержания может очиститься от грехов. Первая неделя Великого поста строгая, как и последняя.



Чистый понедельник: Что следует знать depositphotos.com

Традиции и обряды:

Праздник начинается с воскресной литургии. Верующие просят прощения друг у друга, чтобы начать Великий пост с чистой совестью;

В Чистый понедельник принято убирать дом после Масленицы. Хозяйки наводят порядок в доме, тщательно моют посуду, меняют постельное белье. Раньше было принято в этот день посещать баню, сейчас многие придерживаются этой традиции. Также нужно избавиться от еды, которая осталась после Масленицы.

Что можно и что нельзя делать в Чистый понедельник:

Считается, что в Чистый понедельник, как и в прощенное воскресенье, нужно продолжать мысленно и вслух просить прощение и других прощать;

В Чистый понедельник благоприятно пересаживать растения, которые уже начали вянуть;

Женщинам нельзя ходить в гости;

В этот день ничего нельзя есть кроме воды. Также необходимо посетить церковную службу.

Чистый понедельник: Что следует знать depositphotos.com

Приметы на Чистый понедельник:

В Чистый понедельник легче прощаться с вредными привычками;

Весна вступает в свои права именно с этого дня;

Ясная и солнечная погода в Чистый понедельник обещает хороший урожай пшеницы;

Если в этот день плюсовая температура, значит скоро ждать наступления весенней погоды;

В этот день первым порог дома переступит мужчина – к удаче.

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