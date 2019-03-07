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Начало поста и чистый понедельник: что нужно знать

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Чистый понедельник — это первый день Великого поста, время прощания с Масленицей.
Чистый понедельник: Что следует знать
Чистый понедельник: Что следует знать
depositphotos.com

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Чистый понедельник – это начало Великого поста. Каждый год дата разная и зависит от других церковных праздников. В этом году Чистый понедельник выпал на 15 марта 2021 года.

Также в народе этот праздник известен, как Жилявый понедельник, Тужилки по Масленице, Горбатый понедельник, Полоскозуб. 

С давних времен считалось, что в этот день происходит очищение от грехов. 
 

У православных верующих  в Чистый понедельник начинается самый долгий и строгий пост. В этот день в храмах прекращается служение литургии. На протяжении четырех дней идут чтения канона Андрея Критского.

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Считается, что Чистый понедельник – это время, когда каждый человек при помощи молитв и воздержания может очиститься от грехов. Первая неделя Великого поста строгая, как и последняя.

Чистый понедельник: Что следует знать
Чистый понедельник: Что следует знать
depositphotos.com

Традиции и обряды:

  • Праздник начинается с воскресной литургии. Верующие просят прощения друг у друга, чтобы начать Великий пост с чистой совестью;
  • В Чистый понедельник принято убирать дом после Масленицы. Хозяйки наводят порядок в доме, тщательно моют посуду, меняют постельное белье. Раньше было принято в этот день посещать баню, сейчас многие придерживаются этой традиции. Также нужно избавиться от еды, которая осталась после Масленицы.

Что можно и что нельзя делать в Чистый понедельник:

  • Считается, что в Чистый понедельник, как и в прощенное воскресенье, нужно продолжать мысленно и вслух просить прощение и других прощать;
  • В Чистый понедельник благоприятно пересаживать растения, которые уже начали вянуть;
  • Женщинам нельзя ходить в гости;
  • В этот день ничего нельзя есть кроме воды. Также необходимо посетить церковную службу.

Чистый понедельник: Что следует знать
Чистый понедельник: Что следует знать
depositphotos.com

Приметы на Чистый понедельник:

  • В Чистый понедельник легче прощаться с вредными привычками;
  • Весна вступает в свои права именно с этого дня;
  • Ясная и солнечная погода в Чистый понедельник  обещает хороший урожай пшеницы;
  • Если в этот день плюсовая температура, значит скоро ждать наступления весенней погоды;
  • В этот день первым порог дома переступит мужчина – к удаче. 

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Теги: чистый понедельник, начало великого поста, великий пост, Великий пост
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Источник: ivona

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    07.03.2019, 18:58
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