Начало поста и чистый понедельник: что нужно знать
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Чистый понедельник – это начало Великого поста. Каждый год дата разная и зависит от других церковных праздников. В этом году Чистый понедельник выпал на 15 марта 2021 года.
Также в народе этот праздник известен, как Жилявый понедельник, Тужилки по Масленице, Горбатый понедельник, Полоскозуб.
С давних времен считалось, что в этот день происходит очищение от грехов.
У православных верующих в Чистый понедельник начинается самый долгий и строгий пост. В этот день в храмах прекращается служение литургии. На протяжении четырех дней идут чтения канона Андрея Критского.
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Считается, что Чистый понедельник – это время, когда каждый человек при помощи молитв и воздержания может очиститься от грехов. Первая неделя Великого поста строгая, как и последняя.
Традиции и обряды:
- Праздник начинается с воскресной литургии. Верующие просят прощения друг у друга, чтобы начать Великий пост с чистой совестью;
- В Чистый понедельник принято убирать дом после Масленицы. Хозяйки наводят порядок в доме, тщательно моют посуду, меняют постельное белье. Раньше было принято в этот день посещать баню, сейчас многие придерживаются этой традиции. Также нужно избавиться от еды, которая осталась после Масленицы.
Что можно и что нельзя делать в Чистый понедельник:
- Считается, что в Чистый понедельник, как и в прощенное воскресенье, нужно продолжать мысленно и вслух просить прощение и других прощать;
- В Чистый понедельник благоприятно пересаживать растения, которые уже начали вянуть;
- Женщинам нельзя ходить в гости;
- В этот день ничего нельзя есть кроме воды. Также необходимо посетить церковную службу.
Приметы на Чистый понедельник:
- В Чистый понедельник легче прощаться с вредными привычками;
- Весна вступает в свои права именно с этого дня;
- Ясная и солнечная погода в Чистый понедельник обещает хороший урожай пшеницы;
- Если в этот день плюсовая температура, значит скоро ждать наступления весенней погоды;
- В этот день первым порог дома переступит мужчина – к удаче.
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