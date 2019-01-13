Традиции и поверья в канун праздника Крещения Господнего .

День Крещения Господнего, который будем отмечать 19 января - один из самых главных христианских праздников. Он завершает рождественско-новогодний цикл. Крещение считается днем, когда во всех водоемах вода обретает целебные свойства и сохраняет их целый год. Так, на Крещение принято святить воду и купаться в проруби. Как возник этот праздника, какие традиции принято соблюдать 19 января и какие приметы имеют силу, расскажет Ivona.

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История праздника

Праздник Крещения установлен в память о крещении Иисуса Христа в Иордане. В Новом Завете написано, что тридцатилетний Иисус пришел из Назарета к реке Иордан и принял Крещение от Иоанна Крестителя. Когда Спаситель вышел из реки - над ним раскрылись небеса и послышался голос Бога Отца, а после этого на Христа сошел Святой Дух в образе голубя.

Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника pinterest.com

Посему, одновременно с Крещением празднуют и Богоявление. Православные и греко-католики считают, что этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы - поскольку Бог явился сразу в трех ипостасях: Бог Отец, Сын Божий и Дух Святой - в виде голубя.

Что должно быть на столе в канун праздника

Как и Рождество, Крещение Господне начинают праздновать накануне вечером - 18 января. Весь этот день верующие - постятся. А на ужин, за который садятся после первой зари, подают постные блюда - рыбу, вареники с капустой, голубцы, постный борщ и гречневые блины. Также на столе обязательно должны быть кутья и узвар.

По традиции, после ужина было принято складывать ложки в одну миску и накрывать хлебом - чтобы был добрый урожай. В западной части Украины перед Крещением также в край стола ставят “дидух“.

Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника pinterest.com

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Целебные свойства Крещенской воды

Считается, что вода, набранная в Крещение, лечит телесные и духовные болезни. Традиционно люди ходят в церковь утром 19 января и набирают воду из церковного колодца.

На Крещение также принято купаться в проруби.

За неделю до праздника на водоеме делают прорубь, а над ней ставят большой ледяной крест.

Раньше было принято у креста ставить еще ледяной престол - и обливать их квасом, чтобы конструкция окрасилась в красный. Также их украшали аркой веток хвои - делали “царские врата“.

Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника pinterest.com

После службы в церкви - верующие шли на речку к кресту. Впереди несли церковный крест и хоругви, за хором, поющим “Глас Господа“, шел священник, а за ним - уже весь люд.

У креста процессия останавливалась и становилась большим кругом. После недолгой службы священник трижды окунал крест в прорубь и читал молитву.

До сих пор принято заходить в воду после того, как священник прочитал над водой молитву. Тем, кто окунается в прорубь, также рекомендуется креститься и читать про себя молитвы.

Суть обряда в том, что верующие идут за Христом Спасителем, делая свой выбор совершенно добровольно.

Вода с Крещения не портится, не имеет запаха и может храниться в течение года - этот факт до сих пор ставит в тупик науку. Освященную воду принято давать больным - как физически, так и с психическими отклонениями.

Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника pinterest.com

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Поверья и приметы

На Крещение нельзя работать, а посвятить его духовному очищению и покаянию.

о здоровье

В старину, люди присматривались, какая живность попадается на пути Иорданской процессии. Если перед хоругвями пролетали воробьи, то пророчили несчастливый год для детей, если грачи - для молодого населения, а если пролетали гуси - считалось, что болеть будут старики.

об урожае

Если на Крещение шел снег - к урожаю хлеба и хорошему роению пчел. Если просто пасмурно - то хлеба будет вдоволь.

Также наблюдали за погодой ночью, в канун Крещения - если ночь звездная - к урожаю орехов и ягод.

Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника pinterest.com

После Крещения начинался свадебный сезон - и продолжался до Великого поста. Это был период вечерниц и походов в гости.

о красоте

Женщины обязательно умывались святой водой, чтобы сохранить красоту и румянец. Также иорданской водой сбрызгивали жилище и хозяйство - чтобы было все благополучно.

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В старину считалось, что после Рождественских праздников нельзя хранить пепел. Вечером на Крещение его выносили на реку и высыпали на лед, чтобы не было весь год пожаров.

Предки верили, что после освящения водоемов - нечисть из них убегает и остаются на земле до тех пор, пока женщины не придут на реку стирать белье. Поэтому раньше женщины старались не стирать в течение целой недели после Крещения - чтоб больше нечисти замерзло.

Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника pinterest.com

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