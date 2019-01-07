Православное и католическое Рождество - какие отличия в праздновании

Какие традиции празднования Рождества у христиан западного и восточного обряда - как украсить дом, что приготовить и чего нельзя делать в праздник.

Рождество православные и греко-католики отмечают 7 января facebook.com/svetlana.tseben

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Сегодня, 25 декабря католики празднуют Рождество, а православные отметят его 7 января. Рождество Христово — один из самых важных христианских праздников, который символизирует рождение сына Божьего Иисуса Христа, который воплотился человеком, чтобы искупить людские грехи.

Предлагаем сравнить, чем отличаются традиции празднования Рождества у католиков и православных.

Традиции празднования Рождества христианами западного обряда

Католики перед Рождеством переживают целый период ожидания праздника – Адвент. Они постятся – притом пост не обязательно означает отказ от мясной пиши – можно выбрать один продукт, который обычно вы употребляете очень часто – и отказаться от него. Также важны молитвы, чтение трудов о святых и мысли о собственной душе, которая готовиться к светлому Празднику.

Убранство дома в Рождество facebook.com/AboutPlanet

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Рождество – семейный праздник, который встречают с убранной елкой и другими атрибутами. В церквях и на улицах католики ставят “вертеп“ - инсталляцию, которая символизирует рождение Иисуса в хлеву или пещере. В такой композиции обязательно присутствуют Дева Мария, Иосиф и новорожденный младенец в колыбели, основой для декорации является сено. Также дом в праздник украшают рождественский венок, омела и подарки.

Рождественский Вертеп facebook.com/tatiana.gaizhevska

В Сочельник, 24 декабря, после появления на небе первой звезды, семья собирается на Святой Ужин из постных блюд: рыбы, фруктов, орехов. Обязательным блюдом на столе должны быть “оплатки“ - постные тонкие хлебцы, часто круглой формы. С разламывания “оплатка“ начинается Святой Ужин - глава семьи читает отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду – а потом все “переламывают оплатки“. Делиться “оплатком“ католики продолжают весь рождественский период – во время “деления оплатком“ - желают счастья в будущем году.

После ужина семья собирается в храм на Мессу Надвечерия Рождества, которая символизирует единство Отца и Сына. Зачастую, Святая Месса начинается в полночь. Во время нее священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Иисуса.

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Вторая праздничная месса происходит на рассвете и символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. А третья месса, которая происходит днем, доносит символ рождения Иисуса в сердца всех верующих.

25 декабря на праздничном столе присутствуют запеченная индейка, утка, свинина и сладкое.

Традиции празднования Рождества христиан восточного обряда

Православные и греко-католики отмечают День рождения Христа 7 января. Ежегодно перед Рождеством верующие придерживаются строгого рождественского поста, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Пост – время духовного и физического очищения и раскаяний.

Ужин на Святвечер 6 января состоит из 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Традиционно он состоит из узвара, пампушек, борщи с ушками. Главным блюдом является кутья, которую обычно варят из пшеницы, но также ее можно сделать из любого другого зерна. Вечером она “голодная“ - без сладостей.

Колядование в праздник facebook.com/svetlana.tseben

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Ужинать семья садится также после первой звезды – хозяин дома зажигает рождественскую свечу, читает молитву и благословляет ужин.

7 января люди идут на праздничное богослужение, а после него – ходят в гости к родственникам, колядуют. Традиционно в Рождество водили вертепы – передвижные театры с людьми и куклами, которые показывали небольшие представления о рождении Христа в Вифлееме. В этот день заканчивается рождественский пост – на праздничном столе присутствует мясо и сладости.

Чем отличается Рождество западного обряда от восточного

Дата

На самом деле, дата празднования Рождества у всех одинаковая, а разница в системе летоисчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

Сочельник

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Католики в Сочельник начинают угощение с “оплаток“ или гостий – тонких хлебных пластин, которыми причащают прихожан в церкви. Православные и греко-католики ужин начинают с кутьи.

Богослужение

У православных и греко-католиков в Рождество - одно ночное богослужение, в котором сразу правят Великое Повечерие, Утреню и Литургию. У верующих западного обряда служат три рождественских Мессы отдельно – ночью, утром и днем.

Угощения на праздничном столе

У большинства верующих западного обряда 25 декабря на столе присутствуют запеченная индейка или утка. Также католики часто готовят так называемый рождественский пудинг. Такие традиции распространены в Америке, Великобритании, Германии, Франции, Греции. Католики и протестанты дарят всем рождественские подарки, которые кладут под елку или в носки от Санта-Клауса.

Колядование

Колядуют в Рождество верующие обоих обрядов. Католики обычно поют колядки в семейном кругу. А вот верующие восточного обряда идут колядовать в каждый дом – так колядники приносят весть о рождении Сына Божьего, который спасет мир.

Что нельзя делать на Рождество

Самые важные запреты, которые нельзя делать в католическое и православное Рождество:

1. В Сочельник нельзя есть до начала ужина.

2. После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.

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3. На верхушке Рождественской ели не должно быть другого украшения, кроме звезды. Она символизирует Вифлеемскую зарю, которая сообщила о рождении Иисуса.

4. В Рождество нельзя надевать старую одежду.

5. В этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

6. В Рождество в коем случае нельзя гадать.

8. Нельзя скупиться – в Рождество желательно подавать щедрую милостыню.

Светлого праздника Рождества!

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