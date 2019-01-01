Колядки на Рождество для детей: Видео

Период перед Рождеством - время вспомнить слова колядок и выучить новые. Предлагаем лучшие рождественские колядки на украинском языке.

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Очень скоро в Украине будем отмечать православное Рождество 2020 - по восточному обряду празднуем его с 6 на 7 января. У нас Рождество издревле было любимым и очень атмосферным праздником - и встречали его всегда по-особенному, соблюдая множество традиций. Сейчас, к счастью. народные обычаи не просто вернулись, а оказались, что называется, в тренде. Больше всего дети на рождественские праздники любят петь колядки и получать подарки. Ivona подготовила подборку авторских и народных колядок для детей на украинском языке, которые можно выучить - и заколядовать в Рождество 7 января. Напомним, что колядуют в Украине с 7 по 14 января, по традиции - колядки поют мужчины, а щедровки - женщины.



Добрий вечір тобі, пане господарю!



Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бог ся рождає!

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Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!



Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!



Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!



Три славні царі к вертепу приходять,

Ладан і смирну, золото приносять.



А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.



І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо

Прилетіли Ангелята

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Прилетіли Ангелята,

Як пташата з неба і співали всі

Дитятку Весело, як треба:

“Гей же гей же! О Ісусе!

Гей же гей же! Слава!”

Та будили там пастирів

Всю нічку до рана.

Голосили, що на світі

Сталася новина:

Діва в яслах днесь на сіні

Породила Сина,

Боже Дитя, всіх владику.

Пастирі, вставайте,

Біжіть скоро до вертепу,

Його привітайте!

Слава! Слава! – голосили

В час Твого приходу,

І мир людям, як відкрив Бог

Нам свою природу,

Він для людського спасіння

В тілі народився,

Творець світа,

Давець скарбів

В яслах положився.

Поспішім ми до вертепу,

Поклін Ми віддаймо

І весело: гей же гей же!

Йому заспіваймо.

Гей же гейже! О Ісусе

Гей же гей же! Слава!

За щасливу твою нічку

Вічна тобі хвала!

Хтось із дитям удвох

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Хтось із дитям удвох

Бродить різдвяним садком,

Каже дитятко: я – Бог,

Трусить сніжком.

Кутає їх благодать

У найтихішім з садів,

Пір’ям холодним риплять

Білі гусятка слідів.

Старший вперед ступа,

Став посеред зими,

Малому в подушку черпа

Неба з янголами.

Знає: прийдуть королі,

Знає: клякнуть умлівіч,

Знає: гусятка малі

Попідростають за ніч.

Хтось з дитям удвох

Бродить різдвяним садком,

Каже дитятко: я — Бог,

Трусить сніжком.





Свіжеє сіно

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Свіжеє сіно, ясна кленові

Ясна дитина

Діва Марія коси шовкові.

Стеле для сина.

Біле ягнятко дише на Бога,

Сивеє дише,

— Дишуть на Бога, щоби для Нього

Було тепліше.

В небі черкають крила об крила:

Янголів сила

В небі ніколи пісня зраділа

Так не дзвонила…

Дзвонить ялина десь у діброві

В лузі — калина…

Свіжеє сіно, ясла кленові.

Ясна дитина.

***

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Коляд, коляд, колядниця,

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

Як не даси п’ятака,

Я вола — за рога,

А кобилу — за чуприну

Та й поведу на тічок.

А з тічка — в кабачок

Да проп’ю за п’ятачок!

***

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити.

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добрий вечір!

***

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Днесь поюще купно іграймо,

Царя рожденнаго всі восхваляймо.

Поюще, славяще "Слава во вишніх" - глаголюще.

Ніщо не може само собой стати,

Ірод же хоче царствовувати.

Над Христом новорожденним

Младенцем во яслах положеним.

Восхвалімо браття Всеблагого,

Воспіваймо мудрість промисла Його

Поюще, славяще



Слава во вишніх глаголюще.

***

Добрий вечір, господарю!

Винесь нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали -

Колядників пригощали!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

Ранее, мы писали, что солист U2 спел колядки для бездомных.

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