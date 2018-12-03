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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: значение и приметы праздника

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Узнайте, что можно и что нельзя делать в праздник.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: значение и приметы праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: значение и приметы праздника
depositphotos.com

Сегодня, 4 декабря, отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020 - один из самых важных православных праздников. 

Узнайте об истории, значении и приметах этого дня на Ivona.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - это двунадесятый непереходящий церковный праздник, который имеет фиксированную дату - 4 декабря. В 2020 году этот день приходится на пятницу. В народе считалось, что с этого дня зима окончательно вступает в свои права.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: значение и приметы праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: значение и приметы праздника
depositphotos.com

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и значение праздника

 

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Долгое время у святых Анны и Иоакима не было детей. Они молились Богу, обещая, что, когда у них появится ребенок, они посвятят его Богу на житие и служение в храме. Их молитвы были услышаны, и Всевышний даровал Иоакиму и Анне дочь, которую они назвали Марией.

Дата празднования Введения связана с древними церковными событиями, когда родители будущей Богоматери привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм, где она находилась до своего совершеннолетия и обручения с праведным Иосифом. Таким образом, Анна и Иоаким исполнили данный Богу обет.

Маленькая Мария удивила всех присутствующих в храме. Она не капризничала и не плакала, а быстро поднялась по высоким ступеням, даже не оборачиваясь назад. Именно этот эпизод запечатлен на многих иконах, посвященных празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: значение и приметы праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: значение и приметы праздника
depositphotos.com

Пребывая в Иерусалимском храме, Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась. Еду и питье с небес ей доставлял архангел Гавриил. Позже именно он принес Марии благую весть о том, что он:а родит миру Сына Божьего и назовет его Иисусом.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: народные традиции и приметы дня

 

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    В канун праздника девушки перед сном просили Богородицу ввести их туда, где им суждено жить, чтобы во сне увидеть свой будущий дом.
  • В ночь на Введенье принято было святить воду на водоемах. Девушки набирали воду в кувшины, разжигали костры, лили воду меж огня и произносили специальные заклинания, чтобы приворожить парней.
  • Считается, что в ночь накануне Введения Во Храм Пресвятой Богородицы, невзирая на любую погоду, даже в мороз, потрескивают вербовые почки.
  • В народе примечали, если на Введение установились морозы, то и Святки будут морозными, а если тепло, такой же будет и погода на праздники.

Что можно делать:

  • В этот день приводят детей в храм на первую исповедь.
  • Женщины молятся в этот день за детей, за потомство.
  • Также принято молиться за семью. Молитвы обязательно будут услышаны.

​Что нельзя делать:

  • убирать по дому, а также шить и стирать;
  • венчаться в церкви - запрет на свадьбы распространяется на весь период Рождественского поста;
  • ругаться и осуждать кого бы то ни было, также стоит постараться не злиться и не обижаться ни на кого;
  • давать в долг

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Теги: Введение во храм Пресвятой Богородицы, праздник, приметы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 18:59
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гость
Как сказал матерый зек. Есть 2 праздника ,введение и отпущенние.
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