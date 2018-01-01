Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня

Комментариев: 0
В День Параскевы Пятницы лучше отложить пряжу и не расчесывать волосы.
10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня
10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня
freepik.com

Сегодня, 10 ноября, православная церковь чтит память великомученицы Параскевы Пятницы, которая жила в III веке в городе Иконии, и потому получившей имя Параскевы Иконийской. Узнайте на Ivona о главных приметах этого дня.

Житие Параскевы Пятницы

 

Читай также: Запреты дня 10 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Параскеву Пятницу

Параскева в переводе означает “Пятница“. Такое имя девочке дали ее верующие родители, которые особо почитали пятницу - день страданий Иисуса Христа на кресте.

Параскева вела тихую христианскую жизнь, полную любви к ближним, и проповедовала христианство. Многих язычников она обратила в свою веру. В годы правления деспотичного императора Диоклетиана христиане подвергались страшным гонениям. Параскева не отказалась от веры во Христа и была за это казнена - ее обезглавили.

Икона
Икона "Параскева Пятница" в окладе
wikipedia.org

Святая Параскева Пятница: Традиции и приметы дня

 

На иконах святую Параскеву обычно изображали как высокую женщину в красном одеянии, с крестом в руках. Считалось, что святая великомученица может оградить семью от неблагополучия и сохранить счастье в доме.

10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня
10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня
freepik.com

Читай также: Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака

Параскеву издавна называли бабьей заступницей. Незамужние девушки просили Параскеву послать им хорошего жениха. Также Параскеве Пятнице молились об исцелении от тяжелых болезней.

Часто в народе образ Параскевы Пятницы сопоставляется с почитаемой языческой богиней Макошью, покровительницей женской работы, которой также был посвящен день пятницы.

Вообще в старину пятницу женщины старались не делать домашнюю работу: стирать, убирать, а особенно заниматься пряжей и расчесывать волосы, иначе Параскева накажет.

10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня
10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня
freepik.com

А еще на святую Параскеву Пятницу девушки совершали привороты и заговоры на парней.

В старину считалось, что в этот день даже на скамейках нельзя оставлять веретено, иначе Параскева накажет.

Еще одна интересная примета: если на Параскеву много смеяться, то в старости придется много плакать.

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники отмечаются в ноябре 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: праздник, приметы, традиции, День Параскевы Пятницы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь