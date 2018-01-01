В День Параскевы Пятницы лучше отложить пряжу и не расчесывать волосы.

Сегодня, 10 ноября, православная церковь чтит память великомученицы Параскевы Пятницы, которая жила в III веке в городе Иконии, и потому получившей имя Параскевы Иконийской. Узнайте на Ivona о главных приметах этого дня.

Житие Параскевы Пятницы

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Параскева в переводе означает “Пятница“. Такое имя девочке дали ее верующие родители, которые особо почитали пятницу - день страданий Иисуса Христа на кресте.

Параскева вела тихую христианскую жизнь, полную любви к ближним, и проповедовала христианство. Многих язычников она обратила в свою веру. В годы правления деспотичного императора Диоклетиана христиане подвергались страшным гонениям. Параскева не отказалась от веры во Христа и была за это казнена - ее обезглавили.

Икона "Параскева Пятница" в окладе wikipedia.org

Святая Параскева Пятница: Традиции и приметы дня

На иконах святую Параскеву обычно изображали как высокую женщину в красном одеянии, с крестом в руках. Считалось, что святая великомученица может оградить семью от неблагополучия и сохранить счастье в доме.

10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня freepik.com

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Параскеву издавна называли бабьей заступницей. Незамужние девушки просили Параскеву послать им хорошего жениха. Также Параскеве Пятнице молились об исцелении от тяжелых болезней.

Часто в народе образ Параскевы Пятницы сопоставляется с почитаемой языческой богиней Макошью, покровительницей женской работы, которой также был посвящен день пятницы.

Вообще в старину пятницу женщины старались не делать домашнюю работу: стирать, убирать, а особенно заниматься пряжей и расчесывать волосы, иначе Параскева накажет.

10 ноября - День памяти святой Параскевы Пятницы: Приметы дня freepik.com

А еще на святую Параскеву Пятницу девушки совершали привороты и заговоры на парней.

В старину считалось, что в этот день даже на скамейках нельзя оставлять веретено, иначе Параскева накажет.

Еще одна интересная примета: если на Параскеву много смеяться, то в старости придется много плакать.

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники отмечаются в ноябре 2020.

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