Международный день дружбы 2021: История и традиции праздника
Международный день дружбы: история праздника
Этот праздник мы отмечаем сравнительно недавно, с 2011 года. Именно тогда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила о необходимости введения нового праздника, который призывал бы всех людей к миру и добрососедству, доверию и взаимоуважению - Международный день дружбы.
В современном обществе мир приобретает особую значимость, поскольку во многих странах, к сожалению, участились случаи военных конфликтов, боевых действий, угрозы и насилия. Всем людям важно понимать, что мир очень хрупок. А потому необходимо всячески содействовать возрождению дружбы между народами независимо от их языка, религии, культуры и национальной принадлежности.
Значение дружбы в жизни человека
Люди по природе своей попросту не могут надолго оставаться в одиночестве. Нам необходимо чувствовать себя нужными и востребованными, ощущать и проявлять самим внимание, заботу и сочувствие. Кто, как не друзья и любимые люди, способны помочь в трудную минуту, поддержать в горе и разделить общую радость? И потому так приятно и здорово, что у нас есть возможность официально поздравить своих друзей с Международным днем дружбы.
Как провести Международный день дружбы
Так как Международный день дружбы 2021 приходится на пятницу, провести его можно весело и торжественно. Можно устроить пикник или посидеть на летних площадках в кафе, пока они еще не закрылись на очередной локдаун. И главное - обязательно скажите друзьям о своей радости и благодарности за то, что они у вас есть.
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