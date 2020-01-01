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Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника

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Настоящая дружба заслуживает особого праздника!
Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
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Сегодня, 30 июля, отмечают один из самых добрых и миролюбивых праздников - Международный день дружбы 2020. Что это за дата, чему посвящена и как празднуется, читайте на Ivona.

Международный день дружбы: история праздника

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Этот праздник мы отмечаем сравнительно недавно, с 2011 года. Именно тогда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила о необходимости введения нового праздника, который призывал бы всех людей к миру и добрососедству, доверию и взаимоуважению - Международный день дружбы.

В современном обществе мир приобретает особую значимость, поскольку во многих странах, к сожалению, участились случаи военных конфликтов, боевых действий, угрозы и насилия. Всем людям важно понимать, что мир очень хрупок. А потому необходимо всячески содействовать возрождению дружбы между народами независимо от их языка, религии, культуры и национальной принадлежности.

Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
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Значение дружбы в жизни человека

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Люди по природе своей попросту не могут надолго оставаться в одиночестве. Нам необходимо чувствовать себя нужными и востребованными, ощущать и проявлять самим внимание, заботу и сочувствие. Кто, как не друзья и любимые люди, способны помочь в трудную минуту, поддержать в горе и разделить общую радость? И потому так приятно и здорово, что у нас есть возможность официально поздравить своих друзей с Международным днем дружбы.

Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
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Как провести Международный день дружбы

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Не беда, что Международный день дружбы 2018 приходится на будний понедельник. Во-первых, обязательно обзвоните всех друзей и поздравьте их с праздником. Более того, можно встретиться лично, а не только виртуально, и провести хотя бы пару часов вместе в теплой и дружеской компании. И обязательно сказать друзьям позитивные слова признательности, поддержки и благодарности за то, что они у вас есть.

Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
Международный день дружбы 2020: История и традиции праздника
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Ранее мы рассказывали, когда в 2020 году будут Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы.

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Теги: международный день дружбы, праздники, дружба, день дружбы 2020
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Источник: ivona bigmir)net

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