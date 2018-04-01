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Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник

Комментариев: 9
С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя перед Пасхой 2020 .
Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
pinterest.com

Вербное воскресенье, которое также называют Днем входа Иисуса Христа в Иерусалим, отмечается за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье празднуют 12 апреля. Что можно делать в Вербное воскресенье, как нельзя и какие есть приметы, расскажет Ivona.

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Вербное воскресенье 2020: как отмечать 

Именно с Вербного воскресенья начинается последняя (Страстная) неделя Великого поста. В это день христиане поздравляют друг друга, посещают службы и освящают ветки вербы. В праздник принято считать, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев - от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
pinterest.com

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Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать 

  • В Вербное воскресенье нельзя работать, убирать, готовить, шить
  • Не рекомендуется посещать шумные компании и устраивать праздники
  • Нельзя употреблять алкоголь
  • Церковь не рекомендует готовить горячие блюда и употреблять продукты живого происхождения. Рыба допускается в меню
  • Нельзя ругаться в этот день и нецензурно выражаться.​

Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
pinterest.com

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Вербное воскресенье 2020: приметы

  • Считается, что верба оберегает дом от негатива. Поэтому принято в этот день быть друг друга освещенной вербой и говорить “Не я бью, верба бьет“
  • Если в Вербное воскресенье нет заморозков, то в этом году будет много фруктов
  • Если солнечная погода без ветра, то стоит ждать теплого лета.

Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
pinterest.com

В день Вербного воскресенья принято духовно очищаться, молиться и готовиться к Страстной седмице.  

Ранее мы рассказывали о погодных приметах на Пасху.

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Теги: пасха, вербное воскресенье, традиции, праздник, Пасха 2020
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.04.2019, 17:14
Оценка:  -1
гость
Украина влетела в крупные долги с новой газовой директивой ЕС
Европарламент одобрил поправки в газовую директиву.
Украинские газопроводы при этом останутся без нагрузки, а значит новые долги страны составят порядка 4 млрд долларов.

Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!!
Michael2811    06.04.2019, 18:30
Оценка:  -1
Michael2811
А сало в Украине давно нет. А то что продают всё из Польши. СУГС !
гость  (аноним)  06.04.2019, 16:44
Оценка:  -1
гость
В Раде сообщили, что киевский суд признал переименование УПЦ незаконным 

СВИНОРЫЛЫЕ, такие!!!! Территорию подарили!!! Язык придумали!!! Теперь, СВИНЬИ ХОХЛЯТСКИЕ, скачут и говно у ляхов убирают!!!!
гость  (аноним)  03.04.2019, 10:49
Оценка:  +1
гость
Хватит страдать православием головного мозга!
VikaGraum    03.04.2019, 12:05
Оценка:  0
VikaGraum
Да!
Хватит вообще страдать какой бы то ни было религией.
Нужно жить своими силами, мыслями, навыками и способностями, а не вымаливать у не пойми кого шанс на удачу. Вот тогда все у всех получится.
гость  (аноним)  01.04.2018, 12:14
Оценка:  0
гость
Козацько-християнська цивілізація на теренах Київської Русі-України під різними гаслами і прапорами... Боже, бережи грішних козаків, не дай пропасти! Слава вільній Україні і святій Русі! Фрипулья!
киянин  (аноним)  01.04.2018, 12:01
Оценка:  -1
киянин
Київський Чудотворче, Бог-Христос, помилуй нас грішних!
Michael2811    06.04.2019, 18:35
Оценка:  0
Michael2811
До тех пор,пока ты кугут будешь называть Христа Богом,до тех пор и будешь там где ты находишься! Запомни.....Раз и на всегда. Бог един.БОГ ОТЕЦ. А Христос -сын человеческий,хоть и считается Сыном Божьим! Библию открой !
TanoAmStaf    01.04.2018, 11:22
Оценка:  +1
TanoAmStaf
А в планах как раз все вышеперечисленное. Хорошо когда ты не веришь в сказки)
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