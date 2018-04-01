Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
Вербное воскресенье, которое также называют Днем входа Иисуса Христа в Иерусалим, отмечается за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье празднуют 12 апреля. Что можно делать в Вербное воскресенье, как нельзя и какие есть приметы, расскажет Ivona.
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Вербное воскресенье 2020: как отмечать
Именно с Вербного воскресенья начинается последняя (Страстная) неделя Великого поста. В это день христиане поздравляют друг друга, посещают службы и освящают ветки вербы. В праздник принято считать, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев - от болезней, бедности и невзгод.
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Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать
- В Вербное воскресенье нельзя работать, убирать, готовить, шить
- Не рекомендуется посещать шумные компании и устраивать праздники
- Нельзя употреблять алкоголь
- Церковь не рекомендует готовить горячие блюда и употреблять продукты живого происхождения. Рыба допускается в меню
- Нельзя ругаться в этот день и нецензурно выражаться.
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Вербное воскресенье 2020: приметы
- Считается, что верба оберегает дом от негатива. Поэтому принято в этот день быть друг друга освещенной вербой и говорить “Не я бью, верба бьет“
- Если в Вербное воскресенье нет заморозков, то в этом году будет много фруктов
- Если солнечная погода без ветра, то стоит ждать теплого лета.
В день Вербного воскресенья принято духовно очищаться, молиться и готовиться к Страстной седмице.
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Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!!
СВИНОРЫЛЫЕ, такие!!!! Территорию подарили!!! Язык придумали!!! Теперь, СВИНЬИ ХОХЛЯТСКИЕ, скачут и говно у ляхов убирают!!!!
Хватит вообще страдать какой бы то ни было религией.
Нужно жить своими силами, мыслями, навыками и способностями, а не вымаливать у не пойми кого шанс на удачу. Вот тогда все у всех получится.