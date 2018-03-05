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Как отмечают 8 Марта в разных странах мира

Комментариев: 3
Необычные традиции со всего мира!
Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
pinterest.com

Все женщины Украины с нетерпением ждут 8 Марта, ведь это особенный день, который знаменует начало весны и ассоциируется с подарками, цветами и праздничным настроением. Все мы порой хотим почувствовать себя принцессами, и 8 Марта - отличный повод! К тому же Международный женский день - выходной в Украине, за что его любят вдвойне! Как отмечают 8 марта в разных странах мира, расскажет Ivona.

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Считается, что идею празднования Международного женского дня выдвинула лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин, а случилось это на Международной конференции работающих женщин. Она же предложила отмечать этот день в каждой стране 8 марта.

Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
pinterest.com

В Украине 8 Марта принято дарить цветы и другие подарки, устраивать сюрпризы своим женщинам. А какие традиции сложились на Международный женский день в других странах мира?

  • Германия

Несмотря на то, что истоки 8 Марта ведут именно в Германию, немцы Международный женский день не отмечают. Если в этой стране кто-то и празднует 8 Марта - так это эмигранты.

8 Марта в Италии не является выходным днем и не имеет статуса государственного праздника. Но в этот день итальянки собираются компаниями и весело проводят время.

  • Литва

По аналогии с Италией, в Литве 8 Марта не является государственным праздником. Более того, сами женщины его редко отмечают. Празднуют 8 Марта в Литве в основном приезжие сюда из других стран, таких как Украина, Россия и т.д.

Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
pinterest.com

  • Китай

В Китае 8 Марта мало отличается от 7-го. В этот день даже не принято дарить женщинам букет цветов. Так что, дорогие женщины, куда-куда, а в Китай уж точно переезжать не стоит :)

Весело и с пиром отмечают 8 Марта кубинцы! Женский день для кубинских мужчин - еще один повод выразить свою благодарность и восхищение самым важным женщинам - маме, супруге, дочери и т.д.

  • Болгария

В праздновании 8 Марта мнения болгар разделились. Одни и вовсе забыли об этом празднике, другие громко отмечают Международный женский день и поздравляют любимых дам.

Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
pinterest.com

  • Вьетнам

Во Вьетнаме к празднованию 8 Марта относятся очень серьезно. Дело в том, что 2 тысячи лет назад вьетнамцы отмечали День памяти сестер Чинг, которые некогда защищали свою Родину. Сейчас этот праздник припадает именно на Международный женский день - 8 Марта.

Несмотря, на отсутствие выходного дня, 8 Марта поляки радостно поздравляют женщин с праздником. Традиционно Международный женский день поляки отмечают вечером в кругу семьи.

  • Франция

Казалось бы, во Франции праздничное и романтическое настроение витает в воздухе, но 8 Марта в этой стране не отмечают. Вместо этого женщин принято поздравлять в День матери и День святого Валентина.

Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
Как отмечают 8 Марта в разных странах мира
pinterest.com

Ранее мы рассказывали о различных версиях происхождения праздника 8 марта.

 

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Теги: праздник, 8 Марта, Международный женский день, традиции праздника
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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ziguru    08.03.2018, 22:58
Оценка:  0
ziguru
Бабы порвут, они же процентов на 80 остались с животными инстинктами.
гость  (аноним)  08.03.2018, 21:34
Оценка:  -1
гость
Росиянский праздник
Психіатр  (аноним)  05.03.2018, 15:31
Оценка:  0
Психіатр
Вятрович готує почву для "поздоровлення" українок? Взагалі-то навесні у психічно-хворих спостерігається сезонне загострення проблем з психікою...
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