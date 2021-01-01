Великий пост: что мы о нем знаем?

Пост закончится Светлым Пасхальным Воскресением - 1 мая 2021 года. А начнется он уже в понедельник - 15 марта.

Большой пост - главный в христианской культуре, служит напоминанием человечеству о 40 днях проведенных Иисусом Христом в пустыне. Дьявол всячески искушал Христа и только молитва, чистая вера и голодный пост помогли побороть искушения.

История поста

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О посте стало известно из Библии, а именно евангельских рассказов Нового Завета. После крещения Иисус Христос удалился в пустыню, где в одиночестве и молитве провел 40 дней. Таким образом он готовился исполнить свою миссию на Земле. В течение всего времени Иисус ничего не вкушал. Дьявол же искушал Христа: голодом, гордыней и верой.

Традиция поститься насчитывает не один десяток веков, о чем свидетельствуют документальные факты. Священнослужители издавна и не единожды спорили о том, когда же праздновать Пасху и сколько времени должен продолжаться пост.

Но уже к V веку устоялось традиция сорокадневного воздержания. Святые отцы уверены, что нужно бороться не только с голодом и чревоугодием, а злословием, тщеславием, похотью, гордыней.

В чем суть поста

По словам священнослужителей, во время Великого поста необходимо попытаться усовершенствовать собственную духовность, а не использовать 40 дней в качестве возможности скинуть лишний вес.

Святые отцы уверены, что нужно бороться не только с голодом и чревоугодием, а злословием, тщеславием, похотью, гордыней.

На протяжении семи недель стоит воздержаться от шумных празднований, ограничить просмотр развлекательных передач, послушать религиозную музыку во время церковного богослужения. Известно, что во время Великого поста вводится /ряд ограничений, например, не венчают. Запрет не распространяется на такое таинство, как крещение.

Соблюдать пост надо начиная с 5 лет. Ребенок по возможности должен ограничиться в употреблении продуктов животного происхождения. Кроме того, малыша учат молитвам, тщательно подготовить к исповеди и причастию. Беременные женщины соблюдают пост в зависимости от рекомендаций врача, а роженицам поститься запрещают даже церковные каноны. Можно не придерживаться постного меню больным людям, студентам, военным и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Календарь Большого поста - 2018

Длительность Пасхального поста - 7 недель.

Первая неделя - с 15 до 21 марта считается временем для усердных молитв. Неделя называется “Федоровой”, поскольку в субботу церковью совершается особое празднование памяти великомученика Феодора Тирона. В церквях читают молитвы “за упокой”, а также «многая лета» — здравствующим.

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Первый день называется “Чистый понедельник“ и его, как и следующие 3 дня проводят в полном посте. Он начинается еще в воскресенье, когда после вечерней службы люди просят друг у друга прощения, чтобы начать пост с чистой совестью. Во время поста нельзя есть животные продукты unsplash.com

На этой неделе советуют поститься верующим, которые не планируют ограничиваться в питании все семь недель. Это делается для того, чтобы в субботу или воскресенье исповедаться и причаститься.

Вторая седмица - с 22 марта по 28 марта - это неделя воспоминаний о богослове Григории Паламе. Суббота второй седмицы - день особого поминовения усопших.

богослове Григории Паламе. Суббота второй седмицы - день особого поминовения усопших. Третья неделя - с 29 марта по 4 апреля - Крестопоклонная. В этот период из алтаря должны вынести крест для поклонения верующих. Православные верят, что только через Крест возможно спасение души в борьбе со страстями и грехами. Убирают Крест в пятницу четвертой недели.

Четвертая седмица - с 05 апреля до 11 апреля - Похвальная. В эту неделю предаются воспоминаниям о преподобном Иоанне Лествичнике.

Иоанне Лествичнике. Пятая неделя - с 12 по 18 апреля. Знаменательна тем, что в четверг на утренней службе полностью прочитывают Великий покаянный канон святителя Андрея Критского, а также житие преподобной Марии Египетской. Последняя была великой грешницей, но после обращения к Богу считается примером восхождения на высоту духовного совершенства.

Шестая седмица - с 19 апреля до 25 апреля - почитается в христианстве, ведь завершается Лазаревой субботой и большим двунадесятым праздником - Вербным воскресением.

Последняя неделя - Страстная, с 26 апреля по 1 мая включительно. Каждый день недели так и называется - “страстным”.

Питание во время Великого поста

Начиная со второй недели Великого поста, питание каждую седмицу должно проходить по принципу:

понедельник, среда, пятница - сухоядение, а именно употребление сырых блюд без растительного масла;

вторник четверг - разрешается есть горячую постную еду, но также не приправленную маслом.

суббота, воскресенье - можно добавлять в еду растительное масло. На седьмой день разрешаю выпить немного вина.

В Вербное воскресенье, 25 апреля 2021 года - “рыбный” день, то есть можно скушать рыбу или морепродукты.

Во время Страстной недели питаются также, как и во время предыдущих седмиц, только пятница должна быть голодной.

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Питаются во время Пасхального поста разнообразно, но просто. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты, а также злаки. Блюда должны быть приготовлены на пару или гриле, жарить - лучше минимально.

Запрещается вкушать продукты животного происхождения: мясо-молочные, яйца, а также блюда, в составе которых эти продукты присутствуют.

Несмотря на ограничения без белка организм не останется, ведь его сполна может компенсировать растительный в виде бобовых культур.

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