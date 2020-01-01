Узнайте, на какие приметы важно обратить внимание.

День зимнего солнцестояния в 2020 году приходится на 21 декабря. В древности считалось, что день зимнего солнцестояния (winter solstice) идеально подходит для кардинального изменения судьбы, исполнения самых заветных желаний. Наши предки были уверены, что именно в этот день на человека обращают внимание высшие силы. День зимнего солнцестояния в 2020 году будет 8-м лунным днем в лунном календаре.



День зимнего солнцестояния в 2020 году: праздник, традиции, приметы freepik.com

День зимнего солнцестояния: история праздника

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Зимнее солнцестояние - одна из четырех основных солнечных точек в астрологическом году. Равно как и дни летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия, этот период считается важным днем в астрологии. Расположение Земли будет максимально приближенным к Солнцу, которое также расположится в южной точке эклиптики.

Наши предки столетиями занимались изучением природных циклов, они быстро поняли, что изменить их невозможно. Поэтому из года в год учились жить в соответствии с природным круговоротом, ведь только так можно достигнуть гармонии.

Известно, что каждый народ составлял свой календарь и отмечали в нем важные события. В эти дни совершались важные ритуалы и обряды, поскольку преграды между миром людей и духов стирались, а значит становилось возможным общаться с потусторонним миром.

Древние славяне считали 21 декабря днем рождением Солнца, а значит и началом нового года. Предки заметили, что именно тогда самая длинная ночь и верили в легенду об апофеозе борьбы света над тьмою. Уже следующий день после “рождения Солнца” был для славян своеобразной точкой пробуждения природы.



День зимнего солнцестояния в 2020 году: праздник, традиции, приметы freepik.com

День зимнего солнцестояния: традиции

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Традиционно праздник отмечался ночью, до восхода Солнца.

У разных народов традиции празднования несколько отличались, впрочем, как и названия самого праздника. Так, у германских народов в языческой Европе он назывался Йоллем, у славянских - Коляда.

У кельтов праздник был поводом для красивого убранства жилища еловыми ветками. Их вешали в каждом углу дома, особенно: над основным входом, возле межкомнатных перегородок, в окнах. Ветки ели всегда были у камина. В центре дома ставилось нечто круглое, что символизировало солнце. Обязательная традиция дня - разжигание ритуального костра из дубовых поленьев, который как бы помогал рождению нового солнца.

У славян Коляда и был богом Солнца. Поэтому и праздновали с большим размахом. Люди как могли прославляли верховное божество, много пели и танцевали. Особенной традицией было дарение подарков близким людям. Нельзя скупиться, ведь тогда новый год не одарит щедростью, а для скупердяев будущее будет мрачным.

В старой литературе можно найти информацию о языческих обычаях тех времен. Характерная особенность - жертвоприношение. Например, в качестве дара хозяевам леса, люди развешивали на деревьях хлеб или лили на них сладкие напитки. Предки верили, что подобные действия помогут получить хороший урожай.

В Христианстве праздник зимнего солнцестояния приурочен к Рождеству.



День зимнего солнцестояния в 2020 году: праздник, традиции, приметы freepik.com

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Что предпринять сегодня:

Медитировать. Медитация помогает очиститься от негатива и построить планы на будущий год. Список лучше подготовить заранее и представить себе исполнение желаний.

Медитация помогает очиститься от негатива и построить планы на будущий год. Список лучше подготовить заранее и представить себе исполнение желаний. Загадывать желания. Практически то же, что и медитация, только желания можно загадывать спонтанно.

Практически то же, что и медитация, только желания можно загадывать спонтанно. Гадать.

Делать генеральную уборку. Для того чтобы впустить что-то хорошее в свою жизнь, надо сначала избавиться от ненужного, мешающего. Обязательно нужно выкинуть старые вещи.

Для того чтобы впустить что-то хорошее в свою жизнь, надо сначала избавиться от ненужного, мешающего. Обязательно нужно выкинуть старые вещи. Отпустить прошлое. Для этого на закате выйти на улицу или широко раскрыть окно. Взять ручку и листок бумаги и, пока солнце уходит за горизонт, записать все негативное, что происходило в году. Бумагу с записями надо сжечь и оставить догорать перед солнцем, что садится.

Для этого на закате выйти на улицу или широко раскрыть окно. Взять ручку и листок бумаги и, пока солнце уходит за горизонт, записать все негативное, что происходило в году. Бумагу с записями надо сжечь и оставить догорать перед солнцем, что садится. Провести праздничный ужин в кругу семьи.

Сходить в церковь и поставить свечи за упокой умерших родственников, заказать поминальный молебен.

​День зимнего солнцестояния: приметы

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Наши предки внимательно наблюдали за природой, поскольку от ее прихотей зависело будущее народа.

Хороший урожай зерновых сулил иней, лежащий в этот день на земле и растительности;

Погода 21 декабря будет такой же, что и через 10 дней, а именно 31 декабря в традиционный Новый год;

О богатом урожае ягод говорит начавшая цвести к Рождеству срезанная вишневая ветвь;

Мокрую весну сулит в этот день дождливая погода.

Если 21 декабря солнечный, лучистый день, то Новый год будут встречать с морозом. Если же день мрачный, то на праздник ожидается оттепель.

День зимнего солнцестояния без ветра - богатый урожай фруктов в будущем году.

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