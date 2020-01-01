День зимнего солнцестояния в 2020 году: праздник, традиции, приметы
День зимнего солнцестояния в 2020 году приходится на 21 декабря. В древности считалось, что день зимнего солнцестояния (winter solstice) идеально подходит для кардинального изменения судьбы, исполнения самых заветных желаний. Наши предки были уверены, что именно в этот день на человека обращают внимание высшие силы. День зимнего солнцестояния в 2020 году будет 8-м лунным днем в лунном календаре.
День зимнего солнцестояния: история праздника
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Зимнее солнцестояние - одна из четырех основных солнечных точек в астрологическом году. Равно как и дни летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия, этот период считается важным днем в астрологии. Расположение Земли будет максимально приближенным к Солнцу, которое также расположится в южной точке эклиптики.
Наши предки столетиями занимались изучением природных циклов, они быстро поняли, что изменить их невозможно. Поэтому из года в год учились жить в соответствии с природным круговоротом, ведь только так можно достигнуть гармонии.
Известно, что каждый народ составлял свой календарь и отмечали в нем важные события. В эти дни совершались важные ритуалы и обряды, поскольку преграды между миром людей и духов стирались, а значит становилось возможным общаться с потусторонним миром.
Древние славяне считали 21 декабря днем рождением Солнца, а значит и началом нового года. Предки заметили, что именно тогда самая длинная ночь и верили в легенду об апофеозе борьбы света над тьмою. Уже следующий день после “рождения Солнца” был для славян своеобразной точкой пробуждения природы.
День зимнего солнцестояния: традиции
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Традиционно праздник отмечался ночью, до восхода Солнца.
У разных народов традиции празднования несколько отличались, впрочем, как и названия самого праздника. Так, у германских народов в языческой Европе он назывался Йоллем, у славянских - Коляда.
У кельтов праздник был поводом для красивого убранства жилища еловыми ветками. Их вешали в каждом углу дома, особенно: над основным входом, возле межкомнатных перегородок, в окнах. Ветки ели всегда были у камина. В центре дома ставилось нечто круглое, что символизировало солнце. Обязательная традиция дня - разжигание ритуального костра из дубовых поленьев, который как бы помогал рождению нового солнца.
У славян Коляда и был богом Солнца. Поэтому и праздновали с большим размахом. Люди как могли прославляли верховное божество, много пели и танцевали. Особенной традицией было дарение подарков близким людям. Нельзя скупиться, ведь тогда новый год не одарит щедростью, а для скупердяев будущее будет мрачным.
В старой литературе можно найти информацию о языческих обычаях тех времен. Характерная особенность - жертвоприношение. Например, в качестве дара хозяевам леса, люди развешивали на деревьях хлеб или лили на них сладкие напитки. Предки верили, что подобные действия помогут получить хороший урожай.
В Христианстве праздник зимнего солнцестояния приурочен к Рождеству.
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Что предпринять сегодня:
- Медитировать. Медитация помогает очиститься от негатива и построить планы на будущий год. Список лучше подготовить заранее и представить себе исполнение желаний.
- Загадывать желания. Практически то же, что и медитация, только желания можно загадывать спонтанно.
- Гадать.
- Делать генеральную уборку. Для того чтобы впустить что-то хорошее в свою жизнь, надо сначала избавиться от ненужного, мешающего. Обязательно нужно выкинуть старые вещи.
- Отпустить прошлое. Для этого на закате выйти на улицу или широко раскрыть окно. Взять ручку и листок бумаги и, пока солнце уходит за горизонт, записать все негативное, что происходило в году. Бумагу с записями надо сжечь и оставить догорать перед солнцем, что садится.
- Провести праздничный ужин в кругу семьи.
- Сходить в церковь и поставить свечи за упокой умерших родственников, заказать поминальный молебен.
День зимнего солнцестояния: приметы
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Наши предки внимательно наблюдали за природой, поскольку от ее прихотей зависело будущее народа.
- Хороший урожай зерновых сулил иней, лежащий в этот день на земле и растительности;
- Погода 21 декабря будет такой же, что и через 10 дней, а именно 31 декабря в традиционный Новый год;
- О богатом урожае ягод говорит начавшая цвести к Рождеству срезанная вишневая ветвь;
- Мокрую весну сулит в этот день дождливая погода.
- Если 21 декабря солнечный, лучистый день, то Новый год будут встречать с морозом. Если же день мрачный, то на праздник ожидается оттепель.
- День зимнего солнцестояния без ветра - богатый урожай фруктов в будущем году.
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