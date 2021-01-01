День знаний отмечается ежегодно с 1984 года.

1 сентября 2020 года в Украине отмечают День знаний - праздник начала учебного года. Ivona делится интересными фактами об этом особенном дне, объединяющем всех учащихся, их родителей и преподавателей.

1 сентября в Украине: История

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1 сентября - начало нового учебного года в Украине, Армении, Белоруссии и некоторых других постсоветских странах. Советский педагог Федор Брюховетский был одним из тех, кто предложил идею празднования первого и последнего звонка, а также придумал название для торжества - День знаний.

1 сентября: История и интересные факты pinterest.com

В этот день в украинских школах проводят торжественные мероприятия и линейки, на которых часто присутствуют представители государственной власти. Традиционно школьники дарят учителям цветы или конфеты.

День знаний - молодой праздник: его отмечают каждое 1 сентября с 1984 года.

Во времена Киевской Руси не было точной даты начала учебного года. Все лето дети работали наравне с родителями на полях и помогали им, после чего осенью шли в школу.

1 сентября: История и интересные факты pinterest.com

День знаний в мире: Интересные факты

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В Японии праздник, аналогичный нашему Дню знаний, отмечают весной: дети идут в школу в апреле, а заканчивают ее в марте следующего года.

1 сентября: История и интересные факты pinterest.com

В Румынии учебный год начинается в средине сентября и заканчивается в июне.

Учебный год в Италии начинается ровно через месяц после украинского Дня знаний - 1 октября. А в Америке - в первый вторник сентября.

Интересно, что в первый день нового учебного года в Германии дети приходят в школу с большими пакетами конусообразной формы, которые они делают самостоятельно незадолго до праздника. Туда родители кладут не только те вещи, которые могут понадобиться ребенку на уроках, но и различные сладости. Этой традиции уже около 100 лет.

1 сентября: История и интересные факты pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как поздравить учителей с 1 сентября.

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