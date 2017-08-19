Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Преображение Господне: Что можно и нельзя делать в праздник?

Комментариев: 7
Узнайте традиции празднования Преображения Господня и Яблочного Спаса.
Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
pinterest.com

19 августа Православная церковь празднует Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которое в народе называют Яблочным Спасом. Узнайте на Ivona, как встречают праздник Преображения Господня, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Преображение Господне: История праздника

 

Читай также: Преображение Господне 2020: Поздравления в стихах

Евангелие гласит, что в этот день три ученика Иисуса Христа - Петр, Иаков и Иоанн - во время молитвы на горе Фавор увидели, как Господь преобразился. 

Время этого знаменательного события припало на период, когда в Израиле и Греции созревал виноград. В знак благодарности Богу христиане носили эти плоды в храмы, а на Руси их заменили яблоками. Отсюда пошло второе название праздника - Яблочный Спас.

Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
pinterest.com

Традиции на Яблочный Спас и Преображение Господне

 

Читай также: Успенский пост 2020: Что можно есть?

В день Преображения Господнего христиане идут в церковь, святят яблоки и готовят из них различные блюда. Самые популярные - это выпечка с яблоками, варенье и компот. В этот день также существует традиция потчевать нищих. Праздник символизирует конец лета и приход осени, когда собирают первый новый урожай. Вечером в деревнях люди выходят в поле и провожают солнце.

Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
pinterest.com

В то же время существуют и вещи, которые нельзя делать в праздник, например:

  1. Не стоит желать никому зла, поскольку все вернется к тебе вдвойне.
  2. Женщине нельзя есть яблоки до начала Спаса. Считается, что она принимает на себя грех Евы.
  3. Нельзя делать работу по дому.
  4. Не стоит сгонять с себя насекомых, поскольку они сулят осуществление желаний.
  5. Ругаться в этот день запрещено.

Читай также: Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?

Яблочный Спас припадает на дни Успенского поста, который был установлен много веков назад и почитает память Успения Святой Богородицы. Длится он две недели. В понедельник, среду и пятницу едят только сырые овощи и фрукты, хлеб, а во вторник и четверг употреблять можно блюда, приготовленные без масла. Их, как и вино, разрешается есть только в выходные дни.

Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что можно приготовить на Яблочный Спас.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Яблочный Спас, Преображение Господне, праздник, яблочный спас 2020, приметы, традиции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.08.2017, 08:52
Оценка:  -1
гость
А что там у евреев о катехизисе написано?
гость  (аноним)  19.08.2017, 19:28
Оценка:  0
гость
dlinosheee 19.08.2017, 16:51
Например, в сборнике еврейских сказок написано, что людей иной веры следует убивать, а свою дочь можно продать в рабство. Кстати, все, кто работает в субботу, также "должны быть преданы смерти".
Гость  (аноним)  19.08.2017, 14:54
Оценка:  +7
Гость
С Праздником!
Мира и добра всем!!!
гость  (аноним)  19.08.2017, 13:44
Оценка:  +2
гость
Всё, что вы не должны делать - написано в Уголовном кодексе.
Всё, что должны - в Налоговом кодексе.
Всё остальное лично на ваше усмотрение. Не страдайте ПГМ.
ЛЮДАР    12.12.2017, 17:26
Оценка:  +1
ЛЮДАР
Датышо    19.08.2017, 14:09
Оценка:  -2
Датышо
Ахахаха) пойди это прокукарекай "честным" жл#бам коррупционерам про уголовный и налоговый кодекс, а также и другие нормативные акты включая конституцию....типа все наворованое на тот свет заберешь???

недоразвитые приматы...
dlinosheee    19.08.2017, 16:51
Оценка:  0
dlinosheee
Все что должны делать - написано в Библии. Все что не должны делать - тоже в Библии.
И уголовный, гражданский и налоговый кодексы - подтверждают ее.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь