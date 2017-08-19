Преображение Господне: Что можно и нельзя делать в праздник?

Узнайте традиции празднования Преображения Господня и Яблочного Спаса.

Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник pinterest.com

19 августа Православная церковь празднует Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которое в народе называют Яблочным Спасом. Узнайте на Ivona, как встречают праздник Преображения Господня, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Преображение Господне: История праздника

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Евангелие гласит, что в этот день три ученика Иисуса Христа - Петр, Иаков и Иоанн - во время молитвы на горе Фавор увидели, как Господь преобразился.

Время этого знаменательного события припало на период, когда в Израиле и Греции созревал виноград. В знак благодарности Богу христиане носили эти плоды в храмы, а на Руси их заменили яблоками. Отсюда пошло второе название праздника - Яблочный Спас.

Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник pinterest.com

Традиции на Яблочный Спас и Преображение Господне

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В день Преображения Господнего христиане идут в церковь, святят яблоки и готовят из них различные блюда. Самые популярные - это выпечка с яблоками, варенье и компот. В этот день также существует традиция потчевать нищих. Праздник символизирует конец лета и приход осени, когда собирают первый новый урожай. Вечером в деревнях люди выходят в поле и провожают солнце.

Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник pinterest.com

В то же время существуют и вещи, которые нельзя делать в праздник, например:

Не стоит желать никому зла, поскольку все вернется к тебе вдвойне. Женщине нельзя есть яблоки до начала Спаса. Считается, что она принимает на себя грех Евы. Нельзя делать работу по дому. Не стоит сгонять с себя насекомых, поскольку они сулят осуществление желаний. Ругаться в этот день запрещено.

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Яблочный Спас припадает на дни Успенского поста, который был установлен много веков назад и почитает память Успения Святой Богородицы. Длится он две недели. В понедельник, среду и пятницу едят только сырые овощи и фрукты, хлеб, а во вторник и четверг употреблять можно блюда, приготовленные без масла. Их, как и вино, разрешается есть только в выходные дни.

Преображение (Яблочный Спас) - что можно, что нельзя делать в праздник pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что можно приготовить на Яблочный Спас.

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