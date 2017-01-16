День ангела Татьяны отмечают ежегодно по православному календарю 25 января.

День Татьяны: когда праздник pinterest

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Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января или 12 января по старому стилю.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник студенчества.

Славянские традиции на День Татьяны:

В день Татьяны Крещенской ставят свечи за успехи в учебе. Мученице Татьяне молятся в трудном учении и просвещении; святителю Савве молятся при разных недугах; иконе Божией Матери Млекопитательница молятся о помощи при родах, о кормлении молоком, при недостатке материнского молока, а также о здоровье младенцев. Считалось, что списки с иконы Акафистная защищают дом от пожара.

По морозу судили о погоде весной и летом. В этот день женщины свивали клубки пряжи как можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты уродились тугими и крупными.

Селяне считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой:

Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет“.

Поговорки и приметы на День Татьяны:

Раннее солнце — ранние птицы.

На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.

Татьяна и каравай печет, и половики на реке бьет, и хоровод ведет.

Наша Татьяна и с воды пьяна.

Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай; тепло и метель — к неурожаю.

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