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День Татьяны: когда праздник

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День ангела Татьяны отмечают ежегодно по православному календарю 25 января.

День Татьяны: когда праздник
День Татьяны: когда праздник
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Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января или 12 января по старому стилю.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник студенчества. 

Славянские традиции на День Татьяны:

В день Татьяны Крещенской ставят свечи за успехи в учебе. Мученице Татьяне молятся в трудном учении и просвещении; святителю Савве молятся при разных недугах; иконе Божией Матери Млекопитательница молятся о помощи при родах, о кормлении молоком, при недостатке материнского молока, а также о здоровье младенцев. Считалось, что списки с иконы Акафистная защищают дом от пожара.

По морозу судили о погоде весной и летом. В этот день женщины свивали клубки пряжи как можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты уродились тугими и крупными.

Селяне считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой:

Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет“.

Поговорки и приметы на День Татьяны:

  • Раннее солнце — ранние птицы.
  • На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.
  • Татьяна и каравай печет, и половики на реке бьет, и хоровод ведет.
  • Наша Татьяна и с воды пьяна.
  • Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай; тепло и метель — к неурожаю.

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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.01.2017, 14:03
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Це не традиційне для нас ім’я і свято надумане. З якого фіга щороку робити йому рекламу??
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