День Конституции 2021 в Украине: история праздника и интересные факты
Сегодня, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. Этот праздник – один из важнейших государственных и официальный выходной в стране. Ivona решила рассказать подробнее о празднике и об Основном законе Украины.
День Конституции в Украине: история праздника
28 июня 1996 года Верховная рада Украины приняла Конституцию Украины – первую Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.
Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Принятие конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. С тех пор 28 июня отмечается День Конституции.
Интересные факты о Конституции Украины
- Подготовка Основного закона Украины затянулась на целых шесть лет с 1990 по 1996 годы. Это связывают с затяжным социально-экономическим кризисом.
- В течение 1990-1996 годов было предложено 15 проектов Конституции. В частности, коммунисты предлагали сохранить название УССР и восстановить советскую форму правления, а согласно проекту Конституции Конгресса украинских националистов Крым мог потерять статус автономии.
- Активный период работы над конституцией длился три месяца, в апреле проект Конституции внесли в повестку дня заседаний, а после двух месяцев доработки приняли в первом чтении. Во время доработки в закон внесли 6 тысяч правок.
- Заседание, на котором рассматривали проект Конституции, длилось целые сутки. Народные депутаты голосовали за каждую статью закона отдельно. В результате бурных дискуссий депутатам удалось согласовать все положения документа и 28 июня 1996 года в 9.20 утра состоялось голосование за Конституцию в целом.
- Конституцию Украины могли и не принять 28 июня, потому что Президент Украины издал указ о проведении Всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии новой Конституции. Однако после принятия Основного Закона указ был отменен.
- Международное сообщество назвало Конституцию одной из самых демократических в мире.
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