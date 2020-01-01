Какие существуют запреты в день явления ангела Деве Марии?

Благовещение 2020: что нельзя делать в праздник pinterest.com

Благовещение Пресвятой Богородицы - большой христианский праздник, который отмечают православные 7 апреля. Что нельзя делать в этот день, расскажет Ivona.

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В давние времена празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о будущем рождении младенца Христа. Этот праздник относится к непереходящим и всегда отмечается в один и тот же апрельский день.

Благовещение 2020: что нельзя делать в праздник pinterest.com

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Главные приметы на Благовещение связаны с запретом что-либо делать в этот день. Есть пословица, что в Благовещение “птица гнезда не вьет, девица косы не плетет“, то есть всякая работа считается грехом.

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Есть ряд правил, что нельзя делать в Благовещение:

В Благовещение нельзя ничего отдавать из дома, особенно занимать кому-нибудь деньги. Считается, что так можно отдать свое здоровье и благополучие.

В Благовещение нельзя стричься, красить и даже причесывать волосы. Люди думали, что этим можно “запутать“ свою судьбу. По этой же причине запрещалось шить и вязать.

На какой день недели выпадает 7 апреля, в тот день на протяжении всего года нельзя начинать новых дел.

В Благовещение не надевают новую одежду - порвется и испачкается так, что не отстираешь. Когда-то девушки, которые хотели в этот день похвастаться обновками, носили их тайком несколько дней на себе, чтобы никто не видел.

В Благовещение нельзя жечь свечи, лучины и лампы для освещения дома, чтобы не пропустить свет Ангела.

На Благовещение не надо сеять семена или высаживать саженцы, иначе не будет урожая.

Благовещение 2020: что нельзя делать в праздник pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечаются в апреле 2020 года.

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