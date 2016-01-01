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Поздравления с Днем святого Валентина любимому

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Самые нежные слова для самого дорогого в мире мужчины!
Поздравления с Днем святого Валентина любимому
Поздравления с Днем святого Валентина любимому
pinterest.com

14 февраля в воздухе витает особенная атмосфера. Не забудьте уделить внимание любимому, скажите ему пару нежных слов, подарите подарок и получите от этого праздника вдвое больше удовольствия! Как поздравить своего мужчину с Днем Святого Валентина подскажет Ivona.

Поздравления с Днем святого Валентина любимому:

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Я так мечтаю по утрам
Открыв глаза, тебя увидеть,
Пить вместе чай по вечерам,
И даже словом не обидеть.

Любимый, будь со мной всегда,
И улыбайся мне, мой милый.
Поверь, что в жизни никогда
Не захочу тебя покинуть!

Поздравления с Днем святого Валентина любимому
Поздравления с Днем святого Валентина любимому
pinterest.com

***

С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя,
Мой единственный мужчина!
И желаю жить, любя!

Ты таким же быть старайся - 
Добрым, чутким и родным!
И всегда ты оставайся
Смелым, сильным и крутым!

***

Сердечко мое, смысл жизни моей,
Тебя поздравляю с лучшим из дней!
Любовь пусть моя бережёт, как святыню,
Самого лучшего в мире мужчину!

Поздравления с Днем святого Валентина любимому
Поздравления с Днем святого Валентина любимому
pinterest.com

***

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В любви не может быть иначе,
Чем друг за друга быть горой!
Любые сложные задачи
Нам по плечу вдвоем с тобой.

Любимый, я с тобой мечтаю
Остаток жизни провести.
Ты самый-самый! Точно знаю,
Сумела я любовь найти!

***

Пусть же день Валентина святого
Будет праздником нашего дома.
Чтобы вечно любовь в нем цвела
И теплом наполняла сердца.
Поздравляю тебя, мой любимый,
С Днем святого Валентина!

Поздравления с Днем святого Валентина любимому
Поздравления с Днем святого Валентина любимому
pinterest.com

***

Слышишь сердца частый стук?
Сердце лгать не может.
Стало скучным все вокруг,
Нет тебя дороже.

Жизнь, работа и друзья
Стали вдруг немилы.
Просто я люблю тебя.
С праздником, любимый!

***

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Как мне с тобою повезло!
Я так довольна, всем назло!
Мужчина истинный такой
Лишь у меня есть у одной!

С днем Валентина, дорогой!
Давай устроим пир горой.
Пускай сбываются мечты,
И будут только я ты…

Поздравления с Днем святого Валентина любимому
Поздравления с Днем святого Валентина любимому
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что подарить мужчине на День святого Валентина.

 

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Источник: ivona.bigmir.net

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