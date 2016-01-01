Самые нежные слова для самого дорогого в мире мужчины!

14 февраля в воздухе витает особенная атмосфера. Не забудьте уделить внимание любимому, скажите ему пару нежных слов, подарите подарок и получите от этого праздника вдвое больше удовольствия! Как поздравить своего мужчину с Днем Святого Валентина подскажет Ivona.

Поздравления с Днем святого Валентина любимому:

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Я так мечтаю по утрам

Открыв глаза, тебя увидеть,

Пить вместе чай по вечерам,

И даже словом не обидеть.



Любимый, будь со мной всегда,

И улыбайся мне, мой милый.

Поверь, что в жизни никогда

Не захочу тебя покинуть!

Поздравления с Днем святого Валентина любимому pinterest.com

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя,

Мой единственный мужчина!

И желаю жить, любя!



Ты таким же быть старайся -

Добрым, чутким и родным!

И всегда ты оставайся

Смелым, сильным и крутым!

***

Сердечко мое, смысл жизни моей,

Тебя поздравляю с лучшим из дней!

Любовь пусть моя бережёт, как святыню,

Самого лучшего в мире мужчину!

Поздравления с Днем святого Валентина любимому pinterest.com

***

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В любви не может быть иначе,

Чем друг за друга быть горой!

Любые сложные задачи

Нам по плечу вдвоем с тобой.



Любимый, я с тобой мечтаю

Остаток жизни провести.

Ты самый-самый! Точно знаю,

Сумела я любовь найти!

***

Пусть же день Валентина святого

Будет праздником нашего дома.

Чтобы вечно любовь в нем цвела

И теплом наполняла сердца.

Поздравляю тебя, мой любимый,

С Днем святого Валентина!

Поздравления с Днем святого Валентина любимому pinterest.com

***

Слышишь сердца частый стук?

Сердце лгать не может.

Стало скучным все вокруг,

Нет тебя дороже.

Жизнь, работа и друзья

Стали вдруг немилы.

Просто я люблю тебя.

С праздником, любимый!

***

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Как мне с тобою повезло!

Я так довольна, всем назло!

Мужчина истинный такой

Лишь у меня есть у одной!



С днем Валентина, дорогой!

Давай устроим пир горой.

Пускай сбываются мечты,

И будут только я ты…

Поздравления с Днем святого Валентина любимому pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что подарить мужчине на День святого Валентина.

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