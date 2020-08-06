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Католическое Преображение Господне: Традиции праздника

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Чем праздник отличается у православных и католиков?
Преображение Господне. 1480 г. Джованни Беллини
Преображение Господне. 1480 г. Джованни Беллини
wikipedia.org

6 августа Католическая церковь празднует Преображение Господне - таинственное преображение, описанное в Евангелиях, явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы. Об особенностях и традициях этого праздника у католиков расскажет Ivona.

Преображение Господне: история праздника

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В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого Он возвел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на гору Фавор и преобразился пред ними: лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета - Моисей и Илия - явились Господу на горе и беседовали с Ним, а глас Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о Божестве Христа.

Гора Фавор
Гора Фавор
pinterest.com

Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам Славу Своего Божества для того, чтобы они во время Его грядущих страданий и Крестной смерти не поколебались в вере в Него - Единородного Сына Божия. 

Католическое Преображение Господне: Традиции

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В некоторой степени Праздник Преображения связан и сопоставим с ветхозаветным Праздником кущей. “Если хочешь, сделаем здесь три кущи“, - говорит Петр Иисусу. Эту связь подтверждает и традиция совершать в праздник Преображения (как и во время Праздника кущей) освящение плодов. На Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов. Часть этого урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения таинства евхаристии. 

По традиции, на Преображение Господне в конце Божественной литургии совершается освящение винограда (у православных - яблок) и других плодов.

Католическое Преображение Господне: Традиции праздника
Католическое Преображение Господне: Традиции праздника
pinterest.com
  

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В христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преображенное и благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления.

Праздник Преображения отмечается Восточной Церковью с 4 века. В календарь Западной Церкви он был введен папой Каликстом III в 1457 году. Православная Церковь отмечает данный праздник 19 августа.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 6 августа.

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Теги: преображение господне, храм преображения господня, преображение господне спас, традиции
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Источник: calend.ru

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