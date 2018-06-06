День журналиста 2021: красивые поздравления
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Традиционно этот профессиональный праздник отмечается 6 июня. Ivona с удовольствием присоединяется к наилучшим поздравлениям своих коллег и предлагает вашему вниманию красивые пожелания в День журналиста в Украине для ваших близких.
Красивые поздравления с Днем журналиста
***
Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас как золото ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли!
***
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Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день - пускай же вам
Поздравленье путь ваш освещает,
Как маяк идущим кораблям.
***
Журналист - это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.
***
Ты привыкаешь быть на баррикадах,
На митингах шныряешь по толпе,
Холодным потом, дрожь по телу депутатов,
Когда окажется твой микрофон в руке.
И пусть боится каждая скотина,
Что ты раскроешь его тайну и секрет,
Я лишь хочу поздравить журналиста,
И пожелать тебе в профессии побед.
***
Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкой и богатой.
Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.
***
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Журналист - это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.
***
Работа ваша очень много значит,
Порой до истины приходится ползти.
Желаем всем здоровья, пусть удача
Поможет вам на жизненном пути!
За журналистский труд мы выпьем стоя,
Чтоб вы справлялись с темою любою.
***
Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.
Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!
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Честь і повага, що й сказати,
Як перша з мавп віддалась за банан,
То друга мусила про те все розказати.
P.S.
Зворушило побажання"владеть пером и русским языком".
Чекаю комента від Іри Фаріон.