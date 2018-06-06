День журналиста 2021: красивые поздравления

Сегодня журналисты отмечают профессиональный праздник.

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Традиционно этот профессиональный праздник отмечается 6 июня. Ivona с удовольствием присоединяется к наилучшим поздравлениям своих коллег и предлагает вашему вниманию красивые пожелания в День журналиста в Украине для ваших близких.

Красивые поздравления с Днем журналиста

***

Профессия и интересна, и трудна,

А информация сейчас как золото ценна!

В сей день хотим мы пожелать

Побольше новых встреч,

Пусть лаконичной и полезной

Будет ваша речь!

Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли

Быть независимыми и свободными могли!

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

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Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день - пускай же вам

Поздравленье путь ваш освещает,

Как маяк идущим кораблям.



***

Журналист - это не профессия,

А призванье горячих сердец.

Поддержите друг друга вместе,

В деле правды неся свой крест.



Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну а в жизни все получается

С каплей радости и любви.

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

Ты привыкаешь быть на баррикадах,

На митингах шныряешь по толпе,

Холодным потом, дрожь по телу депутатов,

Когда окажется твой микрофон в руке.

И пусть боится каждая скотина,

Что ты раскроешь его тайну и секрет,

Я лишь хочу поздравить журналиста,

И пожелать тебе в профессии побед.

***

Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкой и богатой.

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

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Журналист - это не профессия,

А призванье горячих сердец.

Поддержите друг друга вместе,

В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну а в жизни все получается

С каплей радости и любви.

***

Работа ваша очень много значит,

Порой до истины приходится ползти.

Желаем всем здоровья, пусть удача

Поможет вам на жизненном пути!

За журналистский труд мы выпьем стоя,

Чтоб вы справлялись с темою любою.

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

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