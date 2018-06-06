День журналиста 2020: красивые поздравления

В субботу журналисты Украины отмечают профессиональный праздник.

Традиционно этот профессиональный праздник отмечается 6 июня. Ivona с удовольствием присоединяется к наилучшим поздравлениям своих коллег и предлагает вашему вниманию красивые пожелания в День журналиста в Украине для ваших близких.

Красивые поздравления с Днем журналиста

***

Читай также: Все летние развлечения в одном месте: где отдохнуть на ВДНГ

Профессия и интересна, и трудна,

А информация сейчас как золото ценна!

В сей день хотим мы пожелать

Побольше новых встреч,

Пусть лаконичной и полезной

Будет ваша речь!

Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли

Быть независимыми и свободными могли!

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день - пускай же вам

Поздравленье путь ваш освещает,

Как маяк идущим кораблям.



***

Журналист - это не профессия,

А призванье горячих сердец.

Поддержите друг друга вместе,

В деле правды неся свой крест.



Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну а в жизни все получается

С каплей радости и любви.

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

Читай также: Презентация Apple в июне 2020: дата, продукты, подробности

Ты привыкаешь быть на баррикадах,

На митингах шныряешь по толпе,

Холодным потом, дрожь по телу депутатов,

Когда окажется твой микрофон в руке.

И пусть боится каждая скотина,

Что ты раскроешь его тайну и секрет,

Я лишь хочу поздравить журналиста,

И пожелать тебе в профессии побед.

***

Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкой и богатой.

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

Журналист - это не профессия,

А призванье горячих сердец.

Поддержите друг друга вместе,

В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну а в жизни все получается

С каплей радости и любви.

***

Читай также: Открывают небо: Куда украинцы смогут полететь в июне 2020 и почем билеты

Работа ваша очень много значит,

Порой до истины приходится ползти.

Желаем всем здоровья, пусть удача

Поможет вам на жизненном пути!

За журналистский труд мы выпьем стоя,

Чтоб вы справлялись с темою любою.

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

***

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

Поздравления с Днем журналиста pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.