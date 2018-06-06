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День журналиста 2020: красивые поздравления

Комментариев: 3
В субботу журналисты Украины отмечают профессиональный праздник.
Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
pinterest.com

Традиционно этот профессиональный праздник отмечается 6 июня.  Ivona с удовольствием присоединяется к наилучшим поздравлениям своих коллег и предлагает вашему вниманию красивые пожелания в День журналиста в Украине для ваших близких.

Красивые поздравления с Днем журналиста

***

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Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас как золото ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли!

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
pinterest.com

***
Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день - пускай же вам
Поздравленье путь ваш освещает,
Как маяк идущим кораблям.

***
Журналист - это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
pinterest.com

***

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Ты привыкаешь быть на баррикадах,
На митингах шныряешь по толпе,
Холодным потом, дрожь по телу депутатов,
Когда окажется твой микрофон в руке.
И пусть боится каждая скотина,
Что ты раскроешь его тайну и секрет,
Я лишь хочу поздравить журналиста,
И пожелать тебе в профессии побед.

***

Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкой и богатой.

Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
pinterest.com

***
Журналист - это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.

***

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Работа ваша очень много значит, 
Порой до истины приходится ползти. 
Желаем всем здоровья, пусть удача 
Поможет вам на жизненном пути! 
За журналистский труд мы выпьем стоя, 
Чтоб вы справлялись с темою любою.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
pinterest.com

***

Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.06.2018, 19:04
Оценка:  0
гость
С праздником вас, журнашлюхи
гость  (аноним)  06.06.2018, 14:00
Оценка:  0
гость
Проституцію не узаконили, а День проституції ввели. Дивина
колокиевский  (аноним)  06.06.2018, 08:12
Оценка:  0
колокиевский
Друга дрєвнєйша, як ніяк,
Честь і повага, що й сказати,
Як перша з мавп віддалась за банан,
То друга мусила про те все розказати.
P.S.
Зворушило побажання"владеть пером и русским языком".
Чекаю комента від Іри Фаріон.
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