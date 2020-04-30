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Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках

Комментариев: 2
Отправляй милые и забавные поздравления с майскими праздниками друзьям и близким.
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

Принимайте прикольные и добрые поздравления на майские праздники 2021 от Ivona и отправляйте родным и друзьям!

Лучшие поздравления с майскими праздниками в стихах:

***

С чудесным светлым днем труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра
Покоя, мира и тепла.

Улыбок искренних, родных,
Внимания, заботы близких.
И на своем пути встречать
Людей лишь честных и приличных.

Желаем искренне здоровья,
Творить, работать, процветать.
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник - Первомай!

***

Чтобы полные карманы
Вмиг заполнить без обмана,
Надо очень потрудиться
И, конечно, не лениться!

Вот чего я вам желаю,
В Первомай всех поздравляю!
Но сегодня погоди
И немного отдохни.

Ждёт тебя пусть шашлычок,
И закуска, и лучок,
На природе или даче
Счастья, радости, удачи!

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

***

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Поздравляю с Первомаем!
И желаю от души,
Серых будней чтоб не знали,
Дни чтоб были хороши.

Чтоб работа сердце грела
И доход восторг чтоб нес,
Чтоб сбывались все желанья
Из волшебных, сладких грез.

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

Прикольные поздравления с майскими праздниками:

***

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,
А отдых - продуктивным.
Пускай во всём всегда везет
Веселым и активным!

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

***
Наступает Первомай,
Шашлыком его встречай!
Хоть сегодня день труда,
Отдыхай хоть иногда.

Набирайся быстро сил,
Чтобы труд не подкосил.
Ведь работать надо в меру,
И в порядке будут нервы.

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

Короткое поздравление с майскими праздниками 2021:

***
Всех, кто трудится упорно,
С Первомаем поздравляю,
Счастья и деньжат, бесспорно,
В этот праздник вам желаю,
Море крепкого здоровья,
Сотни добрых новостей,
А еще пускай любовью
Жизнь наполнится скорей!
Пусть мечты осуществятся,
Радость льется через край!
Всем желаю улыбаться,
Ведь сегодня Первомай!

***

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Поздравляю с Первомаем
И от сердца пожелаю
Радости в своем труде,
Исполнения мечте,
Солнечного небосвода,
Возрастания дохода.

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

***

Желаю сил и света в день труда,
Чтобы легко давались все дела.
Желаю дел простых, но плодотворных,
Успехов, счастья, радости огромной.

***

Светлый день в начале мая -
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

Поздравления с майскими праздниками 2021 в прозе:

***

Этот день - символ солидарности и дружбы всех людей. Поэтому особенно хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть майские праздники пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

***
С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
Поздравления с майскими праздниками 2021 в стихах и картинках
pinterest.com

***
Поздравляю с Первомаем! Желаю всем трудящимся - желанного достатка, перспектив и развития, взлетов по карьерной лестнице и душевного умиротворения на рабочем месте. Пусть работа всегда приносит удовольствие, радует и открывает новые возможности. Счастья, отличного настроения и весны в душе!

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Теги: майские праздники, поздравления с майскими праздниками, маевка
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Источник: pozdravok.ru
Комментариев (2)
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Вот вам стих  (аноним)  30.04.2020, 20:06
Оценка:  0
Вот вам стих
Крым наш, вам шиш
А возражающим отвечу:
"Ты писдишь!"

Все несогласные могут ехать на крымско-украинскую границу и попытаться попасть в Крым по украинскому паспорту, дальше объяснят пограничники.
pусский  (аноним)  30.04.2020, 18:35
Оценка:  0
pусский
Я выпил и бодро пёрнул, чтобы всем было приятно!
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