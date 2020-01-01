Отправляй прикольные поздравления с майскими праздниками друзьям.

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

Принимайте прикольные и добрые поздравления на майские праздники 2020 от Ivona и отправляйте родным и друзьям!

Лучшие поздравления с майскими праздниками в стихах:

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С чудесным светлым днем труда

Мы вас душевно поздравляем!

Желаем радости, добра

Покоя, мира и тепла.



Улыбок искренних, родных,

Внимания, заботы близких.

И на своем пути встречать

Людей лишь честных и приличных.



Желаем искренне здоровья,

Творить, работать, процветать.

Пусть полон будет дом веселья,

Сегодня праздник - Первомай!

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Чтобы полные карманы

Вмиг заполнить без обмана,

Надо очень потрудиться

И, конечно, не лениться!

Вот чего я вам желаю,

В Первомай всех поздравляю!

Но сегодня погоди

И немного отдохни.



Ждёт тебя пусть шашлычок,

И закуска, и лучок,

На природе или даче

Счастья, радости, удачи!

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

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Поздравляю с Первомаем!

И желаю от души,

Серых будней чтоб не знали,

Дни чтоб были хороши.

Чтоб работа сердце грела

И доход восторг чтоб нес,

Чтоб сбывались все желанья

Из волшебных, сладких грез.

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

Прикольные поздравления с майскими праздниками:

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Всех с Днем Весны и с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,

А отдых - продуктивным.

Пускай во всём всегда везет

Веселым и активным!

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

***

Наступает Первомай,

Шашлыком его встречай!

Хоть сегодня день труда,

Отдыхай хоть иногда.



Набирайся быстро сил,

Чтобы труд не подкосил.

Ведь работать надо в меру,

И в порядке будут нервы.

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

Короткое поздравление с майскими праздниками 2020:

***

Всех, кто трудится упорно,

С Первомаем поздравляю,

Счастья и деньжат, бесспорно,

В этот праздник вам желаю,

Море крепкого здоровья,

Сотни добрых новостей,

А еще пускай любовью

Жизнь наполнится скорей!

Пусть мечты осуществятся,

Радость льется через край!

Всем желаю улыбаться,

Ведь сегодня Первомай!

***

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Поздравляю с Первомаем

И от сердца пожелаю

Радости в своем труде,

Исполнения мечте,

Солнечного небосвода,

Возрастания дохода.

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

***

Желаю сил и света в день труда,

Чтобы легко давались все дела.

Желаю дел простых, но плодотворных,

Успехов, счастья, радости огромной.

***

Светлый день в начале мая -

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

Поздравления с майскими праздниками 2020 в прозе:

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Этот день - символ солидарности и дружбы всех людей. Поэтому особенно хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть майские праздники пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

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С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Поздравления с майскими праздниками 2020 в стихах и картинках pinterest.com

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Поздравляю с Первомаем! Желаю всем трудящимся - желанного достатка, перспектив и развития, взлетов по карьерной лестнице и душевного умиротворения на рабочем месте. Пусть работа всегда приносит удовольствие, радует и открывает новые возможности. Счастья, отличного настроения и весны в душе!

Ранее мы рассказывали, сколько в мае 2020 будет выходных и праздничных дней.

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