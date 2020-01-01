Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
Редакция Ivona присоединяется в поздравлениям, и делится с вами лучшими пожеланиями, которыми вы сможете порадовать родных, коллег, друзей и близких.
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Пускай зима, пускай метель
Бушуют за стеною,
Пускай мороз стучится в дверь -
Мы празднуем с тобою!
Желаю в Старый Новый год
Веселья и удачи,
Побольше радостных забот,
Поменьше незадачи!
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Старый Новый год стучится в дверь -
Праздник светлый наступил теперь.
Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,
Принесет она вам счастье, радость и любовь.
Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,
Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.
Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,
Пусть в этом году вам крупно повезет.
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Загадай заветное желание,
В этот день, что полон волшебства,
Пусть искрится радостно шампанское,
Увлекая в сказку торжества!
Это чудо староновогоднее,
Этот праздник всех заворожил,
Я тебя сегодня поздравляю
Фейерверками своей души!
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Уникальный праздник -
Старый Новый год.
Пусть он на мгновение
Сказку вновь вернет.
Дед Мороз заглянет,
Принесет подарки,
И пусть пасмурный январь
Снова станет ярким!
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Есть праздник один интересный у нас;
В нем сила и святость традиций,
Он радости нам пополняет запас -
Ну, как же тут не удивиться?
Да, праздник такой есть лишь в нашей стране,
И мы каждый раз колобродим,
Поэтому жизнью довольны вполне!
Со Старым, друзья, Новым годом!
Ранее мы рассказывали, как правильно посевать на Старый Новый год.
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