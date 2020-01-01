Забавные поздравления на Старый Новый год 2020 помогут вам сделать приятно близким. Не забудьте поздравить тех, кого любите!

Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки pinterest.com

Редакция Ivona присоединяется в поздравлениям, и делится с вами лучшими пожеланиями, которыми вы сможете порадовать родных, коллег, друзей и близких.

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Пускай зима, пускай метель

Бушуют за стеною,

Пускай мороз стучится в дверь -

Мы празднуем с тобою!



Желаю в Старый Новый год

Веселья и удачи,

Побольше радостных забот,

Поменьше незадачи!

Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки pinterest.com

***

Старый Новый год стучится в дверь -

Праздник светлый наступил теперь.

Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,

Принесет она вам счастье, радость и любовь.



Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,

Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.

Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,

Пусть в этом году вам крупно повезет.

***

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Загадай заветное желание,

В этот день, что полон волшебства,

Пусть искрится радостно шампанское,

Увлекая в сказку торжества!

Это чудо староновогоднее,

Этот праздник всех заворожил,

Я тебя сегодня поздравляю

Фейерверками своей души!

Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки pinterest.com

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Уникальный праздник -

Старый Новый год.

Пусть он на мгновение

Сказку вновь вернет.

Дед Мороз заглянет,

Принесет подарки,

И пусть пасмурный январь

Снова станет ярким!

***

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Есть праздник один интересный у нас;

В нем сила и святость традиций,

Он радости нам пополняет запас -

Ну, как же тут не удивиться?

Да, праздник такой есть лишь в нашей стране,

И мы каждый раз колобродим,

Поэтому жизнью довольны вполне!

Со Старым, друзья, Новым годом!

Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как правильно посевать на Старый Новый год.

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