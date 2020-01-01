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Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки

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Забавные поздравления на Старый Новый год 2020 помогут вам сделать приятно близким. Не забудьте поздравить тех, кого любите!
Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
pinterest.com

Редакция Ivona присоединяется в поздравлениям, и делится с вами лучшими пожеланиями, которыми вы сможете порадовать родных, коллег, друзей и близких.

***

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Пускай зима, пускай метель
Бушуют за стеною,
Пускай мороз стучится в дверь -
Мы празднуем с тобою!

Желаю в Старый Новый год
Веселья и удачи,
Побольше радостных забот,
Поменьше незадачи!

Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
pinterest.com

***

Старый Новый год стучится в дверь -
Праздник светлый наступил теперь.
Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,
Принесет она вам счастье, радость и любовь.

Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,
Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.
Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,
Пусть в этом году вам крупно повезет.

***

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Загадай заветное желание,
В этот день, что полон волшебства,
Пусть искрится радостно шампанское,
Увлекая в сказку торжества!

Это чудо староновогоднее,
Этот праздник всех заворожил,
Я тебя сегодня поздравляю
Фейерверками своей души!

Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
pinterest.com

***

Уникальный праздник -
Старый Новый год.
Пусть он на мгновение
Сказку вновь вернет.
Дед Мороз заглянет,
Принесет подарки,
И пусть пасмурный январь
Снова станет ярким!

***

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Есть праздник один интересный у нас;
В нем сила и святость традиций,
Он радости нам пополняет запас -
Ну, как же тут не удивиться?
Да, праздник такой есть лишь в нашей стране,
И мы каждый раз колобродим,
Поэтому жизнью довольны вполне!
Со Старым, друзья, Новым годом!

Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
Прикольные поздравления на Старый Новый год: стихи и открытки
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как правильно посевать на Старый Новый год.

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Теги: Старый Новый год, Старый Новый год 2020, поздравление, поздравления в стихах
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Источник: ivona.bigmir.net

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