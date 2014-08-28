Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

Праздник Успения Пресвятой Богородицы считается одним из двенадцати главных праздников Православной церкви. Отмечается 28 августа.

Успение Пресвятой Богородицы – большой праздник orthodox-newspaper.ru

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих она была утешением. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о всех чудесах.

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После смерти ее тело было погребено на семейном кладбище. Христиане очень чтили гроб Матери Божией и устроили на месте ее захоронения храм. В нем хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

При погребении совершались чудеса: прозревали слепые, изгонялись бесы и исцелялись всякие болезни. Множество народа следовало за пречистым телом Богородицы, и, как ни старались иудейские начальники и священники разогнать шествие, Господь невидимо охранял его.

Успенье Пресвятой Богородицы отмечается после Успенского поста (с 14 по 27 августа). Кстати, праздник Успения также знаменовал собой завершение уборки урожая

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