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Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

Комментариев: 3
Праздник Успения Пресвятой Богородицы считается одним из двенадцати главных праздников Православной церкви. Отмечается 28 августа.

Успение Пресвятой Богородицы – большой праздник
Успение Пресвятой Богородицы – большой праздник
orthodox-newspaper.ru

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих она была утешением. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о всех чудесах.

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После смерти ее тело было погребено на семейном кладбище. Христиане очень чтили гроб Матери Божией и устроили на месте ее захоронения храм. В нем хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

При погребении совершались чудеса: прозревали слепые, изгонялись бесы и исцелялись всякие болезни. Множество народа следовало за пречистым телом Богородицы, и, как ни старались иудейские начальники и священники разогнать шествие, Господь невидимо охранял его. 

Успенье Пресвятой Богородицы отмечается после Успенского поста (с 14 по 27 августа). Кстати, праздник Успения также знаменовал собой завершение уборки урожая

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Теги: праздник успения пресвятой богородицы, успение пресвятой богородицы, успение пресвятой богородицы 2014
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Источник: Ivona

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.08.2014, 00:41
Оценка:  +2
гость
Пресвятая Богородица, помилуй нас, своих людей-казаков и нашу родную страну, вольную Украину!
гость  (аноним)  28.08.2014, 18:16
Оценка:  -6
гость
Аааа)и меня спаси,включи мне господи горячую воду)и чтоб всегда было вкусно поесть и выпить хорошо)
гость  (аноним)  28.08.2014, 17:54
Оценка:  +10
гость
Пресвятая Богородица, храни Украину от войны! От зла и страха. Господи помоги нам, пошли в души людей любовь и доброту к ближним. Спаси нас грешных.
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