Первый день весны: История праздника

День весны или праздник прихода весны традиционно отмечается 1 марта. Узнай его историю.

День весны относится к международным праздникам и празднуется ежегодно 1 марта. Особо чтят этот день в Белоруссии, Болгарии, Румынии и Молдавии.

Следует отметить, что в Молдавии и Румынии день весны носит название Мэрцишор.

История праздника первого дня весны

1 марта в в Молдавии и Румынии принято дарить друг другу небольшие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов, которые также называют мэрцишор. Это украшение носят на одежде возле сердца в течение всего марта.

В Болгарии же праздник называют Баба Марта и дарят в этот день друг другу мартеницы или мартенчики.

Легенды о первом дне весны

Согласно одной из них, в 1 марта на опушку леса вышла Весна и увидела, как в зарослях терновника из-под снега начал пробиваться небольшой белый цветок - подснежник и решила расчистить землю вокруг него, чтобы помочь ему распуститься. Зима увидела это и ниспослала холодный ветер и снег, чтобы загубить подснежник. Однако добрая Весна наклонилась над ним и накрыла его руками, уколовшись при этом об колючий терновник. Капля ее крови капнула на росток и подснежник ожил, Весна победила Зиму.

Мэрцишоры - это символ победы весны над зимой, и красный цвет - цвет крови, а белый - снега.

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Согласно второй легенде, первый день весны отмечают в память об освобождении мира от тьмы и грусти. Это история о том, как весь мир погрузился в печаль после того, как Солнце в образе прекрасной девушки, решив спуститься на землю, было украдено и заточено в темницу злым Змеем. И лишь один смельчак решился отправиться на поиски Солнца, чтобы мир снова мог заиграть разными красками. Целый год он скитался, пока искал дворец Змея. А когда нашел, вызвал зло на бой и победил. Юноша освободил Солнце, которое ярким светом озарило землю и вдохнуло в нее жизнь. Наступила весна, однако сам смельчак уже не успел ее увидеть, парень умел он полученных в бою ран. Его кровь окрасила снег в красный цвет, а когда он начал таять, на этом месте выросли подснежники - белые цветы. С тех пор, в память об освободителе весны и в честь этого прекрасного праздника, народы разных стран сплетают шнурочки красного и белого цветов, делая украшения для одежды.

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