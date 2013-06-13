Вознесение Господне: узнайте, что в этот день нельзя делать и почему, а также историю праздника.

В четверг, 28-го мая, весь провославный мир отмечает великий праздник - Вознесение Господне 2020-го года. Какова история праздника, что нельзя делать в этот день, а какие традиции нужно соблюдать, расскажет Ivona. Читай также: Запреты дня 28 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Вознесение Господне Вознесение Господне в 2020 году - дата праздника

Вознесение Господне отмечается в 40-й день после Пасхи. Это христианский праздник в честь вознесения Иисуса Христа во плоти на небо и обещания о Его втором пришествии. В этот день Спаситель закончил свой земной путь и отправился в рай. Как изъясняет Афанасий Великий, вознесение Спасителя означает обожение (теозис) Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока. Праздник всегда приходится на четверг.

Вознесение Господне в 2020 году приходится на 28 мая.

Вознесение Господне 2020: дата, традиции и приметы праздника pinterest.com

Вознесение Господне - суть праздника

Согласно книге Деяний святых апостолов (Деян.1:2-11) Иисус после Своего Воскресения “в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием“, а затем собрал апостолов в Иерусалиме на Елеонской горе и повелел им не расходиться сказав “вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым“. После этого Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два англеа в образе мужей в белой одежде и сказали: “Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“.

Вознесение Господне 2020: дата, традиции и приметы праздника pinterest.com

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Этот праздник посвящен Господу Иисусу Христу, поэтому на богослужении священники служат в белых одеждах которые символизируют Божественный свет. В церкви традиционно читают литургию и Евангелие от Марка, в котором апостол описывал события вознесения сына Божьего на небеса.

Праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг, а значит поста в этот день нет. В целом нет ограничений в пище, однако от чревоугодия и употребления алкогольных напитков священники советуют отказаться.

Вознесение Господне 2020: дата, традиции и приметы праздника pinterest.com

Считается, что в период с Пасхи по Вознесение, Врата в потусторонний мир открыты, и-за чего души умерших находятся среди живых. В День Вознесения можно помянуть своих близких.

Прежде на этот праздник устраивали хороводы и народные гуляния, так как он символизировал еще и начало лето и сезона урожая. В домах пекли хлебные изделия “лесенки“ (в которых должно быть непременно семь ступенек по числу небес апокалипсиса) или блины “Иисусу на дорожку“. Эту выпечку освещали на утренней службе в церкви, после которой угощали ею своих родных, близких и соседей.

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В этот день нельзя делать никаких трудных и черных дел, в том числе уборка по дому и любого рода работа. Этот праздничный день лучше провести в тихом семейном кругу.

Также нельзя плевать на землю и отказывать нищим и нуждающимся в подаянии или помощи (они символизирует в этот день скитания Сына Божьего по земле человеческой в образе бедняка).

Нельзя сквернословить, злиться, затевать ссоры.

Кроме того, так как в этот день из церкви выносят Плащаницу с отпечатавшимся ликом Иисуса Христа, “Христос воскрес“ говорить запрещено.

Вознесение Господне 2020: дата, традиции и приметы праздника pinterest.com

Вознесение Господне - народные традиции

Следует также отметить, что в народной традиции с Вознесеньева дня считается окончание и переход к лету. По традиции под вечер разжигали костер, который является символом наступления пролетья и расцвета природы. С Вознесения “пошел колос на ниву“ - озимая рожь выпускает колос. Водят “колосок“ или хороводы, первые “кумления“ на зеленых святках.

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Особое внимание в день Вознесения Господня уделялся погоде. Если она была жаркой и солнечной, то впереди ждало жаркое лето, богатое на урожай. Дождливая погода была предвесником слабых посевов и болезней скота. Если в этот день пошел дождь, то дождливыми будут ещё шесть недель со дня Вознесения.

Куриное яйцо, снесенное в этот день, прежде считали оберегом для дома, поэтому прятали его на чердаке, поближе к небу.

Утренняя роса до восхода Солнца в Вознесение считалась целебной.

Также в этот день символично начинался сезон купаний. По поверьям те, кто искупаются на Вознесение Господне в открытом водоеме (например реке), будут иметь крепкое здоровье целый год.

Вознесение Господне 2020: дата, традиции и приметы праздника pinterest.com

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