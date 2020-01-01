Только самые искренние и трогательные слова для ваших близких!

Пасха - один из самых любимых и ожидаемых христианских праздников. Поздравления с Пасхой внесут радостную нотку в этот светлый день и передадут вашим близким и друзьям наилучшие пожелания. Самые красивые поздравления с Пасхой в стихах собрала для вас Ivona.

Поздравления с Пасхой 2020

Читай также: Католическая Пасха 2020: Где можно посмотреть онлайн трансляцию

Христос воскрес! Со Светлой Пасхой!

Пускай же мир царит средь нас.

Почувствуйте, как жизнь прекрасна,

Наполнен счастьем каждый час.

Поверьте, что любовь всесильна -

Найдется место для чудес,

И в то, что вера дарит крылья...

Христос воистину воскрес!

***

Прекрасен день пасхальный этот,

И мы хотим вам пожелать,

Чтоб жизнь светилась ярким светом,

И много радостей познать.

Удачи, искренних улыбок,

Благословения небес.

Поменьше жизненных ошибок,

Здоровья вам. Христос воскрес!

Пасха 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: “Случилось чудо!“

Звучит везде: “Христос воскрес!“

Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

***

Читай также: Поздравления с Пасхой на украинском языке

В день светлой Пасхи я желаю,

Чтобы Господь во всем помог,

Чтоб в жизни горестей не зная,

Ты сам всего добиться смог.

Прекрасно праздник сей отметить,

Надежды, искренней любви,

И каждый день улыбкой встретить,

Чтоб все сбылись мечты твои.

Пасха 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

***

Христос воскрес, Христос воскрес!

Ликуют небо, солнце, лес.

Большое чудо, в этот час

Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,

Пусть будет смелым каждый шаг,

Здоровье будет и везение.

С Господним Светлым Воскресением!

***

Желаю в Пасху я тебе

Всегда везения в судьбе,

Надежным другом оставаться,

По жизни чаще улыбаться.

Проблем и горестей не знать,

Не унывать, не горевать.

Желаю всяческих чудес,

Любви тебе! Христос воскрес!

Пасха 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

Читай также: Пасха у православных и католиков: ТОП-5 отличий

С чувством радости глубокой,

В ожидании чудес,

С днем Святого Воскресения!

Возликуй: “Христос воскрес!“

Пусть хранит Господь от боли,

От лукавых языков.

Пусть всегда будет с тобою

Его чистая любовь.

***

Сегодня день особый наступил,

Сегодня ведь Христово Воскресенье!

Так много радости пасхальный день сулит,

Так пусть же каждого коснется Господа Благословенье.

Пусть радостью наполнятся сердца,

На лицах пусть царит лишь умиленье,

За доброту и благосклонность нашего Творца,

Чтоб благодарен каждый был, а за грехи просил прощенье.

Пасха 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

***

Я желаю в день пасхальный - пусть все будет идеально,

Пусть мечты сбываются, пусть все получается!

Будем есть и будем пить - будет праздник к нам спешить,

Вас я с Пасхой поздравляю! Жизни красочной желаю!

***

Читай также: Как красить яйца луковой шелухой: Мраморный узор

Звенят колокола легко и чисто,

И благодать на нас сошла с небес.

Нам улыбнулось солнышко лучисто:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Пасха 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как снять порчу в Чистый четверг.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.