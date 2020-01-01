Это самый скорбный день Страстной недели, и запреты этого дня — особенные.

Страстная пятница: приметы и традиции pinterest.com

Читай также: Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений

За два дня до Пасхи христиане отмечают особенный день Страстной недели, так называемую Страстную (Великую) пятницу, которая посвящена последним часам жизни Спасителя Иисуса Христа перед распятием.

Пост

В Страстную пятницу верующие соблюдают самый строгий пост в году. По церковному уставу сегодня не разрешается есть ничего, кроме хлеба и воды. Но и это можно вкушать только после выноса плащаницы.

Приметы Великой пятницы

Если именно в этот день испечь буханку хлеба (в том числе и пасхальный кулич), он не заплесневеет в течение многих дней. А к тому же еще сможет зарядить человека целебной энергией, спасающей от разных болезней.

В этот день не следует протыкать землю железом (лопатой, вилами и т.п.) – считается, что это большой грех и дурной знак. Те, кто так рискует, могут навлечь на себя неблагоприятные последствия (вплоть до ран и крови).

Женщинам в этот день лучше отложить некоторые домашние дела. Так, не нужно шить, вязать, убирать в доме, стирать.

Лучше также воздержаться и от стрижки волос и наведения красоты.

Если младенец уже подходит к тому возрасту, когда принято отнимать от груди, необходимо сделать это именно в Великую пятницу. Тогда ребенок вырастет сильным и здоровым.

Cуществует интересное наблюдение: если в ночь на пятницу так ясно, что можно увидеть все звездное небо, то и урожай в этом году будет хорошим, а пшеница — зернистой.

Сон с Чистого четверга на Страстную пятницу предсказывает будущее. Обычно такой сон наполнен точными предсказаниями.

Ранее мы публиковали историю Великой пятницы.